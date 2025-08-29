Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kurt Cobain y la moda grunge: el origen de un ícono accidental de los 90
MODA

Kurt Cobain y la moda grunge: el origen de un ícono accidental de los 90

29
ago2025

Kurt Cobain, líder de la legendaria banda Nirvana, se convirtió en un inesperado y accidental ícono de la moda en la década de 1990. Su estilo, que desafiaba la superficialidad y el lujo de la época, no se trataba de una estrategia de marketing. En realidad se transformó en un reflejo de la contracultura grunge y la autenticidad que representaba. A pesar de que su aspecto parecía «salido de las ferias americanas» y de que la industria de la moda lo acusaba de ser «espantoso». Cobain se convirtió en un emblema de lo «cool» y su look pasó de generación en generación. Llenando los percheros con prendas alusivas y siendo tomado como referencia por diseñadores de alta costura.

Thierry Mugler: ícono de la moda francesa y pionero en el diseño teatral

Kurt Cobain grunge

Cómo era el estilo de vestir de Kurt Cobain

El estilo de Cobain se basaba en la comodidad, la informalidad y la superposición de capas. Sus prendas icónicas incluían:

  • Camisas de franela a cuadros: A menudo de tallas grandes y usadas abiertas sobre camisetas.
  • Suéteres de lana oversize: A veces rotos o con un aspecto desgastado. El suéter verde que usó en el MTV Unplugged es particularmente famoso.
  • Jeans rotos y desgastados: Como los clásicos Levi’s 504 o modelos deslavados.
  • Tenis Converse y botas negras: Complementaban el look con una estética desaliñada y utilitaria.
  • Prendas femeninas: En una audaz declaración contra las normas de género, Cobain se presentó en público con vestidos florales, una imagen que desafiaba los códigos de género binarios en pleno apogeo del rock.

El look «Grunge», «Nirvana» y «Kurt Cobain»

La influencia de Kurt Cobain en la década de los 90 fue inmensa. Él y el movimiento grunge representaron una respuesta a la ostentación de los años 80, ofreciendo una estética que era asequible y auténtica. El «look grunge» se popularizó, y la moda de la pobreza de la clase trabajadora se convirtió en tendencia. Diseñadores como Marc Jacobs y Anna Sui llevaron el grunge a las pasarelas, con colecciones que incorporaban prendas de segunda mano y una estética «desalineada». Este movimiento incluso se mezcló con el auge del «Heroin Chic» y modelos de aspecto frágil como Kate Moss. La estética de Cobain permitió que toda una generación expresara su autenticidad y desafiara la idea de que la ropa tiene un género o que el estilo debe ser costoso para ser relevante.

Vivienne Westwood: de vestir a los Sex Pistols a ser inspiración para diseñadores y activistas

Kurt Cobain grunge

Igualmente se le vio a Kurt Cobain en numerosas ocasiones, tanto en el escenario como en sesiones de fotos, usando vestidos, faldas y lencería. Una elección de vestuario que era más bien un acto deliberado de rebeldía y una declaración de principios. Cobain usaba la moda para desafiar las normas de género, la masculinidad y las expectativas que la sociedad tenía sobre los rockeros. Él mismo explicó en entrevistas que usaba vestidos porque eran cómodos y que su elección de vestuario demostraba que podía ser tan femenino como quisiera, sin importar su orientación sexual. Una nueva forma de entender la moda como una herramienta para la autoexpresión y el activismo.

CONTENIDO RELACIONADO

Etiquetas
grungeKurt CobainMODANirvana
Foto del avatar

Vic Vertigo

Redactora con 5 años de experiencia en el periodismo. Apasionada por contar historias y llevar la información más relevante a la audiencia. Comprometido con la precisión y la ética periodística.

Los teatros embrujados en México: un recorrido por sus leyendas y misterios
Anterior
Los teatros embrujados en México: un recorrido por sus leyendas y misterios

MÁS CONTENIDO

Helmut Lang, el genio minimalista que redefinió el lujo y la moda

Helmut Lang, el genio minimalista que redefinió el lujo y la moda
Thierry Mugler: ícono de la moda francesa y pionero en el diseño teatral

Thierry Mugler: ícono de la moda francesa y pionero en el diseño teatral
El regreso del gótico: la estética oscura que dominará el otoño-invierno 2025

El regreso del gótico: la estética oscura que dominará el otoño-invierno 2025
Rick Owens se une a OnlyFans: el diseñador vende fotos de sus pies por una buena causa

Rick Owens se une a OnlyFans: el diseñador vende fotos de sus pies por una buena causa
Ohmni, la marca de ropa de M.I.A basada en teorías de conspiración

Ohmni, la marca de ropa de M.I.A basada en teorías de conspiración
Oaxaca acusa a Adidas y al diseñador Willy Chavarría por plagio de huaraches Yalálag

Oaxaca acusa a Adidas y al diseñador Willy Chavarría por plagio de huaraches Yalálag
De Dalí a Miró: Las 7 portadas de Vogue más memorables pintadas por artistas famosos

De Dalí a Miró: Las 7 portadas de Vogue más memorables pintadas por artistas famosos
Giorgio Armani: Un legado de elegancia y revolución en la moda

Giorgio Armani: Un legado de elegancia y revolución en la moda
Vivienne Westwood: de vestir a los Sex Pistols a ser inspiración para diseñadores y activistas

Vivienne Westwood: de vestir a los Sex Pistols a ser inspiración para diseñadores y activistas
«Fetching is Your Dior»: La campaña que transformó la publicidad de la moda

«Fetching is Your Dior»: La campaña que transformó la publicidad de la moda