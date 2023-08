Los contenidos en streaming han traído la facilidad de disfrutar de series, películas y documentales en cualquier lugar y en diversos dispositivos. Riivi se une a esta modalidad al ofrecer una plataforma completamente gratuita dónde podrás disfrutar de lo mejor del cine mexicano y latinoamericano. La búsqueda de comunidad y generación de lazos que ayuden a la promoción y difusión, es una de los principales apuestas de Riivi. Una plataforma de origen chileno creada en 2021 bajo el modelo de Advertisement Video On Demand (AVOD) que consiste en el acceso gratuito y sin restricciones al contenido.

Según las cifras oficiales del IMCINE, solo el 30% de las producciones nacionales se estrenan en los circuitos comerciales y difícilmente son colocados en las plataformas de streaming. Evitando así que la gente puede disfrutarlas sin el problema de encontrarlas sin virus maliciosos o exceso de plugings. Riivi pretende convertirse en la principal plataforma de contenido latinoamericano con la acertada intención de fortalecer el espacio para le exhibición de películas y series regionales que por la poca difusión, no encuentran un público que las consuma.

Riivi es una plataforma chilena que cuenta con más de 600 títulos entre películas, series y teleseries por lo que su objetivo es convertirse en la principal pantalla del contenido Latinoamericano, generando y fortaleciendo el espacio para la exhibición de películas y series de la región, que muchas veces no encuentran un espacio de continuidad que permita alcanzar un público cada vez más amplio.

De acuerdo a cifras oficiales del IMCINE, apenas un 30% de las producciones nacionales se estrenan en el circuito comercial y después de ello, las grandes plataformas de streaming muy pocas veces voltean hacía ellas. Esto se traduce en que muchas de estas películas no son vistas, no necesariamente por desinterés del público, simplemente porque no encuentran dónde verlas.

«Podemos vernos» es el lema que rige a esta plataforma, en una clara muestra del deseo de formar un espacio de cercanía que celebre las raíces y permita la visibilidad y la denuncia de las múltiples y complejas realidades. Se trata de un trabajo curatorial que enarbola la diversidad bajó la frase acuñada por Ilan Oliel, CTO de Riivi: «hay más de una forma de ser latino».

El catálogo de Riivi no sólo está enfocado en producciones recientes de latinoamérica, parte de su visión incluye una labor de investigación para recuperar y destacar títulos latinoamericanos que tuvieron un impacto cultural en su momento, pero que después quedaron en el olvido y no se encontraban disponibles en ninguna plataforma hasta ahora, por lo que también está cumpliendo con una función de registro y archivo de las producciones latinoamericanas.

Entre los títulos que podemos destacar encontramos dramas como Huachicolero (México), sobre el robo de gasolina y los monstruosos escenarios que genera; El médico alemán (Argentina), de la multipremiada directora Lucía Puenzo, inspirada en los años que pasó Josef Mengele en Argentina; La vendedora de rosas (Colombia), obra de culto en la cinematografía colombiana; y Post Mortem (Chile), de Pablo Larraín, sobre la naturaleza psicótica del fascismo.

En el género de Comedia destacan Recuperando a mi ex, una divertida radiografía del amor en la idiosincrasia mexicana; Pandemials, serie peruana que retrata los conflictos adolescentes tras el COVID 19; y Proyecto 1500, una disparatada serie chilena sobre ​​anarquismo y estallidos sociales. En Riivi hay cabida para todos los nichos y géneros, por ello podremos disfrutar de selecciones de terror con joyas como las mexicanas Halley o 1974: La Posesión de Altair, y colecciones para los amantes del suspenso, las historias LGTB+, los documentales o las aclamadas teleseries de todos los tiempos.

Riivi se encuentra disponible para iOS y Android, Android TV, Smart TV. La plataforma es muy amigable y solo requieres crear un usuario o ingresar directamente con tu cuenta de Google o Facebook para acceder y disfrutar del contenido. Hay que resaltar que por su lanzamiento en México, se prometen sorpresas, por lo que te recomendamos estar al tanto de ello.

Conoce todos los detalles sobre Riivi en su sitio web y sus redes sociales:



Página oficial: riivi.com

IG: riivilatam

FB: riivilatam

Tk: riivilatam

Youtube: riivilatam