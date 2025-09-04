Hugo Crosthwaite: El artista mexicano en la lista negra de museos publicada por Trump

En un movimiento que ha levantado una ola de críticas y comparaciones con regímenes autoritarios. La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre el Smithsonian, el prestigioso complejo museístico de Estados Unidos. La Casa Blanca ha publicado una «lista negra» de obras, exposiciones e iniciativa. Donde figura una pieza del artista mexicano Hugo Crosthwaite. Este conjutno de obras, según el gobierno, no reflejan los «valores tradicionales» estadounidenses. Este documento, sin firma y titulado “El presidente Trump tiene razón sobre el Smithsonian”, ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión y la autonomía de las instituciones culturales.

La lista de más de veinte obras y exposiciones es un ataque directo a la diversidad y a las narrativas históricas críticas. Entre los proyectos señalados se encuentran documentales sobre el «privilegio blanco» del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Una performance de danza sobre la frontera en la National Portrait Gallery. Y exposiciones sobre la historia LGBTQ+ y la fundación de Estados Unidos en el Museo de Historia Americana. Estos temas, considerados por la administración como «antiamericanos«, son tachados de divisionistas y contrarios a una visión nacionalista de la historia.

Un retrato por Hugo Crosthwaite en medio de la polémica

La controversia toca de cerca a México. Entre las piezas que se encuentran en la lista negra, destaca un retrato animado del artista bajacaliforniano Hugo Crosthwaite sobre Anthony Fauci. El reconocido inmunólogo que lideró la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de COVID-19 y que tuvo varios choques con la administración de Trump. Esta obra, sin el nombre del artista, fue incluida en el artículo de la Casa Blanca. Lo que demuestra la intención de la administración de silenciar las voces críticas y las perspectivas que no se alinean con su discurso. El retrato de Crosthwaite además de ser una pieza de arte. Es un comentario sobre la politización de la ciencia y el liderazgo durante una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente.

Artistas y curadores denuncian la censura

Las reacciones no se han hecho esperar. Artistas y curadores han denunciado este tipo de censura, y han comparado las acciones de la Casa Blanca con las listas de arte degenerado del régimen nazi. Rigoberto A. González, otro artista incluido en la lista por su obra sobre la inmigración, afirmó que «los partidos políticos y los políticos saben que el arte es muy poderoso, por lo que siempre intentan utilizarlo como propaganda». Con esta nueva escalada, el debate sobre el papel de los museos como custodios de la historia y el arte, se ha vuelto más urgente. Los críticos temen que los museos dejen de ser espacios de reflexión y crítica, para convertirse en herramientas al servicio de la propaganda política.