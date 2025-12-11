Tigres UANL vs Toluca FC: ¿quién ganará el primer partido de la final del Apertura 2025?

La empresa global de apuestas 1xBet te cuenta todo sobre el emocionante duelo que se jugará el 11 de diciembre en el Estadio Universitario.

La final reúne a lo mejor

Cuando el título se define en formato de liguilla, no siempre los equipos más fuertes de la fase regular confirman su superioridad. Sin embargo, esta temporada, el trofeo lo disputan los clubes que realmente fueron los mejores en la etapa anterior.

Toluca, campeón del Clausura 2025, terminó la fase regular en 1.er lugar con 37 puntos. Los Diablos Rojos fueron la mejor ofensiva (43 goles), tuvieron la mejor diferencia de goles (+25) y su delantero portugués Paulinho cerró como uno de los tres máximos anotadores con 12 goles.

Tigres UANL quedó solo un punto atrás, pero presumió la mejor defensa del torneo, con apenas 16 goles recibidos. Aun así, no se puede ignorar su poder ofensivo: los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa, recién llegado a la Liga MX tras una larga etapa en el Atlético de Madrid, marcaron 8 goles cada uno.

El camino a la final no fue sencillo para ninguno. Toluca eliminó a Monterrey en semifinales pese al global 3-3 (0-1 como visitante y 3-2 en casa). Los Diablos Rojos avanzaron por mejor posición en la tabla. Curiosamente, en casa ganaban 3-0 y por poco dejan escapar el triunfo.

Tigres UANL sufrió aún más. En cuartos de final, los Auriazules tuvieron que firmar una remontada épica: respondieron al 0-3 sufrido en Tijuana con un 5-0 en el Volcán, con doblete de Brunetta. En semifinales, UANL superó a Cruz Azul también por posición en la tabla (ambos partidos terminaron 1-1). De nuevo, sus goleadores hicieron la diferencia: Brunetta y Correa marcaron 1 gol cada uno.



Pronóstico



Este torneo, UANL solo ha perdido una vez en casa y siempre es peligroso al ataque. Toluca suele bajar un poco el ritmo como visitante y jugar con más cautela, pero nunca pierde su instinto ofensivo. En los últimos cinco duelos disputados en el Estadio Universitario, ambos equipos marcaron. Por eso, la apuesta Ambos equipos anotan – Sí (Both Teams To Score – Yes), con cuota de 1.6, parece bastante lógica.



