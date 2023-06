Capítulos sobre drogas en Los Simpson: dónde ver los mejores

¿Quién no ha visto al menos un capítulo de la familia amarilla más famosa de Estados Unidos? Aunque muchos fans coinciden que sus últimas temporadas ya son sosas y forzadas, existen capítulos de culto que quedaron grabados en nuestra mente y son empleados constantemente como referencias de situaciones chuscas sobre nuestra propia existencia. Los capítulos sobre drogas en Los Simpson son ejemplo de ello.

Y no, no es apología del consumo, es más bien una mirada chusca sobre situaciones relacionadas a las sustancias y sus efectos. Habrá quien no entienda el chiste sobre el mismo, pero para quienes han vivido experiencias similares, resulta un reflejo animado de una pálida o un viaje muy introspectivo. Sea la situación que sea, aquí decidimos buscar los mejores cinco capítulos sobre drogas en Los Simpson.

«El misterioso viaje de nuestro Homero»

Tras un agotador pero ineficiente esfuerzo de Marge porque Homero no asista a la «Feria del chile con carne», Homero se pone sus botas de catador de picante y acude con su cuchara personal a darse un festín de frijoles, carne y chile. Sin embargo, le promete a Marge no beber alcohol para no avergonzarla.

Esto cambia cuando el jefe Gorgory lo reta a probar los «inmisericordes chiles de Quetzalzaltenango», mismos que asegura son sembrados en la selva de Guatemala por pacientes de un manicomio. Homero se quema la lengua y sale corriendo en busca de líquido que le quite la sensación de ardor. Tras derramarse un par de tarros de cerveza encima, Marge lo mira con desaprobación y él lamenta su vergüenza tomando una vela como si fuera agua. Con ello, logra una coraza en su lengua y la oportunidad de dejar en ridículo a Gorgory.

Tras comerse cuatro chiles al hilo, comienza el viaje alucinógeno. Homero empieza a debrayar mirando extrañas transformaciones en su alrededor hasta perderse un un mundo desconocido. Es un capítulo donde George Meyer, escritor y productor de Los Simpson, hizo claras alusiones a los viajes de peyote de los libros de Carlos Castaneda. Puedes disfrutarlo aquí.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

«Fin de semana con Burnsie’s»

«Cría cuervos y los ojos te van a sacar» Reza el viejo y pacheco adagio al que claramente se refiere la forma en la que Homero tiene que ser intervenido quirúrgicamente de los ojos tras ser atacado por una parvada de cuervos que primeramente lo veneraban. Como opción de recuperación y completamente terapéutica, el siempre risueño Doctor Hibbert, le recomienda emplear marihuana medicinal.

Homero retrata al pacheco tradicional en sus primeros viajes. Un marihuano amistoso, interesado y super viajado que incluso tolera que Flanders le lea la Biblia para disociarse y divagar con ello. La experiencia representativa de los acercamientos de un fumador principiante envuelve el capítulo en carcajadas dignas de un buen porro. La gráfica es por demás colorida y la selección musical bastante buena.

Cabe destacar que el consumo de Homero deriva en una situación sumamente perturbadora, algo así como esas cosas que se salen de control por perder la noción del espacio y tiempo mientras estás abrazado por María. Logra salir avante, pero con la promesa de no seguir drogándose y bueno, sabemos que el singular hombre amarillo, encuentra nuevas y mejores formas de hacerlo en otros capítulos. Puedes disfrutar de esta joya, aquí

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

«Misionero imposible»

Homero cotidianamente es el protagonista de aventuras donde las sustancias son el ingrediente jocoso que necesita el jefe de familia para no perder la chispa. En esta ocasión Homero intenta defraudar a una cadena televisiva con el propósito de cancelar la transmisión de recaudación de fondos y seguir disfrutando su programa. Pero, el chiste no le sale y termina siendo perseguido por una turba iracunda que busca el monto prometido vía telefónica.

Como último recurso, Homero ingresa a la Iglesia, gritando por auxilio al Reverendo Alegría quien en un intento de salvarlo pero al mismo tiempo cubrir una cuota personal, lo envía como misionero a una isla tropical y lejana donde Homero funge como predicador e insta a los habitantes a construir un casino en medio de la selva.

La aparición de las sustancias psicotrópicas en este capítulo viene de la mano de los sapos, mismos que Homero lame mientras le explica a su familia vía radio su paradero y la razón del mismo. También es destacable que el consumo de alcohol generado en la isla ante la falta de cerveza trae consigo el mensaje del exceso y la perdición en algo que comienza como diversión y culmina en destrucción. Un imperdible de la lista de capítulos sobre drogas en los Simpson que puedes ver aquí.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

«La elección de Selma»

Si bien este capítulo no es completamente alrededor de las sustancias, si posee elementos donde podemos comprender perfectamente que la intoxicación puede llegar hasta en un parque de diversiones. En un intento desesperado de Selma por conseguir una pareja y formar una familia, se ofrece para llevar a los hijos de Marge y Homero a «Parque Frenesí», el centro de recreaciones de la cerveza Duff, luego de que el papá se intoxica con un sandwich echado a perder.

Durante el paseo, son evidentes las alusiones a los excesos de incluso, sustancias que no se consideran ilegales, como la cerveza. Todo en el parque gira alrededor de la cebada fermentada, evidentemente. Tanto que hasta el agua sobre la que corre el carrito de una atracción es un líquido extraño y burbujeante, mismo que Lisa bebé tras ser retada por Bart y que la induce a un estado psicodélico.

La icónica frase simpsoniana de «Soy la reina de los lagartos» se desprende de una pálida Lisa capturada nadando en el estanque de fermentación, luego de caminar y disfrutar su «viaje psicoactivo. Definitivamente, uno de los mejores capítulos sobre drogas en los Simpson. Disfruta dando click aquí

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

«Los Expedientes de Springfield»

Este es otro capítulo que no versa sobre sustancias únicamente pero que señala directamente los cambios en los comportamientos de las personas mediante el uso de medicamentos o sustancias, como lo son los analgésicos. Homero tras una noche de juerga, asegura haber visto un extraterrestre, pero al ser el borrachín de su familia, nadie le cree.

Scully y Mulder llegan a la entidad tras una notificación del FBI. Homero es interrogado e investigado hasta científicamente para terminar dando por sentado que dicho alienígena no existe y no se trata más que de una alucinación digna de un alcohólico. Sin embargo, Bart le da un voto de confianza y acude con su padre al bosque a buscar al sujeto de otro mundo.

Y curiosamente el ser benevolente y brillante que observa Homero no es más que el señor Burn’s ahogado en analgésicos que definitivamente, modifican su egoísta y cruel comportamiento habitual. Lo vuelven un ser de luz, alguien que vibra alto o que simplemente, está lleno de amor. Una vez que se le pasa el efecto, regresa a ser el mismo esperpento de siempre hasta que el Doctor Nick, lo inyecta de nuevo. No te lo pierdas, aquí.