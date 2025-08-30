Graffiti en México: así se abrió paso el arte urbano en el país

El arte urbano del graffiti llegó a México en la década de 1980, en un contexto de efervescencia cultural y social. Influenciado por los movimientos de graffiti neoyorquino de la década de 1970, el arte del aerosol mexicano ha evolucionado de un acto de rebeldía clandestina a una forma de expresión artística reconocida, aunque a menudo polémica.

Al principio, el grafiti en México era una expresión de las tribus urbanas y la contracultura. Principalmente en barrios marginados de la Ciudad de México y otras grandes urbes. Los jóvenes usaban muros y bardas como lienzos para plasmar su identidad, sus anhelos y sus críticas a la sociedad. Era un eco del hip hop que empezaba a ganar popularidad. Y las «tags» o firmas se convirtieron en la primera manifestación de esta nueva forma de expresión.

Los inicios del graffiti en México

El graffiti en México tiene sus raíces en diversas ciudades, pero un punto de partida fundamental se encuentra en Tijuana. En esta ciudad fronteriza, el movimiento emergió como un reflejo de la cultura chicana y las influencias de los barrios de Los Ángeles. Creando una forma de expresión que combinaba la estética del tagging y el bombing con elementos propios de la identidad mexicana. Con el tiempo, evolucionó hacia el street art, donde los artistas desarrollaron murales de gran formato que hoy adornan las calles de la ciudad, narrando historias de migración, resistencia y pertenencia. Así, Tijuana se consolidó como una cuna del graffiti en México.

El año clave para el surgimiento del grafiti en México fue 1985. Justo después del terremoto, la Ciudad de México estaba en ruinas, y el caos y la desolación se convirtieron en un telón de fondo para los primeros graffiteros. Nombres como «Sego y Ovsk», «Neote», y «Humus» son considerados pioneros. A través de sus firmas y murales, estos artistas sentaron las bases para lo que vendría después. «Sego» es particularmente conocido por su estilo detallado y sus representaciones de la fauna y flora. Mientras que «Humus» fue uno de los primeros en experimentar con la tipografía gótica y las formas abstractas.

Representantes actuales del graffiti mexicano

Hoy en día, el graffiti mexicano ha alcanzado un nivel de madurez y complejidad que lo coloca en el mapa del arte global. Los artistas mexicanos no solo han perfeccionado la técnica del aerosol, sino que también han incorporado elementos de la cultura prehispánica, el muralismo mexicano, el folclore y la crítica social.

Saner (Edgar Flores): Sus murales a gran escala son reconocidos internacionalmente. A menudo, sus obras exploran temas de la identidad mexicana , los sueños y la espiritualidad, utilizando un estilo que mezcla el realismo con elementos fantásticos y simbólicos.

Curiot (Favio Martínez): Este artista es famoso por sus vibrantes personajes híbridos, a menudo representaciones de deidades o criaturas mitológicas que emergen de la fantasía prehispánica. Sus obras son una explosión de color y detalle que invitan a la reflexión.

Pavel: Pavel se ha destacado por su enfoque en la caligrafía y los diseños de letras intrincados. Es uno de los artistas más respetados en la escena del «lettering», fusionando las técnicas tradicionales del grafiti con una sensibilidad moderna.

A pesar de que el graffiti sigue siendo una forma de arte clandestina para muchos, su evolución en México es innegable. Lo que alguna vez fue un acto de rebeldía, se ha transformado en una poderosa herramienta de expresión cultural y social, convirtiendo muros anónimos en lienzos que narran la historia, la identidad y los sueños de una nación.