Recetarios cannabicos para preparar una cósmica comida

La cannabis es una planta muy noble cuando de combinaciones y manejabilidad hablamos. La estigmatización sobre el consumo había marcado una separación entre la cocina y el uso de la mariguana. Sin embargo, hoy día que se ha estado desmitificando la planta y su uso de diversas maneras como en la gastronomía y para ello ya existen distintos recetarios cannabicos.

Cocinar con cannabis va más allá de los brownies espaciales que parecen tener el efecto mágico de ponerte justo en el momento en que dices que no te pegó. El uso de la mariguana en la cocina es múltiple y variado; desde pastas hasta platillos más elaborados que combinan el sabor que deseas con el efecto que buscas.

La parte increíble de este texto es que te traemos recetarios cannabicos de descarga libre, con posibilidad de guardarlos para preparar algo y ser la estrella en tu próxima reunión social. Recuerda, el consumo de comida mágica debe ser por voluntad propia, a nadie le agrada sentirse volando sin saber qué fue lo que sucedió.

Este recetario explora la cocina internacional y posee una guía paso a paso para realizar las extracciones del THC de manera correcta sin afectar las propiedades de la planta. El plus de este recetario es la tabla de dosificación que te ayudará a explorar con la cocina cannabica de manera segura sin que tengas una pálida provocada por un exceso. Puedes descargarlo aquí.

Un libro con recetas para personas que opten por la medicina con cannabis pero sin fumarla. Contiene consejos nutricionales para mejorar la forma de alimentarse al tiempo que disfrutas de la experiencia de María en tu paladar y su llegada al torrente sanguíneo lejos de un porro o un blunt. Se trata de un libro pequeño con recetas muy concretas pero que indudablemente te acercaran de manera amable a la preparación de alimentos mágicos. Descarga aquí Es una joya de los recetarios cannabicos.

Este libro contiene un tratamiento más espiritual y planea las relaciones simbióticas entre los seres humanos, las plantas y los productos químicos. Desde un retrato sociológico aborda la comunidades prehistóricas y el papel de los ingredientes naturales en la comida. Además muestra información sobre las políticas del café, el tabaco, el alcohol y el opio. Aquí puedes consultarlo.

Este libro lo tiene todo…incluso, opciones veganas para quienes gustan de no privarse del placer de la cannabis con alimentos aptos para su consumo. Este libro contiene los pasos de la preparación en fotografías por si el inglés no es lo tuyo o simplemente, eres más visual para comprender las cosas. Este recetario cannabico te mostrará la regla de que siempre menos es más. Aprenderás sobre la importancia de la paciencia cuando entras al mundo culinario y la mariguana. Da click aquí y guárdalo.

Un imperdible de los recetarios cannabicos. 101 recetas dignas de elaborar en la comidad de tu casa y con la promesa de realizar un menú completo. Desde entradas ,aderezos, platos fuertes y los nunca rechazados postres, este libro te va a permitir sacar el chef que llevas dentro, solo que con un toque mágico y risueño. Aquí lo puedes obtener.

Prepara recetas sencillas y básicas si lo tuyo no es la cocina pero quieres darte un viaje sin salir de casa. O quizá apenas estés aprendiendo y quieras ir experimentando conforme obtengas mejores resultados. Un libro que definitivamente debe estar en el estante de tu cocina para los ratos de ocio o esos momentos en que ya no quieres meterle humo a tu cuerpo. Aquí te lo dejamos.

