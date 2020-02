REFLEXIONES LITERARIAS SOBRE EL AMOR Y LA AMISTAD

Ningún ser humano ha quedado exento de sentir amor. Algunos lo han experimentado en mayor o menor medida,en diferentes formas.Muchos escritores han dedicado sus obras ha dicho sentimiento.

No hablemos,pues de algo tan complejo y tan sublime cuya afloración no es favorecida casi nunca por las circunstancias.Hablemos mejor de otro vínculo al que podemos aspirar y en el que podemos ejercitarnos: el de la amistad.

….Por otra parte están los pájaros,esos seres extraños que se encuentran en todos lados y me inspiran ternura infinita,como ningún otro ser del cielo y de la tierra.Ellos son sagrados,llegan al cielo,pero tienen que comer y dormir en la tierra. No puede volar muy alto porque no pueden cantar, se les va la voz;tiene que saber la medida justa,la distancia exacta.Los nidos,otra razón por la que regresan a la tierra;toda la paciencia y propósito que tienen para construir un nido: ¿no es ésta suficiente razón? Vale la pena vivir para ver a los pájaros revoloteando en el cielo.

Amanda Escalante,Trece latas de atún,2015,(pp 23-24).México.Penguin Random House.