Divine es un ícono en la comunidad drag queen y sobre todo en el séptimo arte. Su nombre verdadero fue Harris Glenn Milstead, un increíble actor y cantante estadounidense de carácter versátil, conocido sobre todo por su caracterización como drag en la película de 1972 Pink Flamingos. Tras ese éxito, se convirtió en un exponente importante dentro de la comunidad LGBT, su talento y magia quedó plasmado en películas otras películas como Mondo Trasho, Lust in the Dust, Female Trouble y Polyester. Ya que gracias a él se le comenzó a dar reconocimiento al ambiente musical y al cine independiente.

Esta estrella naciente se forjó dese los orígenes más humildes en Baltimore. Tuvo una infancia comlicada ya que era un niño regordete del que se burlaban sus compañeros de clase, sin embargo nadie se imaginaba que años posteriores sería la drag extravagante que llegó a inspirar como musa.

Para 1980 comenzó a trabajar en la industria de la música. Sus canciones, principalmente del género dance y electropop fueron producidas por Bobby Orlando. Uno de sus grandes éxitos fue «You Think You’re A Man». Y tras embarcarse en un sin fin de giras alrededor del mundo, es en 1984 cuando logra reunir a más de 10 000 personas con el DJ Patrick Miller en el Hotel de México. Así es, México sirvió coomo un lugar seguro y una plataforma para catapultar a la gran Divine.

Sus años mozos en el cine se detuvieron repentinamente debido a la carrera en la música que eleigió. Sin embargo Divine regresó al mundo de los filmes en sus últimos años con películas como: Trouble in Mind, Hairspray y Out of the Dark, pero ya sin el drag. Desafortunadamente, Glenn muerió a la edad de 42 años de la enfermedad cardiomegalia en 1988. Su gran legado sigue vigente, ya que se convirtió en una gran inspiración para las generaciones de drag queens, del séptimo arte y de la cultura pop.

«Glenn nació antes que los derechos civiles, antes que los derechos de los homosexuales y los derechos de la mujer. Dios no quiere a personas fotocopiadas por una máquina Xerox. La tragedia consiste en que Glenn fue directamente arrancado justo cuando se estaba convirtiendo en quien realmente era y el mundo nunca verá cómo aquella flor podría haberse revelado.» Discurso durante su funeral en 1988.

Pink Flamingos

En 1970,Divine filmó un de las película más recordadas Pink Flamingos (1972). Su persona causó revuelo ya que estaba inspirada en otra diva Elizabeth Taylor, por la que Divine sentía auténtica devoción, y una estética que rozaba el paroxismo, el actor interpretaría el papel de ‘la persona más inmunda del mundo’. Durante algún tiempo ensayaron en el apartamento de Waters, que sería precisamente el director quien le dio el sobrenombre «Divine». También él fue el responsable de volverlo una musa y de crearle papeles escandalosos.

A continuación te dejamos una escena en la legendaria película que protagonizó Harris Glenn.