Novelas góticas: dónde leer las mejores…¡Gratis!

La novela gótica es un género que ha cobrado mayor auge conforme pasan los años. Si bien era estimada, la inclinación hacia lo gótico o lúgubre ha logrado que este tipo de literatura siga siendo apreciada y buscada por quienes disfrutan de ella. Las novelas góticas traen consigo características muy particulares: romanticismo, terror, pesadumbre y una carga notoria de ficción y horror que resulta sumamente encantadora.

Las novelas góticas nacieron en Inglaterra por allá de la segunda mitad del siglo XVIII gracias a Clara Reeve, Ann Radcliffe, Matthew Lewis y William Thomas Beckford. Para el siglo XIX, la prosa de Mary Shelley en «Frankenstein» y las obras de Edgar Allan Poe tomaron un exitoso camino de la mano de «Drácula» de Bram Stoker, por mencionar a unos autores precursores.

La obra fundadora del movimiento es «El castillo de Otranto» del que hoy día es considerado el padre de las novelas góticas, Horace Walpole. La mezcla idónea para el gusto por estas piezas literarias radica en el uso de castillos embrujados, cementerios, fantasmas o monstruos. La noche como pieza clave y las furiosas tormentas se desarrollaron básicamente de leyendas populares, dando así un toque de cercanía a las creaciones más fúnebres y tétricas de la historia que no perdían el toque de romanticismo que necesitaban para equilibrar la trama.

Gran parte de los expertos, sostienen que las novelas góticas son la madre del género de terror como lo conocemos actualmente. El coqueteo entre lo macabro y lo mórbido fue siempre el sazón de éstas piezas que sin duda, no puedes dejar de leer. Por ello, nos dimos a la tarea de buscar las 10 más representativas que no debes pasar por alto en el bagaje de libros que has leído. La parte más encantadora en que se encuentran en línea libres de virus para poder disfrutarlas antes de dormir.

10 novelas góticas para disfrutar en línea