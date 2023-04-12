La trilogía de la crueldad que incluye «Perfume de Violetas»

Perfume de Violetas representó un filme que desató la polémica a su alrededor tras abordar la violencia de género como eje del guión. Las críticas fueron variadas puesto que había quienes mencionan que se trataba de un largometraje crudo y grotesco y otros tantos hablaban de una realidad tangible en la Ciudad de México. Lo cierto es que la directora, Maryse Sistach, quiso llevar a la pantalla una aterradora historia real de 1985 que fue circulada en las principales notas rojas del entonces Distrito Federal.

La intención no era al azar. Tras el éxito en pantalla Maryse, en colaboración con su esposo José Buil, dirigió y produjo otras dos películas donde retomó el tema de la violencia a manera de trilogía para demostrar el impacto social que ésta tiene en la juventud. Este impulso derivó tras el cumpleaños número 18 de su hija quien para entonces, ya había sufrido las violencias a las que las mujeres se ven expuestas en las calles de una Ciudad de México insegura y poco cordial con el sexo femenino.

Las historias versan sobre el machismo, la violencia sexual, las adicciones y el irreparable daño que deja un feminicidio o un secuestro en las familias que son víctimas de estos. Maryse Sistach puso el dedo sobre la llaga de una sociedad negada a asumir las consecuencias de la violencia feminicida que aqueja al país y con ello, conformó una impactante trilogía destacable por Perfume de Violetas, que gracias a las facilidades del internet, están disponibles de manera gratuita.

LA NIÑA EN LA PIEDRA (NADIE TE VE)

Contrario al ambiente urbano donde se desarrolla Perfume de Violetas, La niña en la piedra está ambientada en un pequeño pueblo en Morelos donde Mati, la protagonista es una adolescente de secundaria enamorada de su maestro de baile. Convive con su comunidad estudiantil, misma a la que pertenece Gabino, un joven enamorado de Mati que a través del regalo de un gato, considera que es casi imposible que se niegue a ser su novia.

Esta película es una clara muestra de cómo el machismo nubla la mente de la sociedad respecto a cómo socializamos a las niñas y los niños. La construcción del ideal romántico de que la mujer es un «premio» que se consigue a base de regalos y esfuerzos de tiempo lleva a un final bastante desagradable donde se mezclan las drogas y una nula atención por parte de los padres de los violentadores.

MANOS LIBRES (NADIE TE HABLA)

Basada en una historia relatada por la hija de José Buil y Maryse Sistach, creadores de Perfume de Violetas. El argumento de la película tiene modificaciones y añadiduras a la historia real para mejorar la trama, pero el tema central es el mismo: Un secuestro exprés ejecutado por un par de jóvenes acaudalados quienes son controlados económicamente por sus padres y quieren hacer un viaje lleno de excesos y desenfreno.

Con la participación de Luis Gerardo Méndez como el ejecutor del plan para obtener dinero fácil, Manos Libres planteó en 2005 el tema latente de los secuestros en la vertiginosa Ciudad de México. Nuevamente, las paternidades y maternidades ausentes se hacen evidentes como parte de la problemática que envuelve a los jóvenes. Al igual que Perfume de Violetas, deja una sensación extraña al finalizar la película.

PERFUME DE VIOLETA (NADIE TE OYE)

La película que inició la trilogía sobre violencia de género. Relatada desde las carencias de adolescentes pertenecientes a una zona marginada de la ciudad, esta historia aborda la historia de Yesica, una adolescente cuyo comportamiento problemático se debe al notable abandono de su madre quien enfoca su atención a su pareja sentimental y hermanos de Yesica. A esto se suma el hecho de que es abusada sexualmente por parte de un amigo de su hermano quien hace negocio con las violencias sexuales a las que la expone.

Lo rescatable de la historia de Perfume de Violetas es la formidable amistad que tejen Yesica y Myriam y el evidente mensaje sobre el fortalecimiento de los lazos entre amigas que ayudan a sobrellevar las penurias de las que se es objeto. Una película llena de matices y con un profundo mensaje que hasta el final deja una marca en el pensamiento y el cuestionamiento sobre qué tan normalizada tenemos la violencia.