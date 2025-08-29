Kurt Cobain y la moda grunge: el origen de un ícono accidental de los 90

Kurt Cobain, líder de la legendaria banda Nirvana, se convirtió en un inesperado y accidental ícono de la moda en la década de 1990. Su estilo, que desafiaba la superficialidad y el lujo de la época, no se trataba de una estrategia de marketing. En realidad se transformó en un reflejo de la contracultura grunge y la autenticidad que representaba. A pesar de que su aspecto parecía «salido de las ferias americanas» y de que la industria de la moda lo acusaba de ser «espantoso». Cobain se convirtió en un emblema de lo «cool» y su look pasó de generación en generación. Llenando los percheros con prendas alusivas y siendo tomado como referencia por diseñadores de alta costura.

Cómo era el estilo de vestir de Kurt Cobain

El estilo de Cobain se basaba en la comodidad, la informalidad y la superposición de capas. Sus prendas icónicas incluían:

Camisas de franela a cuadros: A menudo de tallas grandes y usadas abiertas sobre camisetas.

A menudo de tallas grandes y usadas abiertas sobre camisetas. Suéteres de lana oversize: A veces rotos o con un aspecto desgastado. El suéter verde que usó en el MTV Unplugged es particularmente famoso.

A veces rotos o con un aspecto desgastado. El suéter verde que usó en el MTV Unplugged es particularmente famoso. Jeans rotos y desgastados: Como los clásicos Levi’s 504 o modelos deslavados.

Como los clásicos Levi’s 504 o modelos deslavados. Tenis Converse y botas negras: Complementaban el look con una estética desaliñada y utilitaria.

Complementaban el look con una estética desaliñada y utilitaria. Prendas femeninas: En una audaz declaración contra las normas de género, Cobain se presentó en público con vestidos florales, una imagen que desafiaba los códigos de género binarios en pleno apogeo del rock.

El look «Grunge», «Nirvana» y «Kurt Cobain»

La influencia de Kurt Cobain en la década de los 90 fue inmensa. Él y el movimiento grunge representaron una respuesta a la ostentación de los años 80, ofreciendo una estética que era asequible y auténtica. El «look grunge» se popularizó, y la moda de la pobreza de la clase trabajadora se convirtió en tendencia. Diseñadores como Marc Jacobs y Anna Sui llevaron el grunge a las pasarelas, con colecciones que incorporaban prendas de segunda mano y una estética «desalineada». Este movimiento incluso se mezcló con el auge del «Heroin Chic» y modelos de aspecto frágil como Kate Moss. La estética de Cobain permitió que toda una generación expresara su autenticidad y desafiara la idea de que la ropa tiene un género o que el estilo debe ser costoso para ser relevante.

Igualmente se le vio a Kurt Cobain en numerosas ocasiones, tanto en el escenario como en sesiones de fotos, usando vestidos, faldas y lencería. Una elección de vestuario que era más bien un acto deliberado de rebeldía y una declaración de principios. Cobain usaba la moda para desafiar las normas de género, la masculinidad y las expectativas que la sociedad tenía sobre los rockeros. Él mismo explicó en entrevistas que usaba vestidos porque eran cómodos y que su elección de vestuario demostraba que podía ser tan femenino como quisiera, sin importar su orientación sexual. Una nueva forma de entender la moda como una herramienta para la autoexpresión y el activismo.