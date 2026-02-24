Activismo místico vs el poder: Aquelarre para maldecir a Trump

En 2017, un pequeño grupo de personas se reunió frente a la Torre Trump en Nueva York para lanzar un hechizo de «resistencia mágica» contra el entonces presidente. Casi diez años después, en este 2026 de incertidumbres sistémicas, aquella semilla ha germinado en un fenómeno global de activismo místico contra el poder. Lo que para algunos es superstición, para miles de activistas es la única tecnología de protesta capaz de devolverles la agencia en un mundo que parece haberles robado la voz.

Bajo el hashtag #MagicResistance, este aquelarre digital se convoca mensualmente con un objetivo que trasciende lo esotérico: realizar un hechizo para «atar» a los líderes y asegurar que su capacidad de daño sea neutralizada. No es un acto de odio, sino un ejercicio de legítima defensa simbólica que ha redefinido la protesta contemporánea.

La red invisible: Ritualística en la era digital

El activismo místico contra el poder no es una moda pasajera; es una estructura descentralizada que utiliza la simbología ancestral para hackear la realidad política. Sus pilares son claros y están diseñados para operar fuera del control estatal:

Sincronía lunar y digital: Los rituales se realizan durante la luna menguante, utilizando la energía de «lo que decrece» para mermar el autoritarismo. Los participantes se coordinan por redes seguras, transformando el espacio privado en un centro de comando político-espiritual.

La estética del «Binding» (Atamiento): A diferencia de otras formas de agresión, este método busca neutralizar. «Ya no se trata de pegarle un puñetazo a un nazi, sino de atarlo, quitarle el megáfono y destrozarle el teléfono para que no pueda tuitear», declaran los practicantes. Es la traducción mística de la resistencia civil.

Recuperación de la dignidad: Ante la avalancha de ataques a las libertades civiles, el ritual permite a los ciudadanos recuperar el poder y la dignidad que las instituciones les han arrebatado.

Antecedentes: El linaje de la protesta mágica

Lanzar hechizos como forma de disidencia puede sonar anacrónico, pero los tiempos desesperados siempre han exigido medidas mágicas. El activismo místico contra el poder tiene raíces profundas en la contracultura del siglo XX:

Levitación del Pentágono (1967): El poeta Allen Ginsberg y los hippies de la época intentaron exorcizar el centro del poder militar estadounidense. W.I.T.C.H. (1968): Las guerrilleras feministas lanzaron un conjuro sobre Wall Street que, según la leyenda urbana, provocó el desplome de la bolsa al día siguiente. La estética del altar como resistencia: En este ecosistema, el altar no es solo un objeto decorativo, sino una interfaz política. El uso de elementos como fotografías del mandatario, velas de «desterramiento» y hilos de hierro, ha creado una nueva iconografía que ha sido absorbida por el mercado del arte contemporáneo, demostrando que el activismo místico contra el poder también es un motor de renovación estética en las galerías y museos de este 2026.

El significado para la industria cultural

¿Por qué el activismo místico contra el poder es tan relevante hoy? Porque representa la irrupción de lo irracional en una política que se ha vuelto fríamente algorítmica. En un mundo donde el voto parece no bastar, el ritual ofrece una sensación de control que ninguna aplicación de participación ciudadana puede igualar. Es la mística puesta al servicio de la justicia social.

El regreso a la hoguera política

A casi una década de aquel primer ritual en Nueva York, los presagios pueden parecer funestos, pero la persistencia de esta comunidad demuestra que la política nunca ha sido solo una cuestión de leyes. Es, sobre todo, una cuestión de relato y energía.

Al final, el activismo místico contra el poder es un recordatorio de que, cuando el sistema falla, el ser humano siempre vuelve al círculo y al conjuro para recordarle a los poderosos que todavía creemos en lo invisible. La hoguera de la resistencia sigue encendida, y esta vez, el fuego es digital y eterno.