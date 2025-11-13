Ilustradora denuncia plagio por parte de un partido político

La ilustradora y músico Jojo (@jojo.yupi), en entrevista para Yaconic, expone el uso no autorizado de su diseño por parte de un partido político. A pesar de la ola de apoyo, la ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano aún no recibe una atención por parte del equipo encargado de comunicación social.

De la sorpresa a la exigencia de justicia

​La denuncia pública de Jojo, conocida en redes como @jojo.yupi, expuso de nuevo la problemática del plagio artístico por entidades políticas en México. La creadora relata que el descubrimiento fue fortuito: una amiga le envió una captura de pantalla porque la publicación, hecha por una cuenta de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), era «claro que era igual que mi ilustración«.

​Viralización, coherencia ética y la deuda de MC

​El testimonio de la ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano revela la eficacia de la protesta digital. Jojo es categórica al señalar que la viralización de su caso fue clave: “Sin duda, siempre o casi siempre hay respuesta a un problema cuando hay más ojos sobre él”. La artista considera que estos hechos mediáticos son una pieza importante para abrir un debate necesario entre la comunidad artística y el público en general.

​El impacto inicial, curiosamente, no fue de rabia. La artista confiesa que al principio le pareció “algo gracioso que mi arte llegara tan lejos”. Sin embargo, la meditación la llevó a la conclusión de que era «importante e injusto« que usaran su obra como «calca» sin contactarla para preguntar o pagar. El caso de esta ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano se convirtió en un llamado de atención urgente sobre la ética en la contratación de arte digital.

​No obstante, a pesar de la presión en redes sociales, la ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano confirmó que el partido o sus representantes aún no se han puesto en contacto directo con ella. La artista enfatiza que sus expectativas van más allá de una simple compensación: el cambio que busca es estructural, exigiendo que “el trabajo artístico sea considerado como tal” por las entidades que proponen mejoras para el país.

​El caso de plagio de MC ha revivido el debate sobre los derechos de autor y la responsabilidad ética en México. La ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano envió un mensaje firme a otros creadores: “Como artistas y diseñadores tenemos el poder de alzar la voz mediante imágenes que lleguen al público”.

​Jojo cuestionó la ética detrás del acto: “Legalmente nadie puede usar sin autorización una obra ajena. Además, ¿por qué tomar sin permiso arte que no te pertenece, solo porque no está bajo registro?”. La experiencia de la ilustradora plagiada por Movimiento Ciudadano es un llamado a exigir respeto a la autoridad de la obra y a impulsar una cultura de valoración del arte profesional.