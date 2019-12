A pesar de ser un género en el que predominan los hombres, las mujeres se destacan por su voz o su capacidad musical y las mexicanas en la escena nacional no son la excepción.

Estamos en una época donde las mujeres demuestran que no existe ningún límite o diferencia de género.

Son más las chicas que se animan a hacer cosas que antes no eran comúnes o bien vistas, pero lo cierto es, que la están rompiendo y la escena musical no se queda atrás.

Las mujeres en la escena mexicana de metal empiezan a sobresalir y aunque en general, esta escena; está surgiendo de una manera muy fuerte, hoy vamos a hablar sobre chicas que debes conocer si te gusta el género.

MUJERES MEXICANAS EN LA ESCENA NACIONAL QUE DEBES CONOCER

1-. ANNA FIORI

Con 28 años, Anna Fiori, ya es una de las máximas representantes de la escena nacional de metal.

Es cantautora y estudió también producción vocal, negocio de la música y ha sido certificada con honores como vocal coach.

Tienes distintas premiaciones tanto nacionales como internacionales, aquí te presentamos algunas:

Premios Radioactivo 2019 , 2 premios a disco del año (votación de jurado y votación del público)

, 2 premios a disco del año (votación de jurado y votación del público) Osmium Metal Awards 2018 . Vocalista del año en Osmium Metal Awards 2018 .

. Vocalista del año en . Reconocimiento artista del año 2018 en Victorian Goth .

. Diva del Año en Dark Metal Divas 2018 .

. Release from the year en Global Metal Apocalypse 2017 .

. Puesto #13 en el top de Headbangers Latinoamérica 2013

Mejor banda de metal sinfónico en Premios Kalani 2013.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

2-. SHARON PORTILLA

Sharon Portilla es una cantante, letrista y actriz. Vocalista de la banda DOMINHUZ de la CDMX.

Como actriz, ha participado en múltiples obras teatrales, programas de TV y comerciales.

En 2017 entró a formar parte de Dominhuz con quién lanzó los primeros sencillos de la banda que son: «Beauty and The Beast» y «State Of Mind«.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

3-. NITZA OREMORT

Nitza es la vocalista de la Nostra Morte y cantante de ópera.

No solo ha cantado en el estilo de ópera, también Mariachi, Metal Gutural entre otros géneros como el pop alternativo. Es una muestra de lo poderosas que son las mujeres en la escena nacional.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

4-. INTROTYL

Esta banda de death metal conformada por 4 chicas es un claro ejemplo de lo buena que es la escena metalera en México.

Mayra, Sara, Kary y Rose se abrieron paso en la industria musical llegando a niveles internacionales como un gira en Canadá y ganando el tercer lugar en el concurso para representar a México en el WOA Wacken Open Air.

En 2017 obtuvieron una nominación en los Osmium Awards en la categoría de mejor disco.

Este año, se presentaron en la 4ta edición del México Metal Fest en Monterrey.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

5-. PAU Y VALERIA PEÑÚÑURI

Las hermanas de la banda originaria de Mérida, V Devil son guitarrista y bajista, respectivamente.

V Devil es una banda de metal alternativo que en su alineación tiene a dos talentosas chicas y en 2016 fueron finalistas del concurso Road To Hell And Heaven y Representantes nacionales de Yucatán en Ritmo Joven 2016.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

6-. MIREYA MENDOZA

Originaria de Monterrey, es la vocalista de la banda Driven. Además de cantante, es actriz de doblaje y locutora.

La banda que nació en 2009 ya se presentó en grandes festivales como Hell & Heaven, Domination Fest y Vive Latino.

Han compartido escenario con grandes bandas nacionales e internacionales, como Lacuna Coil, Coal Chamber y Xandria.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

7-. ADRIANA LORENA BARRERA

La vocalista y letrista de Dryadia ha logrado llevar a varios países su música.

Este proyecto de metal sinfónico acaba de lanzar «Skies Of Mirror» que ya puedes encontrar en todas las plataformas de streaming.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

8-. FABIOLA SIMAC

Es la vocalista, violinista y fundadora de la banda Meliora.

Además de ser instrumentista, Fabiola Simac ha trabajado como modelo, actriz, letrista y escritora de poemas, versos y cuentos.

A finales de 2018 Fabiola Simac lanza su primer sencillo solista “Clinging To Nostalgia”, escrito y compuesto por ella misma, convirtiéndose en la primera cantante e instrumentista de su género en grabar material solista.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

9-. ETELL MELÉNDEZ

Vocalista en la banda Archetype, formada en 2008, es una agrupación de death metal.

Ya se presentaron dos veces en el Hell & Heaven Fest y han realizado giras por centroamérica y es de las bandas en la escena nacional que pintan para ser una de las mejores.

10-. MYSTICA GIRLS

Una de las bandas conformada únicamente por mujeres se han vuelto tan éxitosas y llevan más de 10 años en la escena nacional.

Inicialmente fueron una banda de covers, que se volvió popular en los bares de la CDMX y Edo Méx y para 2007 tomaron la decisión de escribir material propio.

n la actualidad, Mystica Girls está conformada por Cinthya Blackcat (voz y guitarra líder), Bianka Roads (guitarra rítmica y coros), Ilse LaKorn (bajo) y Yoli Moreno (batería).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Mándanos tus propuestas sobre tus chicas favoritas de la escena metalera mexicana.

