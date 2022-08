Llegó el PitchCom a la Major League Baseball ¿ Qué es?

PitchCom es un dispositivo diseñado para enviar señales entre el lanzador y el receptor lo novedoso es que ya fue aprobado su uso por la Asociación de Jugadores de la MLB en esta temporada. Se pretende fomentar su uso a fin de evitar el famoso robo de señales de los catchers.

Su uso no tiene mayor complicación , el catcher cuenta con un transmisor de 9 botones que enviará las señales al pitcher para que lance cierto tipo bola así por ejemplo al apretar un botón el catcher enviará la señal y llegará el audio al pitcher quien oirá “two seam fast ball” , “cutter” , “slider”, “curve ball”, “four seam fastball”, etc. El pitcher por medio de una banda receptora en su gorra recibe las instrucciones. Las transmisiones por seguridad están encriptadas y los equipos pueden cambiar la configuración de algunas palabras para mayor seguridad, este aparato lo pueden usar hasta 5 jugadores defensivos.

Como todo dispositivo tecnológico no es infalible, algunos jugadores se han quejado de que a veces no enciende el dispositivo , que los pitchers luego no oyen bien o claramente las instrucciones pero lo cierto es que hay equipos que han dado criticas favorables al uso del mismo como son los New York Yankees.

Al momento no es obligatorio su uso en la temporada actual hay 30 equipos que ya lo usan. Otra de las ventajas aparte de evitar el robo de señales es que ha acelerado el ritmo de los juegos. Creo que no tardará que todos los equipos adopten esta nueva tecnología y es un buen paso dado la cantidad de escándalos que ha habido en los últimos años por el robo de señas. Quien no recuerda a los Houston Astros que prácticamente le robaron la Serie Mundial en el 2017 a los Dodgers, por robar señales.

Otros cambio que vienen probablemente pronto a la MLB es el Pitch Clock , se trata de un reloj cuyo objetivo principal es que el juego se más rápido. Actualmente se usa en ligas menores MiLB y en juegos universitarios, el reloj le da 14 segundos al pitcher para hacer su lanzamiento cuando no hay nadie en las bases, 18 segundos con jugadores en base o 19 segundos en juegos de la Triple AAA, si un pitcher se pasa del tiempo estipulado, el lanzamiento es considerado como Bola, el lanzador tiene dos tiempos fuera.

Entre bateadores solo deben pasar 30 segundos, en caso de que el bateador se pase del tiempo estipulado es considerado strike, los bateadores solo tienen un tiempo fuera. En las ligas menores se hizo la prueba entre juegos que usaban el PitchClock y juegos que no lo utilizaron y los que usaron PitchClock redujeron el tiempo de juego en aproximadamente unos 25 minutos.

Una de las mayores preocupaciones de poner el reloj en las Grandes Ligas es que esto podría provocar lesiones en los lanzadores al tener que apresurarse, pero la experiencia en las Ligas Menores demostró que no hay más cantidad de lesiones por este motivo. No se descarta que pronto lo adopte la MLB quizá no en esta temporada pero si en la siguiente.

Y otro cambio que suena más escandaloso en un futuro no tan lejano, exactamente en dos años en el 2024 anunció el Comisionado de la MLB Rob Manfred será que llegará a los estadios en los partidos de la MLB el llamado Automated Ball-Strike System desarrollado por la empresa TrackMan. Esto es en términos simples un robot Umpire que decidirá si es bola o strike y para muchos lo podrá hacer con mayor precisión que un humano.

De hecho habrá dos formas para utilizarlo, una es que el robot “canté” si el lanzamiento es bola o strike pero la decisión final la tendrá el umpire. Y la otra forma de utilizarlo es como un sistema de revisión , algo así como se utiliza el VAR en el fútbol soccer. Nuevamente adaptar esto ya desde ahora tiene sus detractores que creen que demerita esto el trabajo y experiencia de Umpires que han vivido de esto toda su vida. Este sistema ya lo han usado en la ligas menores MiLB y en la Triple AAA –liga más alta de las Ligas Menores- sin mayor problema por eso es solo cuestión de tiempo verlo de lleno en las Ligas Mayores.

La forma en que funciona es que el umpire coloca un tipo iPhone en su bolsillo y un audífono, el sistema detecta si fue bola o strike y se lo dice al Umpire en cada lanzamiento, se ha recalcado que lo que se busca no es colocar un robot en lugar del Umpire lo que se busca es que los Umpires sean más precios y rápidos. Aún hay detalles por afinar porque parece que el Robot Upmire tiene la tendencia de marcar más strikes de lo que regularmente hacen los Umpires pero para esto es el periodo de prueba y seguramente harán las calibraciones necesarias para el 2024.

Parece que todo este cambio tecnológico pinta para disminuir el tiempo de los partidos y así atraer a público más joven a las Grandes Ligas. Lo cierto es que así como hay muy bueno partidos de béisbol que por más de 3 horas mantienen tu atención he de confesar que hay algunos muy aburridos y planos así es que por el bienestar de los fanáticos por adherir aún más fanáticos y a conveniencia de los jugadores creo que es un buen cambio acelerar el ritmo ¿porqué no?