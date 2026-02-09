Groupies más famosas de la historia: 5 relatos de exceso y tragedia

El rock and roll nunca fue solo música; fue un ecosistema de poder, drogas y dinámicas perturbadoras. Detrás de los amplificadores, las groupies más famosas de la historia operaban en un mundo de privilegios y violencia psicológica. Estas mujeres no solo inspiraron himnos; algunas sobrevivieron al infierno, mientras otras se convirtieron en el daño colateral de una industria que devoraba la inocencia sin remordimiento.

Sable Starr: La reina adolescente del Sunset Strip

Sable fue la «reina de la escena groupie» en los 70, pero su historia es profundamente inquietante. Su vida fue un desfile de excesos que terminó en una espiral de abuso de sustancias y un olvido trágico. Representa el lado más oscuro del consentimiento en la era dorada del rock.

Starr asistió por primera vez a conciertos en Los Ángeles a finales de 1968, a la edad de 11 años, junto con amigos mayores que habían abandonado la escuela. La canción «Look Away» de Iggy Pop describe que «se acostó con Starr cuando ella tenía 13 años». Starr se mudó a Lake Tahoe, Nevada. Se convirtió en comerciante de juegos de mesa en Carson Valley Inn en Minden.

Lori Mattix: La sombra tras Jimmy Page

Lori es protagonista de uno de los secretos más incómodos de Led Zeppelin. Tenía apenas 14 años cuando inició una relación con Jimmy Page, quien supuestamente la mantenía «escondida» en hoteles. Su historia revela la impunidad de las estrellas de los 70 ante leyes de protección a menores. Fue una pieza clave en la escena, pero a un costo emocional devastador.

Lori Mattix es recordada como una de las groupies más famosas de la historia dado su historia personal en la que narra como inició su vida sexual con David Bowie en un trío con Sable Starr, otra de las recordadas de la época.

Pamela Des Barres: La cronista del exceso

Aunque es la más célebre, su relato en «I’m with the Band» oculta matices de una soledad profunda. Fue parte de las GTOs y musa de Frank Zappa, pero su identidad siempre dependió de a quién amaba. Detrás de su prosa divertida, se asoma la obsesión por ser aceptada en un mundo de hombres que la veían como un accesorio.

Pamela pasó de ser una fan devota a fundar las GTOs, el primer grupo de groupies con aspiraciones artísticas reales. Tuvo romances con Mick Jagger y Jim Morrison, documentando cada exceso en diarios que luego se volvieron best-sellers. A pesar del brillo, su texto revela la soledad de ser vista solo como un catalizador para el genio masculino.

Anita Pallenberg: La fuerza oscura de los Stones

Anita fue mucho más que una acompañante; fue la directora estética de los Rolling Stones durante su época más mística y experimental. Brian Jones la golpeaba hasta que Keith Richards la rescató, iniciando un triángulo amoroso que casi disuelve a la banda por completo en su mejor momento.

Se dice que practicaba rituales de magia negra que influenciaron directamente la atmósfera de canciones como «Sympathy for the Devil«. Su presencia fue tan magnética como destructiva, arrastrando a los Stones a un abismo de heroína del que tardarían décadas en salir realmente ilesos.

Cynthia Plaster Caster: La escultora de falos

Cynthia inmortalizó a Jimi Hendrix de la manera más literal posible: mediante un molde de yeso de su miembro erecto. Ella veía su labor como una forma de coleccionismo antropológico y artístico en una era obsesionada con el vigor sexual y la transgresión visual.

Su museo de moldes es hoy una pieza de culto que retrata el nivel de acceso físico absoluto que estas mujeres poseían. Aunque fue ridiculizada por muchos, Cynthia logró convertir su fetiche en un registro histórico de la anatomía de los dioses del rock de su época.