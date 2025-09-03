Ozzfest: La historia del festival de metal que marcó generaciones

El mundo del metal se detuvo el pasado 22 de julio de 2025 con la muerte de John Michael «Ozzy» Osbourne, a los 76 años. El «Príncipe de las Tinieblas», vocalista de Black Sabbath y una de las figuras más influyentes de la música, dejó un legado invaluable en la historia de la música. El cual va más allá de sus canciones: el Ozzfest. El aclamado festival, que cambió para siempre la industria de la música en vivo.

¿Cómo nació el Ozzfest? El festival no se originó de la ambición, sino de la frustración. En 1996, Ozzy Osbourne, ya una leyenda del heavy metal, se encontró con una barrera inesperada: ningún gran festival itinerante en Estados Unidos quería incluirlo en su cartel. Los promotores consideraban que el metal ya no era un género relevante y lo rechazaron por completo. Ante esta situación, su esposa y mánager, Sharon Osbourne, tuvo la gran idea de crear su propio festival. En lugar de rogar por un espacio, decidieron construir su propio escenario.

La primera edición del Ozzfest se realizó el 25 de octubre de 1996 en Phoenix, Arizona, y el 26 de octubre en Devore, California. El cartel, encabezado por Ozzy Osbourne, incluía a bandas como Slayer, Danzig, Sepultura y Biohazard. El festival fue un éxito rotundo, demostrando que el público del metal seguía siendo masivo y leal. A diferencia de otros festivales de la época, el Ozzfest ofreció un ambiente de amigos, con múltiples escenarios y una mezcla de bandas consagradas y talentos emergentes.

La evolución del «Ozzfest»

Lo que comenzó como un acto de rebeldía se convirtió en una institución anual. Desde 1997, el Ozzfest se convirtió en una gira de verano itinerante que recorrió Estados Unidos. Con el tiempo, se expandió internacionalmente a países como Japón y el Reino Unido. El festival fue fundamental para el surgimiento de subgéneros como el nu-metal y el metalcore, dando a conocer a bandas como Slipknot, System of a Down y Disturbed, que se convirtieron en pioneros del nuevo milenio.

El festival tuvo su momento de gloria en los años 2000, llenando estadios y consolidando su posición como el evento de metal más importante del mundo. Aunque tuvo algunas interrupciones y cambios de formato, siempre se mantuvo fiel a su espíritu original: ser un espacio para la música pesada, sin prejuicios ni concesiones.

¿Qué pasará ahora con el Ozzfest?

La muerte de Ozzy Osbourne plantea una gran pregunta sobre el futuro del Ozzfest. Aunque la marca y el concepto del festival son fuertes, la figura de Ozzy era su corazón y su alma. Su presencia, ya sea como headliner o como anfitrión, era lo que daba al evento su identidad única. Sin el «Príncipe de las Tinieblas» al frente, el futuro es incierto.

Algunos especulan que la familia Osbourne, especialmente su esposa Sharon y sus hijos Jack y Kelly, podrían continuar con el festival como un tributo a su legado. Sin embargo, revivir un evento de tal magnitud sin su creador es una tarea monumental. El Ozzfest siempre será recordado como el festival que unió a la comunidad del metal y que, al igual que su creador, demostró que el metal estaba lejos de estar muerto.