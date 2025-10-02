Generic selectors
La influencia de Gustav Klimt en la alta costura de Rahul Mishra
Arte MODA

La influencia de Gustav Klimt en la alta costura de Rahul Mishra

1
oct2025

La Semana de la Moda de París este año vivió un momento único cuando el diseñador indio Rahul Mishra presentó una colección inspirada en la obra del pintor vienés Gustav Klimt. Con 30 conjuntos confeccionados por más de dos mil artesanos de la India, el desfile trasladó a la pasarela los tonos dorados, los patrones geométricos y la fuerza simbólica que caracterizan al modernismo vienés.

El trabajo de Mishra se ha caracterizado por dialogar entre tradición y vanguardia. En esta ocasión, su mirada se posó en la riqueza visual de Klimt, célebre por obras como El beso y El árbol de la vida. La elección no es casual: la minuciosidad de los mosaicos dorados del pintor encuentra eco en la técnica artesanal india, —como el zardozi— para recrear la riqueza pictórica, utilizando hilos metálicos, perlas y lentejuelas.

Rahul Mishra
Los cuadros de Gustav Klimt que cobraron vida en la pasarela

La colección, que explora las siete etapas del amor, fusiona la artesanía tradicional con siluetas esculturales. Es un diálogo poético entre el arte europeo y la tradición artesanal de la India, elevando el arte de la aguja a una forma de arte viviente.

“El beso” y su influencia dorada

El «Período Dorado» de Klimt se desplegó en capas de lentejuelas y bordados metálicos que evocaban directamente la pintura más icónica del artista.

“El árbol de la vida” y los bordados artesanales

El simbolismo del árbol, con sus ramas infinitas, apareció reinterpretado en túnicas y vestidos con intrincados motivos que requirieron meses de trabajo manual.

Rahul Mishra
Otros guiños al modernismo vienés

Detalles geométricos y referencias a retratos femeninos de Klimt aportaron un aire de sofisticación atemporal, vinculando la pasarela parisina con la Viena del siglo XX.

El trabajo de más de dos mil artesanos indios en la alta costura

Si algo distingue esta colección titulada «Becoming Love«, es la magnitud de su elaboración. Más de dos mil artesanos participaron en la confección de las piezas, un esfuerzo colectivo que transformó la pasarela en un homenaje tanto al arte europeo como a la tradición textil india. Los asistentes presenciaron una sucesión de 30 looks que demostraron la capacidad de Mishra para convertir referencias pictóricas en moda contemporánea. La audiencia coincidió en que, por momentos, el desfile parecía un museo en movimiento.

La crítica internacional destacó la audacia de Mishra al trasladar el simbolismo de Klimt a la moda. Entre flashes y aplausos, quedó claro que la fusión entre culturas y disciplinas había dado lugar a un espectáculo difícil de olvidar.

Rahul Mishra
Quién es Rahul Mishra

Rahul Mishra es un reconocido diseñador de moda de origen indio. Destacado a nivel internacional y ganador del prestigioso Premio Internacional Woolmark en 2014, siendo el primer indio en conseguirlo.

Es conocido por su filosofía de la moda lenta y la sostenibilidad, basando su trabajo en la capacitación y el empleo de más de mil artesanos de la India, a quienes involucra en sus colecciones. Sus diseños de alta costura, caracterizados por intrincados bordados a mano y elementos escultóricos, lo llevaron a convertirse en el primer diseñador indio invitado a presentar en la Semana de la Alta Costura de París. Su objetivo es redefinir el lujo como una experiencia participativa que honra la artesanía tradicional.

Etiquetas
Alta costuraARTEGustav KlimtMODAmodernismopasarelas de moda
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

