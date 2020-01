La tercera y última parte de este conteo llega con más bandas y artistas influyentes acusados de que su fama y éxito sea parte de pactos con el diablo.

No te pierdas este último conteo de bandas acusadas de ser satánicas y dejanos tus comentarios.

THE ROLLING STONES

No es difícil sospechar de un grupo cuyo sobrenombre es «Sus majestades satánicas«; la banda comandada por Mick Jagger fue acusada de utilizar su característico símbolo de la lengua extendida como signo de satanismo, así como su canción «Sympathy for the Devil«.

Bob Larson, un evangelista quién ha publicado diversos libros sobre rock y ocultismo, asegura que estos mensajes no solo se encuentran en canciones, también en videojuegos, películas y drogas.

THE BEATLES

The Beatles, la banda pionera del rock mundial masivo también estuvieron en el ojo del huracán acusados de ser satánicos.

No solo fueron los primeros en revolucionar la música, también fueron de las primeras bandas en ser relacionadas con mensajes subliminales, frases ocultas en sus canciones cuando son tocadas al revés (técnica conocida como backmasking).

El tema Helter Skelter tuvo una mala repercusión luego de que el famoso asesino serial Charles Manson declara que se inspiró en ella para cometer asesinatos (entre ellos el de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski).

ELVIS PRESLEY

El Rey del Rock ha sido considerado por muchos como El Rey del Satanismo.

Varios miembros de la iglesia creían que sus bailes y letras incitaban al acto sexual y se llegó a decir que estaba poseído.

Por muchos años, fue considerado como una figura rebelde por excelente, que atenta contra los principios morales por considerarse como uno de los primeros símbolos sexuales a nivel mundial.

ALICE COOPER

Con un espectaculo lleno de serpientes, arañas y monstruos, el rockero también fue acusado de rendir culto a lo satánico por sus extravagancias sobre el escenario.

Cabe resaltar, que el músico dio una memorable presentación el año pasado en el festival Domination y nos queda claro que es uno de los mejores shows en vivo que podemos ver.

DIO

Ronnie James Dio fue quien popularizó la conocida «mano cornuda» un símbolo del rock y metal (aunque Gene Simmons diga lo contrario) y fue relacionado con el satanismo.

En la portada de su disco Holy Driver se observa el demonio lanzando un clérigo al mar.

Nos podríamos pasar horas aquí hablando tanto de cosas absurdas como interesantes que nos ponen a pensar que tanta conexión habrá entre las bandas rock y el metal con el satanismo, pero eso ya será en otra ocasión.

Si crees que alguien faltó en este conteo deja un comentario y no olvides compartir.

