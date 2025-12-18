Frances Farmer: musa del grunge y el espejo donde Kurt Cobain vio su final

Frances Farmer fue una actriz estadounidense cuya turbulenta vida y trágica internación en un psiquiátrico la convirtieron en un ícono para la generación grunge de los 90. Su figura melancólica y rebelde cautivó a varios artistas de diferentes ámbitos. Por ejemplo, Kurt Cobain, líder de Nirvana, elaboró una canción inspirado en su historia.

Frances Farmer nació en Seattle, Washington, un 19 de septiembre de 1913. Estudió drama en la Universidad de Washington a la par de estudios de actuación organizados por la misma institución. Para 1931, ganó un concurso literario con un ensayo escolar llamado «Dios muere«, sobre Dios ha muerto de Friedrich Nietzsche. Con este ensayo fue acusada de comunista y atea gracias a los titulares de la prensa. Ellos aseguraban que negaba a Cristo y ganaba dinero con ello.

Poco a poco, sus hazañas intelectuales aumentaban los señalamientos sobre su persona. Cuando cumplió 21 años, ganó un boleto a Moscú que no negó al ser aficionada al teatro ruso y al Método Stanislavski, cuyo sistema integra el arte de experimentar. Este viaje enfureció a su madre. Con ella no tenía una buena relación. Su madre acusó a sus profesores de brindarle una educación completamente radical. Sin embargo, Frances Farmer en reiteradas ocasiones mencionó que no tenía ningún interés en el comunismo. Solo quería conocer el teatro ruso que la apasionaba para después regresar a Nueva York.

Su belleza la llevó a encontrar a un agente de Paramount quien le firmó un contrato de siete años con Hollywood. Sin embargo, su carácter altivo y obstinado, la hizo perder popularidad con la prensa. Por eso regresó al teatro. Se casó con el actor Leif Erickson quien apoyó su regreso al cine. Más tarde, se divorció de él en 1942.

Este hecho desencadenó una espiral de escándalos que envolvieron a Frances Farmer. Entre ellos, su arresto por conducir en estado de ebriedad, la denuncia de un estilista del estudio al que supuestamente le dislocó la mandíbula de un golpe. También las audiencias ante el tribunal por tal hecho, donde agredió fisicamente a los policías y al juez. Fue confinada en un hospital psiquiátrico de Los Ángeles, donde se le diagnosticó psicosis maníaco depresiva y más tarde esquizofrenia paranoica. Durante este internamiento fue sometida a terapia de choques de insulina. Permaneció nueve meses recluida hasta que escapó.

Los siguientes años de su vida se transformaron en un ir y venir de instituciones mentales en las que recibió tratamientos de electroshock. Tras el primer internamiento volvió a casa de su madre, pero sus relación siempre había sido muy tensa y llena de altibajos. Seis meses después su madre volvió a internarla y dos psiquiatras la declararon legalmente loca y tardó cinco años en recuperar su propia custodia.

Las recaídas venían con cada salida de las instituciones mentales, y casi siempre por los mismos motivos: escándalo público, conducir ebria y otras por arrebatos de violencia. Cuando recuperó la custodia de sí misma, luchó por volver a actuar, pero ninguna de las puertas se volvió a abrir para ella. Gracias a su aparición en This is your life consiguió un pequeño papel presentando películas antiguas en un canal de televisión local, Frances Farmer present. Tras una temporada de tranquilidad y relativo éxito la despidieron por llegar en estado de ebriedad.

En los últimos años pintaba y escribía su biografía mientras actuaba en obras de teatro de la universidad, la época que describió como la más feliz de su vida. Sin embargo, el 1 de agosto de 1970 falleció de cáncer de esófago. Este fue causado por el consumo de alcohol. Tenía tan sólo 57 años y 15 películas, iniciando su leyenda como inspiración para otros artistas «incomprendidos».

La musa de Kurt Cobain

La canción más famosa de Nirvana dedicada a Frances Farmer es «Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle» del álbum «In Utero» (1993). La letra, escrita por Cobain, refleja la fascinación del músico por la historia de Farmer. Además, critica a la sociedad por la forma en que la trató.

Courtney Love, esposa de Cobain y líder de Hole, también se sintió inspirada por Frances Farmer. En su boda con Kurt en 1992, Love lució un vestido blanco de satín que perteneció a Farmer. La hija de Cobain y Love, nacida en 1992, lleva el nombre de Frances Bean Cobain en honor a la musa de su padre.

Frances Farmer sigue siendo una figura importante en la cultura popular. Su historia ha inspirado libros, películas, canciones y obras de arte. Su lucha contra la enfermedad mental y su desafío a las normas sociales la convierten en un símbolo de la rebeldía y la búsqueda de la autenticidad.