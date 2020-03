Son más de 800 documentales de música electrónica

The Best of Electronic Music Documentary Films,es una lista donde podrás ver todos los documentales de música electrónica disponibles en YouTube. Esta lista pertenece al canal del DJ belga Gerome Sportelli ,quien desde hace tres años no parado de reunir archivos que muestren la escena electrónica.

Son más de 800 videos, donde podrás encontrar entrevistas, shows y escenas de los mejores raves del mundo.La lista abre con: Don’t forget to go home (Feiern), un documental dirigido por Maja Classen, quien intentó retratar la música electrónica a través del clubbing y el baile que se experimentan en Berlín.

En esta lista puedes encontrar cualquier tipo de videos que tengan relación con la creación de música electrónica, por ejemplo, hay algunos videos de asiáticos que muestran como producen su propia música elctrónica.

Uno de los tesoros rescatados en The Best of Electronic Music Documentary Films, es la serie documental creada por la BBC donde distintos personajes hablan sobre la creación del rave.

Gerome Sportell, es conocido por se uno de los Djs que han basado toda su trayectoria en salvar las música techno hecha en Bélgica. Se hizo famoso por usar distintos seudónimos, que cambiaban según el proyecto musical en el que estuviera trabajando.

También es fundador de Krax, sello discográfico que se ha encargado de apoyar el talento emergente y donde ha demostrado su gusto por el acid house proveniente de Chicago.