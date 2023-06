Considerar a los animales con los que compartimos momentos, experiencias y la vida misma, como parte de nuestra familia, les confiere mayor importancia. A pesar de que no existen fórmulas mágicas que alivien o eviten el dolor que su deceso conlleva, los esfuerzos sobre cómo afrontar y superar la muerte de tu animal de compañía se traducen en consejos y recomendaciones que nos ayudan a aceptar que han trascendido de este plano.

No se trata de objetos o posesiones, por ello es relevante dejar de llamarles mascotas. Su partida es algo sumamente doloroso, porque su ausencia remite a la culminación de una amistad y presencia verdaderas.

Debemos comprender que su estadía en este mundo no es para satisfacer un gusto o un capricho, sólo así se logrará afianzar más el término de animal de compañía, reivindicando lo valioso de su existencia como seres únicos. Son naturaleza con pelos, colitas, garras, plumas, escamas, caparazones, etc. Representan un aspecto hermoso de la vida, y aunque se suele decir que su muerte no se compara con la de una persona, para muchos es más dolorosa.

Quizá por el hecho de que un animal no juzga, no critica. Reconocen nuestro sufrimiento y siempre reaccionan con algún gesto animalesco para contrarrestar el malestar. La muerte de tu animal de compañía inevitablemente dolerá, pero estos consejos pueden mitigar un poco el dolor, o por lo menos evitar que se convierta en sufrimiento.

Vivencia del duelo

Las etapas son las mismas que con la partida de una persona: negación, enfado, culpa, depresión, y finalmente la aceptación. La paciencia es importante ya que los altibajos son recurrentes. Se debe enfrentar el dolor, lidiar con la ausencia y la pérdida de los hábitos compartidos, así como lidiar afectivamente con cada bajón depresivo. Para que la muerte de tu animal de compañía sea algo que te permita crecer, puedes hablarle y escribir lo que sientes. Deja que el proceso se desarrolle justo como ellos vivieron. Naturalmente.

Sentir el dolor de manera personal

El dolor se vive de forma muy particular, más si es por la muerte de tu animal de compañía. Se recomienda no hacer caso a los comentarios sobre cómo vivir el proceso. Debemos permitirnos sentir sin menospreciar cada emoción, dejando de lado la vergüenza y el juicio. Nada es incorrecto si de sentir se trata. Puedes llorar, reír, estar triste y después sonreír. Dormir con algún objeto preciado que mantenga un valor sentimental provoca llanto, pero también reconforta. Saber vivir los momentos de alegría y de tristeza nos ayudarán a fluir y dejar ir, pero todo será cuando estés listo.

Hablar con personas que han perdido a sus amigos animales

Puedes conocer otras vivencias en foros o redes sociales de refugios de animales. Buscar a personas que simpaticen con tu dolor, con lo que implica la muerte de tu animal de compañía. Encontrarás experiencias, relatos, y sobre todo comprensión. Hablar sobre lo que se siente y se vive siempre ayuda, es un aliciente para el espíritu. Poco a poco serán más los recuerdos de momentos gratos, compartidos, similares y únicos, que nos hacen agradecer el haber coincidido en esta vida.

Los rituales ayudan a superar la partida

Un funeral es un ritual de despedida, una experiencia fuerte por supuesto, pero que puede ayudarnos a expresar abiertamente nuestros sentimientos. Celebrar su vida con una ceremonia fúnebre nos ayuda a entender que su ciclo ha terminado. A su vez, le confiere eternidad, la garantía de saber que ha retornado al origen para volver a ser luz. No es que no lo haya sido en vida, pero la muerte de tu animal de compañía y su posterior entierro o cremación, es una experiencia que iluminará su camino, y de paso tu conciencia sobre el fin que todo conlleva.

Crea un legado

Imprime su fotografía, guarda sus juguetes, estampa su bella imagen en una prenda que portes. Planta un árbol en su memoria, echa un poco de sus cenizas en una planta de tu casa. Crea un álbum o collage de fotos y comparte los recuerdos de todas las experiencias que disfrutaste con tu animal de compañía. Que tu vida sea un homenaje perpetuo a su vida. Crea un legado para celebrar su paso en esta vida, y agradecer el haber coincidido. Recuerda cuánta diversión y amor compartieron, para que ello te haga seguir adelante.

Si vives el duelo con otros animales mantén tu rutina normal

Si compartes tu hogar y tu vida con otros animales no debes restarles amor. Probablemente sea difícil, pero debes estar conciente de que ellos o ellas también experimentan la pérdida, más si la convivencia era parte de su día a día. La muerte de tu animal de compañía te afecta claro, pero debes tener presente que los que siguen con vida se angustian por su dolor, y por tu dolor. Intenta mantener la rutina diaria o incluso aumentar los mimos, paseos y tiempos de juego. Esto no solo beneficiará a los animales con quienes convives, también te ayudará a que tu estado de ánimo no decrezca, y a qué tu perspectiva sobre la naturalidad de la muerte sea mejor comprendida.

Busca ayuda profesional si lo consideras necesario

Si crees que necesitas ayuda no dudes en buscarla. Si tu dolor es persistente e interfiere con tu capacidad de ser funcional y de continuar, un profesional de la salud mental puede evaluar tu estado para detectar depresión y ayudarte a salir de tan desagradable situación. Busca algún terapeuta con quien puedas expresar abiertamente tu sentir tras la muerte de tu animal de compañía, que desde el primer acercamiento entienda lo importante que esa vida y presencia significó y significa para ti.

Intenta encontrar un nuevo significado y alegría en la vida

Dedícate a ser como él o ella, alegre, optimista, positivo naturalmente. Aprovecha el tiempo y aprende algo nuevo. Retoma algún pasatiempo empolvado. Frecuenta a tus amistades y familiares. Puedes colaborar en grupos de rescate o en refugios para animales.

¡Considera adoptar a otro amigo!

Cuando te sientas preparado, cuando tu herida haya sanado mediante la comprensión, considera brindarte y brindar la oportunidad del amor a otro ser. La muerte de tu animal de compañía cambia tu panorama totalmente, pero puedes hacer que sea para bien. Adopta a un amigo o amiga, date ese chance. Con toda la certeza del mundo, se acompañarán mutuamente. Nuevas experiencias, nuevas vivencias y momentos, harán que tu perspectiva sobre la vida y su contraparte, te impulsen a crecer. Adoptar es un gesto de amor puro, un sentimiento que proviene naturalmente de los animales, pero que siempre puede ser compartido.