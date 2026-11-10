Publicado originalmente el 20 de abril de 2024. Actualizado el 10 de noviembre de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Divine, nombre artístico de Harris Glenn Milstead (1945-1988), fue un actor, cantante y figura de la cultura drag estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional por sus películas con el director John Waters. Su interpretación de Babs Johnson en Pink Flamingos (1972) lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine underground. También protagonizó Female Trouble, Polyester y Hairspray, además de desarrollar una carrera musical ligada al dance y al high energy de los años ochenta.

Su imagen, construida con maquillaje exagerado, pelucas voluminosas y vestuarios llamativos, contrastaba con las convenciones de belleza de su época. Divine interpretó personajes escandalosos, amas de casa y figuras del espectáculo, pero también buscó papeles fuera de su personaje drag. Esa variedad quedó reflejada en una filmografía que pasó de las producciones independientes de Baltimore a películas con mayor distribución comercial.

En México, su faceta musical encontró público dentro de la escena high energy que creció durante los años ochenta. Su visita de 1984 y la circulación de sus canciones en las sesiones de Patrick Miller forman parte de una historia que conecta el cine de John Waters con la vida nocturna de la Ciudad de México.

Divine (Harris Glenn Milstead, 1945-1988).

Quién fue Divine y cómo comenzó su carrera con John Waters

Harris Glenn Milstead nació el 19 de octubre de 1945 en Baltimore, Maryland. Durante su juventud sufrió burlas por su apariencia física y encontró en el teatro y el espectáculo una manera de desarrollar sus inquietudes artísticas. Su encuentro con John Waters, también originario de Baltimore, dio inicio a una colaboración que marcaría buena parte de sus carreras.

Waters comenzó a realizar cortometrajes y películas de bajo presupuesto con amigos y artistas de su entorno. Este grupo, conocido como los Dreamlanders, incluía a intérpretes como Mink Stole, Mary Vivian Pearce, David Lochary y Edith Massey. Trabajaban con recursos limitados, locaciones cercanas y argumentos que utilizaban el humor negro para provocar al público.

Fue Waters quien dio a Milstead el nombre artístico de Divine. Sus primeras colaboraciones incluyeron Roman Candles (1966), Eat Your Makeup (1968) y Mondo Trasho (1969). En Multiple Maniacs (1970), Divine interpretó a Lady Divine, protagonista de una historia que combinaba crimen, sexualidad y situaciones deliberadamente excesivas.

El personaje escénico surgió de esa colaboración, pero Harris Glenn Milstead también trabajó como actor fuera del drag. Divine era su nombre profesional y uno de sus personajes más reconocibles, mientras que sus aspiraciones como intérprete incluían papeles masculinos, comedia y actuaciones dramáticas.

La relación con Waters le permitió desarrollar personajes alejados de los modelos habituales de belleza y comportamiento del cine comercial. En las películas del director, Divine podía ser protagonista, villana o figura cómica, con una presencia física y una expresividad que formaban parte del humor de cada historia.

Dos retratos de Divine (Harris Glenn Milstead). La imagen de la izquierda pertenece a la producción fotográfica de Antonio López de 1977, recuperada en las exposiciones dedicadas al artista.

Las películas de Divine y sus personajes más importantes

Las películas de Divine muestran cómo evolucionó su trabajo como actor, desde producciones independientes realizadas con pocos recursos hasta comedias que alcanzaron públicos más amplios. Su colaboración con Waters fue el centro de esa trayectoria, aunque también participó en películas de otros directores.

Pink Flamingos (1972)

En Pink Flamingos, Divine interpretó a Babs Johnson, una mujer que vive escondida con su familia en una casa rodante y presume el título de la persona más inmunda del mundo. La historia comienza cuando una pareja intenta arrebatarle esa reputación, lo que desencadena una competencia de actos cada vez más extremos.

La película fue filmada con un presupuesto reducido y circuló dentro de los circuitos de cine de medianoche, espacios donde se proyectaban películas de terror, producciones independientes y obras que no encontraban lugar en las salas comerciales convencionales. Su contenido sexual, las escenas grotescas y el conocido desenlace con excremento de perro provocaron rechazo y curiosidad. Waters utilizaba esas situaciones para satirizar las ideas de decencia y respetabilidad. Divine, por su parte, interpretaba a Babs con la seguridad de una estrella de Hollywood, incluso en los momentos más desagradables.

La edición de Pink Flamingos de The Criterion Collection conserva la película y materiales sobre su realización, entre ellos el documental Divine Trash. Su circulación durante décadas consolidó a Divine como figura del cine de culto y convirtió a Babs Johnson en uno de sus personajes más conocidos.

Female Trouble (1974)

En Female Trouble, Divine interpretó a Dawn Davenport, una adolescente que huye de su casa después de una discusión familiar relacionada con unos zapatos de tacón. Su vida transcurre entre delitos, conflictos personales y una búsqueda obsesiva de reconocimiento.

Waters utilizó al personaje para cuestionar la fascinación por la fama y la asociación entre belleza, espectáculo y violencia. Dawn se convierte en una celebridad gracias a sus actos criminales, alentada por personajes que consideran sus excesos una forma de expresión artística.

Divine también interpretó a Earl Peterson, un personaje masculino dentro de la misma película. Ese doble papel mostraba su capacidad para cambiar de registro sin abandonar el humor del director.

La película reunió nuevamente a varios Dreamlanders y contó con el trabajo de Van Smith en vestuario y maquillaje. La restauración de Female Trouble de Criterion incluye materiales sobre esa colaboración y la producción realizada en Baltimore.

Polyester (1981)

En Polyester, Divine interpretó a Francine Fishpaw, una ama de casa que enfrenta los conflictos de su matrimonio, las dificultades con sus hijos y las apariencias de la vida suburbana.

La película tomó elementos del melodrama familiar y los llevó hacia la comedia grotesca. Waters trabajó con una producción de mayor alcance y utilizó el sistema Odorama, mediante el cual los espectadores recibían tarjetas que podían rascar para percibir olores asociados con determinadas escenas.

Francine fue un personaje diferente a las figuras criminales de sus películas anteriores. Divine tuvo que representar la frustración, la vulnerabilidad y los deseos de una mujer atrapada en una familia conflictiva. Su actuación conservaba el humor exagerado, pero también desarrollaba situaciones emocionales reconocibles.

El trabajo de vestuario y maquillaje de Van Smith contribuyó a construir a Francine como una mujer de suburbio rodeada de objetos y prendas deliberadamente llamativos. Con este personaje, Divine amplió sus posibilidades dentro de la comedia cinematográfica.

Lust in the Dust (1985)

Lust in the Dust, dirigida por Paul Bartel, fue una de las películas más importantes de Divine fuera de su colaboración con John Waters. En ella compartió créditos con Tab Hunter y Lainie Kazan.

Divine interpretó a Rosie Velez, una cantante que llega a un poblado del Viejo Oeste y termina involucrada en una historia de rivalidades, secretos y la búsqueda de un tesoro. La película parodiaba los códigos del western mediante personajes exagerados y situaciones absurdas.

El papel permitió que Divine trabajara con otro director y dentro de un género cinematográfico diferente. También volvió a compartir pantalla con Tab Hunter, con quien había actuado en Polyester. Su participación mostró que su presencia cómica podía funcionar fuera de las historias de Waters.

Hairspray (1988)

En Hairspray, Divine interpretó a Edna Turnblad, madre de Tracy, una adolescente que sueña con participar en un programa televisivo de baile en el Baltimore de 1962.

La película incorporó música, peinados voluminosos, concursos de baile y una historia relacionada con la segregación racial en la televisión estadounidense. A diferencia de las primeras producciones de Waters, Hairspray tenía un tono más accesible para el público comercial.

Edna es una madre protectora que inicialmente teme que su hija enfrente burlas y rechazo. Su relación con Tracy aporta algunas de las escenas cómicas más reconocibles de la película. Divine también interpretó al personaje masculino Arvin Hodgepile.

La edición de Hairspray de Criterion documenta esta doble participación. La película tuvo una recepción más amplia que los primeros trabajos del director y posteriormente dio origen a adaptaciones teatrales y cinematográficas.

Divine también interpretó papeles masculinos en producciones como Trouble in Mind (1985) y apareció en Out of the Dark, estrenada después de su muerte. Estas actuaciones formaban parte de su interés por desarrollar una carrera como actor sin quedar limitado a un solo tipo de personaje.

La estética de Divine y su influencia en la cultura drag

El maquillaje, las pelucas y los vestuarios fueron elementos esenciales para construir la imagen de Divine. Su apariencia combinaba referencias a estrellas de Hollywood, como Elizabeth Taylor y Jayne Mansfield, con rasgos deliberadamente exagerados que rompían con los modelos tradicionales de belleza femenina.

Una figura importante en ese proceso fue Van Smith, maquillista y responsable de vestuario en varias películas de John Waters. Para Pink Flamingos, Smith y Divine desarrollaron una apariencia que incluía la línea del cabello rasurada hacia atrás, grandes superficies de sombra alrededor de los ojos, cejas dibujadas en la parte superior de la frente y labios intensamente maquillados.

El trabajo de Smith también ayudó a construir personajes como Dawn Davenport y Francine Fishpaw. En cada película, el vestuario respondía al papel interpretado, desde los atuendos extravagantes de Female Trouble hasta la ropa suburbana de Polyester. La colección Criterion recupera testimonios sobre el maquillaje y vestuario de Divine, incluidos los de colaboradores que participaron en sus películas.

Esta forma de interpretar el drag estaba relacionada con la cultura camp, que utiliza la exageración, el artificio y el humor para jugar con las convenciones del espectáculo. Divine llevaba esos recursos a situaciones incómodas, personajes violentos y escenas que buscaban provocar reacciones intensas.

En una entrevista publicada por Agente Provocador, el biógrafo Álex Ander explica que la manera de actuar de Divine contrastaba con las expectativas de otras artistas drag de su época, que privilegiaban la imitación de modelos convencionales de feminidad. Divine incorporó el humor grotesco y una presencia física que hacía de la exageración parte central de sus actuaciones.

Su manera de interpretar personajes drag contrastaba con la imitación convencional de las divas del espectáculo. La influencia de aquella apariencia también llegó al cine de animación.

Divine (Harris Glenn Milstead).

Por qué Divine inspiró a Úrsula de La sirenita

Uno de los ejemplos más conocidos de la influencia visual de Divine es Úrsula, la villana de La sirenita (1989), película animada de Disney.

El animador Rob Minkoff explicó que, durante la elaboración del personaje, realizó bocetos inspirados en Divine. Las primeras propuestas mostraban a una mujer delgada, cercana a la apariencia de Joan Collins, pero Minkoff desarrolló una figura de mayor volumen que recuperaba características del drag.

La historia de la creación de Úrsula, documentada por Vogue, recoge las declaraciones del animador sobre la influencia de Pink Flamingos y el personaje de Divine. El maquillaje intenso, las cejas elevadas y la actitud teatral fueron algunas de las referencias que ayudaron a definir la apariencia de la villana.

El productor y letrista Howard Ashman también participó en el desarrollo de Úrsula, cuya personalidad terminó incorporando recursos del teatro musical.

Divine murió antes del estreno de La sirenita y no participó como intérprete de la película. La voz original de Úrsula estuvo a cargo de Pat Carroll. Su influencia quedó en la apariencia y la personalidad del personaje, uno de los ejemplos más reconocibles del encuentro entre la cultura drag y la animación comercial.

Divine en México: Patrick Miller y la escena high energy

Durante los años ochenta, Divine también desarrolló una carrera musical que lo acercó a públicos distintos de los que conocían sus películas. Sus grabaciones de dance y high energy circularon en discotecas de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde su personaje escénico encontró un nuevo espacio.

El high energy, también escrito Hi-NRG, es una vertiente de música electrónica de baile caracterizada por ritmos rápidos, secuencias de sintetizadores y una marcada influencia del disco. Durante esa década tuvo una presencia importante en clubes vinculados con la comunidad LGBT y posteriormente encontró seguidores en otros circuitos de baile.

Divine comenzó a grabar sencillos con el productor Bobby Orlando, conocido como Bobby O. Entre sus canciones estuvieron Native Love (Step by Step), Shoot Your Shot y Love Reaction. Más adelante alcanzó difusión con You Think You’re a Man, I’m So Beautiful y Walk Like a Man.

Estas grabaciones trasladaban al escenario musical algunas características de su personaje cinematográfico: maquillaje, vestuario, humor y una actuación deliberadamente provocadora. El archivo oficial de Divine conserva referencias a sus sencillos y a su trayectoria como cantante, una actividad que desarrolló en paralelo con sus últimos trabajos en el cine.

Cartel diseñado por Jaime Ruelas para la presentación de Divine junto a Soundset y Patrick Miller, celebrada el 10 de marzo de 1984 en el Hotel de México, Ciudad de México, con motivo del primer aniversario de Patrick Miller.

La visita de Divine a México en 1984

En 1984, Divine visitó México durante una etapa de expansión de su carrera musical. Su presencia quedó asociada con los seguidores del high energy y con las sesiones del DJ Roberto Devesa, conocido como Patrick Miller, quien tuvo un papel importante en la difusión del género en la Ciudad de México.

Una de las referencias sobre esa visita aparece en el artículo Mi extraño encuentro con el dios del High Energy, publicado por Revista Los Cínicos. El texto recupera testimonios relacionados con el documental Discolocos, de David Dávila, y menciona la presentación de Divine en el Hotel de México.

De acuerdo con ese relato, durante su visita también participó en En vivo, el programa nocturno conducido por Ricardo Rocha. Los testimonios recogidos por la revista mencionan interpretaciones de Shoot Your Shot, Shake It Up y Love Reaction, además de un episodio en el que integrantes de la producción televisiva no reconocieron al actor después de que se quitó el maquillaje. Estas experiencias forman parte de los relatos sobre las primeras presentaciones de Divine en México y su contacto con el público que seguía la música electrónica de baile.

La relación con Patrick Miller ofrece otro punto de entrada a esa historia. El DJ comenzó a organizar sesiones de música disco y high energy a principios de los ochenta. Sus reuniones se desarrollaron en espacios como el Club de Periodistas, el Teatro del Pueblo y posteriormente su sede en la calle de Mérida, en la colonia Roma.

En aquellas sesiones sonaban canciones de Sylvester, Divine, Rofo y otros intérpretes vinculados con la música electrónica de la época. El recuento histórico de Patrick Miller publicado por OCESA identifica a Divine entre los artistas que Devesa difundió durante los primeros años del movimiento en México.

Los asistentes también desarrollaron formas propias de convivencia alrededor del baile, con competencias de pasos y coreografías que convirtieron estas reuniones en espacios de encuentro entre aficionados. El fenómeno quedó registrado posteriormente en el documental Discolocos (2016), dedicado a la historia y los seguidores del high energy mexicano.

La música de Divine formó parte de ese repertorio junto con otros artistas internacionales. Para una parte del público mexicano, canciones como You Think You’re a Man o Shoot Your Shot fueron una vía para conocerlo sin haber visto necesariamente Pink Flamingos o Female Trouble.

Su recepción en México muestra cómo un personaje surgido del cine independiente estadounidense pudo circular en otro contexto cultural mediante la música de baile. Mientras sus películas llegaban principalmente a espectadores interesados en el cine de culto, sus sencillos encontraron espacio en discotecas, colecciones de vinilos y reuniones dedicadas al high energy.

Retrato de Divine (1945-1988), figura del cine underground de John Waters y de la cultura drag estadounidense.

La muerte de Divine y la continuidad de su influencia

Divine murió el 7 de marzo de 1988, a los 42 años, mientras se encontraba en Los Ángeles. De acuerdo con el reporte publicado por Los Angeles Times el 10 de marzo de ese año, la autopsia estableció como causa de muerte una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad del músculo cardiaco.

En ese momento preparaba su participación en la serie de televisión Married… with Children, donde interpretaría a un personaje masculino. El proyecto formaba parte de sus intentos por ampliar su trabajo como actor en producciones comerciales.

Su muerte ocurrió poco después del estreno de Hairspray, cuando su carrera cinematográfica empezaba a llegar a espectadores que no estaban familiarizados con las primeras películas de Waters.

En los años siguientes, su trayectoria fue recuperada mediante documentales, retrospectivas y nuevas ediciones de sus películas. Entre ellos se encuentra I Am Divine (2013), dirigido por Jeffrey Schwarz, que reconstruye su vida a través de entrevistas y materiales de archivo.

Las películas de Divine siguen ofreciendo distintas formas de acercarse a su trabajo. Pink Flamingos muestra su relación con el cine underground; Female Trouble explora la fama y el escándalo; Polyester y Hairspray presentan personajes más cercanos a la comedia familiar, mientras que su música recupera otra faceta de sus actuaciones.

La presencia de Divine en la cultura drag, la inspiración visual de Úrsula y la circulación de sus canciones en México muestran cómo su personaje llegó a públicos muy diferentes. Su carrera reunió cine independiente, comedia, música de baile y una forma de actuación que utilizó la exageración para cuestionar lo que podía aparecer en pantalla y sobre un escenario.

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