Margaret Chola: El ícono de moda accidental de Zambia

Para profundizar en la cultura visual contemporánea, es obligatorio detenerse ante un fenómeno que ha sacudido las estructuras de la moda global desde el sur de África. ¿Quién es realmente Margaret Chola?

Esta pregunta comenzó a circular en redes sociales cuando una serie de retratos rompió el algoritmo, mostrando a una mujer de la tercera edad en Zambia portando prendas de diseñador con una actitud que eclipsaba a cualquier modelo de pasarela profesional.

Lejos de ser un accidente viral, Margaret Chola se ha consolidado como un referente de la vanguardia africana y una crítica viviente al edadismo en la industria del lujo.

El origen de un ícono: ¿Cómo surgió Margaret Chola?

La historia de esta mujer, cariñosamente apodada «Legendary Glamma«, es un testimonio de la colaboración intergeneracional. Todo comenzó en 2023, cuando su nieta, la estilista Diana Kaumba, decidió proponerle un juego creativo: intercambiar roles y vestuarios.

Diana, radicada en Nueva York pero de raíces zambianas, regresó a su tierra natal y vio en su abuela la percha perfecta para piezas que mezclan el streetwear neoyorquino con la alta costura europea.

La respuesta del público ante la figura de Margaret Chola fue inmediata. Al verla posar con trajes de sastre en tonos neón, faldas de tul masivas y accesorios de cuero disruptivos, el mundo entendió que no se trataba de una burla o un disfraz, sino de una auténtica apropiación del estilo.

Margaret Chola no solo aceptó el reto; ella comenzó a proponer poses, gestos y a habitar las prendas con una soberanía que solo otorgan los años de vida en el campo.

La estética del contraste: El campo de Zambia como pasarela

Lo que hace que el material visual de Margaret Chola sea tan valioso para el análisis cultural es el escenario. Las fotografías no se realizan en estudios minimalistas o locaciones urbanas de lujo.

Margaret posa en su entorno cotidiano: frente a paredes de ladrillo crudo, sentada en sillas de madera desgastada o bajo la luz inclemente del sol rural de Zambia.

Este contraste genera un choque visual poderoso. La moda, a menudo vista como algo aspiracional y lejano, se democratiza y se vuelve visceral en el cuerpo de Margaret.

Ella representa una «descolonización» de la elegancia; demuestra que una mujer que ha pasado su vida en labores agrícolas puede portar unas gafas de sol futuristas de la misma forma en que porta sus collares tradicionales.

La imagen de Margaret Chola desafía la idea de que el lujo es exclusivo de las capitales del norte global, devolviéndole a la ropa su función primordial de armadura y lenguaje personal.

El impacto político y social de la «Glamma»

Más allá de la estética, la relevancia de Margaret Chola radica en su carga política. En un mundo que tiende a invisibilizar a las mujeres mayores, especialmente a las mujeres negras de comunidades rurales, Margaret reclama el centro del escenario.

Su presencia es un golpe directo al edadismo —la discriminación por edad— que impera en los medios digitales. Ella nos obliga a mirar las arrugas no como una falla, sino como una textura que añade valor a la prenda.

Su impacto ha trascendido las redes sociales, inspirando a fotógrafos, diseñadores y gestores culturales a mirar hacia África no como un lugar de «inspiración» étnica para marcas extranjeras, sino como un generador de tendencias propias y auténticas.

Margaret Chola es la prueba de que el estilo más puro nace de la sabiduría y de la audacia de no pedir permiso para existir en espacios que, históricamente, le han sido negados. Su legado hoy se estudia como una de las campañas de imagen más honestas y disruptivas de la década.