Conoce las referencias pictóricas de Almodóvar

Pedro Almodóvar ,es sin duda el cineasta español más reconocido después de Luis Buñuel. Sus películas muestran, lo no establecido moralmente y pone en la mira una realidad marginal, donde abundan elementos provocadores y transgresores: amores violentos, consumo de drogas, maltrato, prostitución, sexualidad en todas sus tonalidades.

Algunos críticos y especialistas han confesado que ver una película de Almodóvar, es igual que ir a un museo. El cineasta ha creado muchas de sus escenas basándose en obras de arte.

Un ejemplo de esto, se puede ver en su filme La ley del deseo (1987), en la cual el director hace referencias a la obra del artista estadounidense Edward Hopper, quien se especializó en el retrato urbano y el estilo denominado «Realismo americano».

Las pinturas de Hopper también aparecen en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Sin embargo esta película cuenta con otras referencias de cuadros de hechos por Mondrian y Lichtenstein.

Edward Hopper, es sin duda uno de los pintores favoritos de Almodovár, los cuadros del pintor aparecen una vez más en: Kika (1993), Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella(2002).

La piel que habito una de sus películas más aclamadas, se pueden ver las influencias de Velázquez, Dalí, Magritte,Louise Bourgeois y Tiziano.

El editor español Jorge Luengo Ruiz, publicó a través de Vimeo una recopilación donde aparecen las escenas de las películas junto a su referencia artística.

Lista de películas que aparecen en el vídeo

– La ley del deseo (Law of Desire, 1987)

– Mujeres al borde de un ataque de nervios (Woman on the Verge of a Nervous Breakdown, 1989)

– ¡Átame! (Tie Me Up! Tie Me Down!, 1990)

– Kika (1993)

– Todo sobre mi madre (All About My Mother, 1999)

– Hable con ella (Talk with Her, 2002)

– La mala educación (Bad Education, 2004)

– Volver (2006)

– Los abrazos rotos (Broken Embraces, 2009)

– La piel que habito (The Skin I live In, 2011)