Brutalismo contemporáneo: La Casa de Concreto de Atelier García

Enclavada en una ladera en Guatapé, Colombia, la Casa de Concreto de Atelier García va más allá de una vivienda. Se trata de una impresionante joya arquitectónica que rinde homenaje a la fuerza de la naturaleza y al minimalismo del hormigón. Diseñada por los arquitectos Orlando García y Clara Arango, esta obra es un claro ejemplo de cómo la arquitectura puede fusionarse con el entorno. Creando un espacio de refugio y contemplación. Su diseño, que parece esculpido directamente del paisaje, se define por tres planos angulares de concreto que interactúan de manera única con la topografía inclinada. Ofreciendo vistas de 360 grados sobre el embalse y la icónica Piedra del Peñol.

Foto: Archdaily

Brutalismo y sostenibilidad en armonía

La Casa de Concreto es una reinterpretación contemporánea del brutalismo, un estilo arquitectónico que se popularizó en la década de 1950 y que se caracteriza por el uso aparente de hormigón en bruto. Sin embargo, a diferencia de los edificios brutalistas tradicionales que a menudo se percibían como masivos y opresivos. La propuesta de Atelier García se distingue por su honestidad material y su enfoque en la conexión con el entorno. El uso de hormigón a la vista es una elección estética, pero también funcional. Este material actúa como una masa térmica, regulando las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, y minimizando la necesidad de climatización artificial. Además, su durabilidad y longevidad se alinean con los principios de sostenibilidad, reduciendo el ciclo de vida de la construcción.

Características y el espacio de la Casa de Concreto de Atelier García

La casa se organiza en tres niveles distintos, cada uno con una relación única con el paisaje. Un nivel inferior, incrustado en la ladera, alberga las áreas más privadas y resguardadas. El nivel superior se abre con grandes ventanales que enmarcan el panorama, funcionando como un espacio social de reunión. Finalmente, un camino orgánico conduce a un puente que conecta con una terraza circular en la azotea, un mirador que ofrece una experiencia espacial inigualable.

Foto: Archdaily

El estudio ha utilizado el concreto con precisión, logrando una textura que se integra visualmente con el paisaje, mientras que los interiores, complementados con materiales cálidos como la madera, crean un contraste que equilibra la frialdad del hormigón. La superposición de geometrías y la ausencia de ornamentos innecesarios refuerzan la filosofía de un diseño «veraz» y sin pretensiones, donde la luz natural y el vacío son los protagonistas. La Casa de Concreto se convirtió en un diálogo constante entre la obra humana y la belleza del paisaje natural.