METALLICA DE LA A-Z «THE ABC OF METALLICA»

The ABCs of Metallica repasa la historia de la banda junto a rimas e ilustraciones

Un libro de Metallica con temática del alfabeto que repasa la historia de la banda desde Garage Days hasta Master of Puppets.

Datos divertidos, ilustraciones de Michael «Kaves» McLeer, que participó en la exposición Obey Your Master de Metallica en 2012.

«Cada letra del abecedario resalta un momento a lo largo del viaje de la banda» Comunicado de la banda sobre el libro

Una parte de los ingresos beneficiará a la Fundación All Within My Hands de la banda, que se dedica a crear comunidades sostenibles mediante al apoyo a la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales.

¡Ahora puede obtener una vista previa de las páginas a través de los siguientes enlaces!

«K» es para Kirk

«L» es para Lars

«C» es para Cliff

«G» es para Garage Days

Este libro quiere ayudar a que la agrupación se acerque un poco más a los niños pequeños y como idea para que los padres que son fans de la banda utilicen el nombre a modo de cuento con sus hijos.

McLeer es un legendario artista de graffiti, autor de «Skin Graf: Masters Of Graffiti Tattoo» e ilustrador de «Hip-Hop Alphabet» y «Hip-Hop Alphabet 2«. Ha creado logotipos y gráficos para artistas de renombre mundial como BEASTIE BOYS y marcas como Jaguar y Gretsch Guitars. Él es un MC en el grupo de hip-hop / rock LORDZ OF BROOKLYN. Comunicado de Metallica sobre el libro

