Libros de texto gratuitos que marcaron a una generación

Bajo la polémica actual sobre el contenido y diseño de los libros de texto gratuitos proporcionados por la SEP, muchas personas han hablado desde la nostalgia sobre los libros que los acompañaron en su transitar por las aulas. Dejando de lado la calidad y cantidad del contenido, lo destacable eran las fantásticas portadas que cada uno de estos poseían y el arte que quizá de niños no valoramos tanto.

Las portadas de los libros de texto, anteriormente eran ilustradas por piezas de arte de distintos artistas. Autores como Remedios Varo, Jorge González Camarena, Miguel Cabrera o David Alfaro Siqueiros engalanaban los salones de clases con sus obras artísticas. La historia del acervo bibliográfico gratuito se remonta al 12 de febrero de 1959, fecha en el que presidente Adolfo López Mateos, creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Sin embargo, la entrega de una obra escolar gratuita a los alumnos no representaba ninguna novedad en México, ya que durante el porfiriato y los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, se sumaron esfuerzos para dotar de materiales de lectura a las escuelas del país. Lo relevante de la iniciativa de Adolfo López Mateos, consistió en la triada gratuito, único y obligatorio que es el eje sobre el que se rige hasta el día de hoy la entrega de estos materiales.

Por más de seis décadas, los libros de texto gratuitos han ostentado en sus portadas una herencia artística rica y valiosa al mostrar obras de artistas mexicanos que sin duda son un claro reflejo de la historia, diversidad y cultura que integran al país.

Colibríes y orquídeas de México- Rafael Montes de Oca.

Esta portada aparece en la portada del libro de texto gratuito de Ciencias Naturales de Quinto Grado, edición de 1998. Rafael Montes de Oca es el autor del libro «Colibríes y orquídeas de México» mismo del cual se tomó un facsímil original de 1978 llamado «Campylopterus Homileucurus Alamania punicea«.

El Citlaltépetl – José María Velasco

Este óleo sobre tela de 1897 fue autorizado por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para su reproducción en los libros de texto de Geografía perteneciente al Cuarto Grado de 1993. Es una obra de José María Velasco representativa de la región de las Cumbres de Maltrata en Veracruz donde se puede observar la Cañada de Metlac y el volcán del Citlaltépetl más conocido como «Pico de Orizaba».

Fenómeno de ingravidez – Remedios Varo

¿Qué mejor artista para representar la astronomía y la cartografía que Remedios Varo? El entrañable Atlas de Geografía Universal de Quinto Grado perteneciente al año 2000 ostentó en su portada la pintura de 1963, que la misma Remedios describió como el ejemplo del grandísimo asombro del astrónomo que trata de conservar el equilibrio encontrándose con el pie izquierdo en una dimensión y con el derecho en otra cuando la Tierra se escapa de su eje y su centro de gravedad.

Estampa nº 6, Kalendario Astronómico – Mariano de Veytia

La portada de los libros de texto gratuitos de Ciencias Naturales de Cuarto Grado publicada en 1997, lleva la estampa número seis tomada del libro «Los calendarios mexicanos» de Mariano de Veytia publicado en 1907. Una pieza exquisita que retrata la diversidad del México antiguo y contemporáneo a la vez.

El nacimiento del fuego- Pedro Coronel

Esta reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes pertenece a los libros de texto de la asignatura Matemáticas perteneciente al Cuarto Grado de 1994 y se trata de un óleo sobre tela de Pedro Coronel que data de 1985 y se encuentra albergada en el Museo Francisco Goitia de Zacatecas.

Juguete de barro de Metepec – Roberto Montenegro

Esta emblemática portada de libros de texto gratuitos pertenece a la asignatura Español (lecturas) de Primer Grado y se trata de una fotografía de un gouache sobre papel autoría de Roberto Montenegro que representa a un colorido perro dálmata estilizado por los artesanos del barro de Metepec.

Viejo en el muladar – Francisco Goitia

El cuadro del artista zacatecano Francisco Goitia fue una de las pinturas que aparecían en los libros de texto gratuitos de la SEP de 1993. Esta portada pertenece al libro de Español (lecturas) de Cuarto Grado. Actualmente, la obra distintiva se encuentra bajo el resguardo del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint.

Madre campesina – David Alfaro Siqueiros

El Museo de Arte Moderno autorizó la reproducción de esta obra perteneciente al grande Siqueiros para ilustrar la portada de los libros de texto de Español para Cuarto Grado del año 1994. Se trata de una pieza que data de 1924 que en 1932 fue presentada en Los Ángeles con el título de “Mexicana deportada” y en Buenos Aires en 1933 como “La deportada”.

Marcador Maya del juego de pelota de la Esperanza

¿Quién ha olvidado el libro de Matemáticas de Segundo Grado que era recortable? Este libro de texto de 1993 se caracterizaba por las páginas que si no eras cuidadoso, perdías al cortar. Su portada pertenece a una pieza resguardada por el Museo de Antropología e Historia que originaria de Chinkultic, Chiapas.

Retablo – Carlos Mérida

Los libros de texto de Matemáticas del Tercer Grado de 1993 mostraban en portada un bajo relieve, acrílico sobre caoba de Carlos Mérida. La pieza de arte del guatemalteco pertenece a su obra que transcurrió en México donde amalgamó formas de la herencia prehispánica con la síntesis de diversos autores de la vanguardia europea.

Sin título – Rufino Tamayo

No se podía dejar fuera el Atlas de México de Cuarto Grado de 1994 que no cabía en las mochilas. Una pieza del gran muralista Rufino Tamayo. No posee nombre pero representa un hombre presenciando fenómenos astronómicos como el avistamiento de un cometa y un eclipse al mismo tiempo.

Y tú, ¿cuáles libros de texto gratuitos recuerdas más?