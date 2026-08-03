Conoce los salones y cabarets del cine de ficheras

Publicado originalmente el 23 de agosto de 2023. Actualizado el 3 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

El cine de ficheras convirtió cabarets, salones de baile, teatros de revista y centros nocturnos de la Ciudad de México en escenarios reconocibles de la cultura popular. Sus películas reunieron comedia sexual, albur, música tropical, vedettes y personajes relacionados con la vida nocturna durante las décadas de 1970 y 1980.

No todos los espacios asociados con este ciclo tuvieron la misma relación con las películas. Algunos fueron locaciones comprobadas; otros inspiraron historias; varios pertenecieron al circuito nocturno del periodo, pero su vínculo cinematográfico se conserva principalmente mediante crónicas, testimonios o memoria urbana.

Esta guía reúne cinco espacios centrales en ese recorrido: el Tívoli, el Salón Los Ángeles, el Club Bombay, el King Kong y el Barba Azul. El objetivo es explicar qué eran, qué relación documentada tuvieron con el cine y cuál es su estado conocido.

Qué fue el cine de ficheras

El término “cine de ficheras” se utiliza para identificar un ciclo de comedias eróticas mexicanas que alcanzó popularidad desde mediados de la década de 1970 y durante los años ochenta.

De acuerdo con el Diccionario del español de México, una fichera era una mujer que acompañaba a clientes de un bar, bailaba o bebía con ellos y recibía una ficha por cada periodo de tiempo o bebida ordenada. El Diccionario de americanismos también recoge el término para las empleadas de locales nocturnos que cobraban un porcentaje de lo consumido por los clientes.

El trabajo de fichera no era necesariamente equivalente al trabajo sexual, aunque el cine, la prensa y los discursos moralistas mezclaron con frecuencia ambas actividades.

Bellas de noche, dirigida por Miguel M. Delgado y estrenada en 1975, es una de las películas que ayudaron a establecer la fórmula: cabaret, humor de doble sentido, vedettes, músicos y personajes populares. El ciclo se relacionó posteriormente con la llamada sexicomedia mexicana.

Más que un género con límites estrictos, el cine de ficheras puede entenderse como una etapa industrial y comercial del cine mexicano, identificada por ambientes, actores, recursos humorísticos y formas de promoción semejantes.

Diferencia entre cine de rumberas y cine de ficheras

El cine de rumberas tuvo su mayor auge durante las décadas de 1940 y 1950. Sus protagonistas eran bailarinas y cantantes que aparecían en melodramas con música, crimen, romance y relatos de caída o redención.

El cine de ficheras retomó los espacios nocturnos y algunos tipos de personaje, pero colocó en primer plano la comedia sexual, el albur, los desnudos y las situaciones de enredo. Ambos ciclos utilizaron cabarets y salones, aunque pertenecieron a momentos históricos y modelos cinematográficos diferentes.

Cabaret, salón de baile y teatro de revista

Los espacios reunidos en esta nota no funcionaron de la misma manera: Un teatro de revista ofrecía espectáculos escénicos con música, baile, comedia y sátira política. El Tívoli perteneció a esta tradición. El salón de baile estaba organizado principalmente alrededor de la pista, las orquestas y el público bailador. El Salón Los Ángeles conserva esta identidad. Por otro lado, un cabaret podía combinar bebidas, música, baile, números escénicos y acompañamiento de trabajadoras. Las actividades, licencias y condiciones laborales variaron según el establecimiento y el periodo. Por eso, Club Bombay, King Kong y Barba Azul no deben entenderse como negocios idénticos durante toda su historia.

Tívoli: el teatro que inspiró una película

Relación con el cine: comprobada como inspiración de la película Tívoli.

El Teatro Tívoli abrió en 1946 en la primera calle de Libertad, dentro de la colonia Guerrero. Una investigación del INAH sobre artistas cubanas en México registra que la inauguración ocurrió ese año y estuvo acompañada por espectáculos de revista.

El recinto presentó música, baile, comedia, vedettes y sátira. También fue cuestionado por sectores conservadores debido al contenido de algunos espectáculos, pero su relevancia superó esa polémica: formó parte de la historia del teatro de revista y del entretenimiento popular de la capital.

El Tívoli cerró en 1963 y fue demolido durante las obras de ampliación de Paseo de la Reforma. La traza urbana de la zona cambió, por lo que su ubicación histórica no debe trasladarse de manera automática a una dirección contemporánea.

La película Tívoli, dirigida por Alberto Isaac y estrenada en 1975, recrea de forma satírica y nostálgica los últimos días del teatro. La ficha del Sistema de Información Cultural describe el conflicto de los trabajadores ante la demolición provocada por la ampliación de Paseo de la Reforma.

La cinta no funciona como un registro documental rodado íntegramente dentro del edificio original. Utiliza la historia del recinto para hablar de burocracia, corrupción, transformación urbana y desaparición de los espacios de espectáculo popular.

Ficha del Tívoli

Tipo de espacio: teatro de revista.

Ubicación histórica: primera calle de Libertad, colonia Guerrero.

Periodo documentado: de 1946 a 1963.

Estado documentado: demolido.

Relación cinematográfica: inspiró Tívoli, de Alberto Isaac.

Nivel de certeza: comprobado mediante fuentes cinematográficas e históricas.

Salón Los Ángeles: una locación que sigue abierta

Relación con el cine: comprobada como locación de Tívoli.

El Salón Los Ángeles abrió en 1937 y continúa en Lerdo 206, colonia Guerrero. El INAH lo describe como una institución de la vida cultural y nocturna de la Ciudad de México, vinculada con el danzón, el mambo y las grandes orquestas del siglo XX.

Su identidad principal es la de un salón de baile, no la de un cabaret de ficheras. Durante décadas ha recibido públicos de danzón, salsa, cumbia, mambo y otros ritmos afroantillanos.

El propio sitio oficial del Salón Los Ángeles señala que facilitó su inmueble como una de las locaciones de Tívoli. Otras publicaciones del recinto también incluyen la película entre las producciones filmadas en sus instalaciones.

La versión anterior afirmaba que su pista tenía “1,300 metros”, pero la unidad era imprecisa y no se encontró una fuente oficial suficiente para conservar la cifra. Es más adecuado describirla como una amplia pista de baile.

Ficha del Salón Los Ángeles

Tipo de espacio: salón de baile.

Dirección: Lerdo 206, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Año de apertura: 1937.

Estado documentado: abierto; consulta su cartelera antes de acudir.

Relación cinematográfica: locación comprobada de Tívoli y otras producciones.

Uso actual: bailes, conciertos y actividades culturales.

Nivel de certeza: comprobado mediante fuentes oficiales del salón y del INAH.

Club Bombay: del salón popular al cabaret

Relación con el cine: locación documentada de Bellas de noche y espacio asociado con el ciclo.

El Club Bombay formó parte de la vida nocturna del entorno de Garibaldi. Su historia incluye cambios de nombre, administraciones y actividades.

Una reconstrucción publicada por Excélsior señala que el local tuvo antecedentes como La Niña, El Imperial y El Shanghái, y que adoptó el nombre Club Bombay en 1952. Con el paso del tiempo funcionó como salón, cabaret y centro nocturno.

El Fideicomiso Centro Histórico incluye al Bombay entre las locaciones vinculadas con Bellas de noche. Esa relación está mejor respaldada que otras películas que suelen mencionarse junto al establecimiento. Cuando no existen créditos, testimonios de producción o documentos claros, conviene decir que una cinta “ha sido asociada” con el lugar y no asegurar que se filmó ahí.

Diversas crónicas también atribuyen visitas de escritores, artistas y figuras públicas. Estos relatos forman parte de la memoria del Bombay, pero no todos tienen el mismo respaldo hemerográfico o fotográfico.

El cabaret cerró y el inmueble tuvo usos posteriores. Las fuentes consultadas no permiten afirmar con suficiente precisión qué proyecto ocupa actualmente el lugar ni cuánto de la estructura original se conserva.

Ficha del Club Bombay

Tipo de espacio: salón, cabaret y centro nocturno en distintas etapas.

Zona histórica: entorno de Garibaldi, Centro Histórico.

Nombre Club Bombay: utilizado desde 1952.

Estado documentado: el cabaret cerró y el inmueble tuvo usos posteriores.

Relación cinematográfica: locación documentada de Bellas de noche; otras asociaciones requieren comprobación individual.

Nivel de certeza: comprobado para Bellas de noche; parcial para otras películas y visitantes.

King Kong: memoria nocturna de la colonia Guerrero

Relación con el cine: no se identificaron locaciones comprobadas en esta revisión.

Distintas crónicas sitúan el King Kong en la calle Mina, cerca del mercado 2 de Abril, y lo recuerdan como un centro nocturno popular durante las décadas de 1970 y 1980.

El lugar aparece descrito en proyectos escénicos y publicaciones de memoria urbana como un cabaret de ambiente tropical, con baile, bebidas y una ambientación que remitía a una selva imaginaria.

La información accesible procede principalmente de crónicas, testimonios, fotografías, redes sociales y recreaciones posteriores. Por ello, datos como la dirección exacta, el año de cierre y sus causas deben tratarse como atribuciones, no como hechos plenamente documentados.

Algunas versiones sitúan el lugar en Mina 32 y mencionan un cierre alrededor de 1981. Sin un archivo institucional o una fuente hemerográfica directa, esas cifras no deben presentarse como definitivas.

También se han atribuido visitas de celebridades. Sin entrevistas, imágenes fechadas o registros hemerográficos, esos nombres pertenecen a la memoria oral.

King Kong se conserva en esta selección porque perteneció al ambiente social y cultural de los centros nocturnos del periodo, no porque se haya comprobado que fue una locación del cine de ficheras.

Ficha del King Kong

Tipo de espacio: cabaret y centro nocturno.

Dirección atribuida por distintas crónicas: Mina 32, colonia Guerrero.

Periodo recordado de actividad: décadas de 1970 y 1980.

Estado documentado: cerrado.

Locaciones cinematográficas comprobadas: no identificadas en las fuentes consultadas.

Relación principal: memoria nocturna del periodo en que se popularizó el cine de ficheras.

Nivel de certeza: atribuido principalmente mediante crónicas y testimonios.

Barba Azul: las trabajadoras detrás del cabaret

Relación con el cine: comprobada como escenario del documental La Mami.

El Barba Azul se encuentra en la colonia Obrera. Su relación cinematográfica mejor documentada no corresponde a una comedia clásica de ficheras, sino al documental La Mami, dirigido por Laura Herrero Garvín.

La película sigue a Doña Olga, encargada del baño de mujeres, y a las trabajadoras que pasan por ese espacio durante la noche. La ficha de FICUNAM explica que Olga había trabajado durante décadas en el ambiente del cabaret y que el baño funcionaba como un lugar de apoyo para las mujeres que bailaban con los clientes.

Esta mirada se aparta de las descripciones que presentan al cabaret como un sitio de “perdición” o como una atracción basada únicamente en el escándalo. El documental aborda trabajo, maternidad, dinero, violencia, cuidados y vínculos entre mujeres.

La actividad reciente del Barba Azul está documentada por clases y proyectos culturales desarrollados dentro del recinto en 2026. Una cobertura de El País publicada en mayo de ese año describe actividades de baile realizadas entre semana en el cabaret.

También existen registros recientes de fiestas y eventos relacionados con el nombre Barba Azul, pero algunos se realizan en otros recintos. Por ello, no deben utilizarse automáticamente como prueba de la programación habitual del establecimiento de la colonia Obrera.

Según una crónica de El País, el Barba Azul recibió en 2024 una sesión de Boiler Room dedicada a la cultura sonidera. Mientras no se integre el registro oficial del evento, el dato debe conservarse atribuido a esa cobertura periodística.

Ficha del Barba Azul

Tipo de espacio: cabaret y salón de baile.

Zona: colonia Obrera, Ciudad de México.

Estado documentado: actividad reciente registrada en 2026; conviene confirmar la programación antes de acudir.

Relación cinematográfica: escenario comprobado del documental La Mami.

Uso reciente: baile, actividades culturales y eventos relacionados con música popular.

Nivel de certeza: comprobado para La Mami y para la actividad reciente citada.

Las mujeres en el cine de ficheras

El cine de ficheras dio trabajo y visibilidad a vedettes, bailarinas, actrices y comediantes. Al mismo tiempo, utilizó sus cuerpos como uno de sus principales atractivos comerciales.

Muchas películas fueron realizadas desde una mirada masculina: las mujeres aparecían como objetos del deseo, motivo de bromas o personajes definidos por su relación con clientes y protagonistas masculinos.

Esto no significa que las intérpretes carecieran de capacidad de decisión. Varias construyeron carreras duraderas, personajes públicos y formas de negociar dentro de una industria que dependía de su presencia. Sin embargo, esa trayectoria profesional no elimina los estereotipos presentes en los guiones.

También es necesario separar a las mujeres reales que trabajaban en los cabarets de sus versiones cinematográficas. Las películas simplificaron sus condiciones laborales y experiencias para convertirlas en comedia y espectáculo.

La Mami ofrece un contraste porque observa a las trabajadoras fuera del escenario y permite escuchar sus preocupaciones, relaciones y formas de cuidado.

Línea del tiempo

1937: abre el Salón Los Ángeles.

1946: inicia actividades el Teatro Tívoli.

1963: cierra el Tívoli y posteriormente es demolido durante la ampliación de Paseo de la Reforma.

1975: se estrenan Tívoli y Bellas de noche, dos películas centrales para entender los espacios nocturnos y el surgimiento del ciclo de ficheras.

2019: se estrena La Mami, documental filmado en el Barba Azul.

Qué salones y cabarets todavía existen

Espacio Estado documentado Relación principal Tívoli Demolido Inspiró la película Tívoli Salón Los Ángeles Abierto; consultar cartelera Locación comprobada de Tívoli Club Bombay Cabaret cerrado; inmueble con usos posteriores Locación documentada de Bellas de noche King Kong Cerrado Memoria nocturna; sin locación comprobada en esta revisión Barba Azul Actividad reciente; confirmar programación Escenario del documental La Mami

Películas para conocer estos espacios

Tívoli — 1975

Alberto Isaac recrea los últimos días del teatro de revista y la lucha de sus trabajadores ante la demolición. La cinta también aborda la transformación urbana y la burocracia.

Bellas de noche — 1975

Dirigida por Miguel M. Delgado, ayudó a fijar varios elementos del cine de ficheras: cabaret, vedettes, albur, música y comedia sexual.

La Mami — 2019

El documental de Laura Herrero Garvín observa el Barba Azul desde el baño de mujeres y coloca en primer plano las voces de sus trabajadoras.

Los salones y cabarets vinculados con este cine no son solamente escenarios llamativos. También permiten observar los cambios de la Ciudad de México, las formas de entretenimiento popular y la manera en que la industria cinematográfica representó a sus públicos y trabajadoras.

El Tívoli permanece en fotografías, investigaciones y películas; el Club Bombay y el King Kong sobreviven principalmente en crónicas y memoria urbana; el Salón Los Ángeles continúa como pista de baile; y el Barba Azul mantiene una actividad reciente que conviene comprobar antes de visitarlo.