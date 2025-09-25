Generic selectors
Spike Jonze en la moda no solo es Gucci: Trabajos similares a»The Tiger, protagonizada por Demi Moore
CINE MODA

25
sep2025

Gucci ha estrenado el cortometraje The Tiger, dirigido por el ganador del Óscar Spike Jonze y protagonizado por Demi Moore. Para el ojo superficial, esta colaboración parece ser una incursión más de un director mainstream en el lucrativo mundo del branded content. Sin embargo, para aquellos que han seguido la obra de Jonze, la pieza resonó con una familiaridad extraña.

Lo que a primera vista parece una simple publicidad sofisticada, es en realidad la punta del iceberg de una fascinación estética mucho más profunda. Fue ese déjà vu visual el que nos obligó a rebobinar su filmografía y a darnos cuenta de que, sí, el trabajo sobre moda de Spike Jonze es un tema recurrente y poco explorado.

The Tiger no es una casualidad. Spike Jonze utiliza el vestuario y la moda como un lenguaje visual constante en su obra, una obsesión estética que se remonta a sus inicios en los 90 y que funciona como un hilo conductor que define la identidad, la soledad o el estado anímico de sus personajes.

Orígenes olvidados: La moda en el universo de Jonze antes de Gucci

Antes de hacer cine, Jonze era una figura clave en la cultura skate y la escena de los videoclips de los noventa. Es aquí, en el terreno de juego de lo underground, donde se establece su primer vínculo con la moda como declaración subcultural. Spike Jonze comenzó fotografiando a skaters para revistas especializadas. Su lente no solo documentaba la pirueta, sino que elevaba la estética street y grunge que se convertiría en el uniforme contracultural de la época.

Si observamos videoclips icónicos como «Sabotage» de los Beastie Boys (1994) o «Buddy Holly» de Weezer (1994), el vestuario no es un accidente. En «Sabotage», las gabardinas y los looks de policía de los 70’s son una parodia estilizada; en «Buddy Holly», los suéteres y la ambientación retro se convierten en el sello de la banda. Spike Jonze tenía la habilidad única de capturar y cimentar la identidad visual de una subcultura, demostrando que la ropa es una pieza narrativa, no solo un adorno.

Al pasar al cine de ficción, Jonze utiliza la ropa de manera más simbólica, convirtiéndola en una armadura psicológica o un disfraz social para sus personajes inadaptados o melancólicos.

Es imposible hablar del cruce moda-cine en la órbita de Spike Jonze sin mencionar a Sofia Coppola, su exesposa. Coppola es una directora cuya obra está intrínsecamente ligada a la moda como narrativa (Lost in Translation, Maria Antonieta). Analizar esta conexión refuerza la idea de una influencia estética mutua sobre el poder del diseño para evocar la melancolía y el glamour sutil. El director de Her no es ajeno al arte de la alta costura.

The Tiger: La culminación del hilo estético en el Lujo de Gucci

El corto para Gucci —que sigue a Barbara Gucci (Demi Moore) y a una familia disfuncional en un entorno de opulencia— es la síntesis perfecta de la recurrencia temática de Jonze. Aquí, Jonze aplica su dominio del vestuario como herramienta narrativa a la esfera del ultra-lujo, un branded content que se siente más como una pieza de arte conceptual. Estos ítems demuestran que Spike Jonze no tropezó con la moda. La ha utilizado de forma consistente para narrar y criticar desde la estética skate de sus videoclips hasta la elegancia melancólica de un corto publicitario de lujo.

The Tiger es, por lo tanto, la prueba más reciente y contundente de que el lenguaje visual que Spike Jonze ayudó a cimentar en la cultura alternativa de los 90, ahora tiene la capacidad de dialogar y criticar el mainstream desde dentro, convirtiendo una campaña de marketing en una pieza de profundo análisis cultural.

Spike Jonze trabajos sobre moda

Stephanye Reyes

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

