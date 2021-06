10 PELÍCULAS ERÓTICAS PARA ALIMENTAR LA LUJURIA

¿Quién no ha sucumbido ante el erotismo? Todos en algún momento de la vida hemos sentido esa energía, tensión y atracción sexual hacia otra persona, y en el séptimo arte, es retratada en infinidad de películas eróticas que van desde el género en específico hasta el suspense y terror.

Diferenciar una película erótica de una porno o incluso de un filme educativo del tema podría ser algo complicado, sin embargo es muy fácil distinguir unas de otras. El erotismo en el cine maneja la sexualidad de forma sugestiva, puede o no existir desnudos en pantalla. La porno tiene sexo explícito y hasta grotesco en ocasiones, mientras que la educativa el desnudo es informativo y cero morboseable.

9 1/2 WEEKS, Mickey Rourke, Kim Basinger, 1986, (c) MGM

Para no hacernos pelotas, las cintas eróticas son aquellas donde existe ese feeling que te puede provocar sensaciones de intimidad y hasta dan ganas de replicar con tu pareja, pues incluye actos la seducción o la inocencia, además del sentimiento amoroso; en el cine porno es simplemente el acto sexual que sirve para tus noches de autocomplacencia y la educativa para que conozcas el cuerpo humano y sus aspectos sexuales y reproductivos.

Una vez entendido eso, es hora de entrarle sabroso a las películas eróticas, que han existido desde el cine mudo, y que curiosamente tuvieron un gran impacto gracias a filmes como 9 ½ Weeks o Basic Instinct y que nada tienen que ver con las recientes 50 Shades of Grey y su secuela. Dense.

Eyes Wide Shut (1999)

La última película que Stanley Kubrick dirigió está basada en la novela Dream Story, donde un médico de Nueva York, interpretado por Tom Cruise, comienza a sortear los problemas del matrimonio y termina inmiscuido en una aventura de pasión y lujuria. Aderezado con máscaras venecianas y la gran actuación de Nicole Kidman que sugiere la perdición ante el placer. Thriller que ostenta el récord Guinnes del rodaje más largo de la historia y que fue censurado por la propia distribuidora al realizar cortes de escenas previo a su estreno.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Emmanuelle (1974)

¿Quién no vio a Emmanuelle teniendo sexo en un avión rumbo a Bangkok en el canal The Film Zone a media noche? La cinta francesa inspirada en la novela del mismo nombre fue todo un boom en los 70 cuando se estrenó en Francia y que siempre se ha tambaleado en la delgada línea que divide a las películas eróticas de las clasificadas X. Sylvia Kristel nos enseño la masturbación, el sexo lésbico, la poligamia y las relaciones swinger. Aunque también vimos violaciones y cómo en ese tiempo estaban bien vistas para provocar excitación.

Por si te lo preguntas, de la saga original francesa existen 7 películas, pero el total de las versiones existentes se acerca a la cifra de 50 cintas sobre Emmanuelle.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Entre las Piernas (1999)

La adición al sexo también puede ser retratado de forma sugerente y sensual. Victoria Abril, Javier Bardem y Carmelo Gómez se ven inmiscuidos en un triángulo amoroso y sexual que comenzó antes de una terapia para adictos y terminará de la peor forma posible en este drama de crimen y erotismo dirigido por Manuel Gómez Pereira. Tal vez no sea la película erótivca más querida de España, pues siempre se remite a Jamón Jamón (también con Bardem), sin embargo, el crimen pasional que aquí acontece es retratado de buena forma y te hará sentir identificado si eres una persona casada.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Shame (2011)

Siguiendo la adicción al sexo, tenemos a Brandon, un ejetcutivo soltero que tiene un disco duro lleno de pornografía y es asiduo al sexo casual con desconocidos o prostitutas. Un día aparece en su departamento su hermana que requiere ayuda para sus problemas. La destrucción, enfrentamiento y crisis de abstinencia por no sucumbir al deseo sexual del protagonista ponen a esta película como una de las favoritas del género. La dirección de Steve McQueen recibió elogios de la crítica. Plus, Michael Fassbender y Carey Mulligan son un gran dúo en pantalla.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

L’Inconnu du lac/ El Extraño del Lago (2013)

Francia siempre se ha caracterizado por ser un gran aportador de películas eróticas y en este caso, veremos y seremos presas, sexuales y de vida, de un asesino que gusta por ir a vacacionar al lago donde los encuentros sexuales, la promiscuidad y las relaciones entre el mismo sexo son cosa normal (cómo deber de ser) y de cada día. Thriller psicológico que te mantendrá a la orilla del asiento expectante y excitado. La cinta ganó a mejor director en el Festival de Cannes. Una obligada del erotismo y del cine LGBT.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Fritz, the Cat (1972)

La primera película animada para adultos basada en la tira cómica del mismo nombre que realizaba Robert Crumb. El director Ralph Bakshi hizo de este gato un hedonista y satirizaba la vida universitaria de los años 70 en Estados Unidos. Con una carga política que provocó fricciones entre creador y director, además de muchas críticas por parte del gobierno, la han vuelto un film de culto. La película se burla hasta del mismo personaje, todo bajo el marco de la liberación sexual de los jóvenes y una sociedad que estaba cambiando en ese aspecto.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Satánico Pandemonium La Sexorcista (1975)

En México también se cuecen habas, como dicta el refrán, pues en esta cinta protagonizada por Enrique Rocha y Cecilia Pezet el erotismo y los temas anticlericales están a la orden. Una joven monja de convento que paseaba alegremente por el campo se encuentra a un hombre desnudo y corre despavorida a refugiarse con la madre superiora. Ese mismo varón resulta ser Lucifer que busca seducir a la religiosa para provocar la desgracias del convento y obviamente, satisfacer los más oscuros deseos del señor de las tinieblas. Joya del cine mexicano que estuvo relegada por los temas que tocaba, además del título La Sexorcista tampoco ayudó mucho.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Átame (1989)

No podía faltar Pedro Almodóvar en esta lista de películas eróticas, sin importar que el síndrome de Estocolmo esté presente en toda la cinta. Un paciente psiquiátrico enamorado de una ex estrella porno que es el símbolo sexual de un director postrado a una silla de ruedas para el resto de su vida. Raptos, violencia, tensión sexual, crimen y castigo son los componentes de este filme donde Victoria Abril y Antonio Banderas hacen de la bella y la bestia un drama encantador bajo la mirada de Almodóvar. Nominada a 15 premios Goya de los cuales no ganó uno solo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

El Imperio de los Sentidos (1976)

La realidad superando la ficción con esta cinta basada en hechos reales donde el empleador de una vendedora de caricias se va enamorando de ella al punto del “yo te saco de trabajar, reina”. La relación jefe-empleado va tergiversándose más y más hasta llegar al punto de ser destructiva. Prostitución en los hoteles, jamás lo hubieramos imaginado (sí, estamos siendo sarcásticos), pero que es llevado por la magnifica visión de Nagisa Oshima y que le valió ser una cinta censurada en occidente por la carga de erotismo y sexualidad que tiene. El final te bajará la excitación pero lo vale.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

La Vida de Adèle (2013)

Un relato de amor, de crecimiento personal y de pareja. La relación entre Adèle y su compañera de escuela, mayor que ella, nos remite a esa sensación del primer flechazo al corazón. Sí, es una relación lésbica pero eso qué importa cuando todo está llevado de forma que llegas a sentir empatía con los personajes y todo lo que están viviendo. Una delicia y no por ser una película erótica, que es el simple pretexto del director Abdellatif Kechiche de realizar este trabajo. Dato: Las actrices leyeron una vez el guión a orden del director, pues quería que todo fuera natural y en momentos, improvisado.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>