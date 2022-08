Harmony Korine y su polémica obra cinematográfica

En el año 1995 el mundo del cine se sorprendió con el estreno de Kids. De inmediato la crítica especializada convirtió a Larry Clark y Harmony Korine, creadores de este film, en héroes del cinema independiente. Sin embargo, más de 20 años después la polémica llegó al acusarlos de maltrato infantil durante la filmación.

Es por eso que repasaremos el estilo cinematográfico de Harmony Korine.

¿Quién es Harmony Korine?

Nacido en el seno de una familia judia en el año de 1973, Harmony Korine creció en el estado de Tennessee, lugar donde empezaría su pasión por el cine. Sin embargo, no fue hasta que al cumplir la mayoría de edad se mudó a Nueva York y pudo comenzar a estudiar escritura dramática.

Fue en las calles de Nueva York donde se encontró por primera vez con Larry Clark con quien entabló una amistad bastante cercana. A él le enseñó su primer guión el cual le gustó tanto a Larry que le sugirió que escribiera otro. Ese nuevo guión a la postre se convertiría en Kids, película que les daría fama a ambos.

Sin embargo, fue ahí que la polémica llegó a la vida de Harmony Korine ya que las escenas de sexo y drogas entre adolescentes escandalizaron a propios y extraños. Aunque esto no lo detuvo.

Consagración

Para 1997 Harmony Korine realizó su primer filme como director: Gummo. En esta película se dedicó a explorar la parte más cruda y profunda de Estados Unidos filmando escenas de maltrato animal, sexo con prostitutas y abuso sexual. La manera en que se narró y grabó esta película lo elevaron al estatus de líder de una generación de cineastas experimentales.

Desde ese momento el cineasta grabó y escribió películas que abordan temas tan diversos como el sueño americano, la esquizofrenia y demás problemáticas mentales. Eso sí, Korine jamás dejó su fetiche con el sexo y consumo de drogas durante la adolescencia.

Harmony Korine hizo su último film en 2012. Se trató de Spring Breakers, película que fue estrenada en el Festival de Cine de Gijón y que contó con las actuaciones de las estrellas del momento Selena Gómez, Vanessa Hudges y Ashley Benson. Esta se convirtió en una de las obras más aclamadas de Harmony Korine.

Estilo

El estilo de Harmony Korine es difícil de describir. Por un lado recurre mucho a retratar a los estratos más olvidados de la sociedad. Frecuentemente sus historias relatan la vida de personas con desórdenes mentales, que sufren de abuso, pobres o pertenecientes a subculturas alienadas.

Harmony Korine: una vez fuimos niños

Este año se estrenó el documental titulado We Were Kids Once en el que se relata la trágica historia de los protagonistas de Kids, película escrita por el propio Korine. Fue ahí cuando se avivó la polémica y se realizó la pregunta ¿qué tan lejos se debe de llegar con tal de conseguir una buena toma?

Checa el trailer aquí