LA INFLUENCIA DE KRAFTWERK EN LA MÚSICA DE JOY DIVISION

Durante una entrevista hecha por la revista británica NME, Peter Hook habló sobre el gran impacto que tuvo la muerte de Florian Schneider.El músico explicó que Joy Division estaba muy ligada a Kraftwerk.

“Joy Division estaba muy ligada a Kraftwerk, pero no fue hasta que formamos New Order y pudimos comprar el equipamiento que nuestra principal fuente de inspiración se convirtió en ‘Copiémonos de Kraftwerk.’ Su música era cautivadoramente simple, pero imposible de replicar”

El ex miembro de Joy División recordó el primer acercamiento que tuvo con la banda alemana

“Mi primer recuerdo es un LP que me dio Ian Curtis . Me dio Autobahn y luego Trans Europe Express. Estaba absolutamente hipnotizado por ambos. Ian sugirió que cada vez que Joy Division saliera al escenario, deberíamos hacerlo con Trans Europe Express. Lo hicimos desde nuestro primer show, hasta casi el último.”

Peter Hook explico la influencia que ejerció la música de Kraftwerk para que ellos pudieran crear canciones a partir de la estética propuesta por los alemanes.

“Nunca conocí a Kraftwerk individualmente. Sé que tuvieron sus problemas como grupo, como todos nosotros, pero me gusta la forma en que siempre mostraron una unidad cerrada y apretada. Ian siempre modeló cómo quería que fuera Joy Division desde un punto de vista de actitud de Kraftwerk, sin lugar a dudas. Cuando todos intentaban convertirnos en ‘Ian Curtis y Joy Division’, él decía: ‘No, no, tenemos que ser como Kraftwerk, somos todos nosotros, juntos.’ Esa fue la imagen que compré. Todavía no sé cuál de ellos hizo qué, pero creo que hay una fuerza, una honestidad y un respeto en eso.”