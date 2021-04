NICK CAVE Y PJ HARVEY: UNA RELACIÓN INTENSA Y FUGAZ

Sin lugar a dudas, uno de los romances más soñados del rock and roll de los últimos tiempos fue el protagonizado por Nick Cave y PJ Harvey; cuyo fugaz idilio tuvo lugar a mediados de la década de los noventa. El artista australiano y la cantautora británica, quienes a menudo colaboraron artísticamente durante su ascenso a la fama, mantuvieron una relación breve y profundamente intensa; antes de que terminara en circunstancias especialmente desgarradoras para el líder de The Bad Seeds.

The Boatman’s Call ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los discos más confesionales de Nick Cave and the Bad Seeds, escrito en la época de la ruptura de Cave con PJ Harvey. Pero, aunque se sabe desde hace tiempo que el álbum de 1997 se inspiró en ella, Cave reveló en 2019 los motivos de la ruptura, y los efectos que tuvo en él.

«Yo no abandoné a PJ Harvey, PJ Harvey me abandonó a mí», escribió en respuesta a un par de preguntas de sus fans en su sitio web The Red Hand Files.

«Ahí estoy, sentado en el suelo de mi apartamento de Notting Hill, con el sol entrando por la ventana (quizás), sintiéndome bien, con una joven cantante talentosa y hermosa como novia, cuando suena el teléfono. Cojo el teléfono y es Polly». -«Hola», le digo -«Quiero romper contigo». -«¿Por qué?» Pregunto. -«Simplemente se acabó», dice ella. Me sorprendió tanto que casi se me cae la jeringa Nick Cave vía The Red Hand Files.

Desde septiembre de 2018, Nick Cave invita a sus fanáticos a preguntarle cualquier cosa, y aloja sus reflexivas y conversacionales respuestas en una web que ha sido elogiada por The Guardian como «un refugio de la tormenta online, libre de discordias y conspiraciones».

Ahí, Cave ha escrito sobre una multiplicidad de temas: desde la muerte de su hijo; hasta su amistad con Warren Ellis y el significado de las letras. En momentos más políticos, ha denunciado a fans homofóbicos y ha criticado el boicot cultural a Israel como «cobarde y vergonzoso».

Finalmente, y para satisfacer la curiosidad de propios y extraños, en la entrada número 57 del blog reveló el papel que las drogas y el ensimismamiento tuvieron en su ruptura con Polly Jean Harvey, ganadora de dos premios Mercury; y el papel que esa ruptura tuvo en The Boatman’s Call.

«En el fondo sospechaba que las drogas podían ser un problema entre nosotros, pero también había otras cosas«, confesó Cave, respondiendo a la pregunta de un fan en Brasil. Nick Cave vía The Red Hand Files.

La batalla de Nick Cave contra la adicción a las drogas ha sido bien documentada, y afortunadamente; el artista está completamente limpio ahora. Sin embargo, la relación que el cantante tuvo con PJ Harvey coincidió con aquella época en la que su consumo de estupefacientes estaba fuera de control; un periodo en el que su música dio un giro oscuro y sombrío.

«Todavía tenía que trabajar en mi comprensión del concepto de monogamia, y Polly tenía sus propios problemas, sospecho; pero creo que al final del día se redujo al hecho de que ambos éramos personas ferozmente creativas; cada uno demasiado ensimismado para poder habitar el mismo espacio de una manera verdaderamente significativa …».

«El compromiso de Polly con su propio trabajo era probablemente tan narcisista y ególatra como el mío, aunque yo estaba tan metido en mi propia mierda que no puedo comentar eso con certeza. Sin embargo, recuerdo nuestro tiempo juntos con mucho cariño, fueron días felices, y la llamada telefónica me dolió; pero como nunca he desperdiciado una buena crisis, me puse a completar The Boatman’s Call«. Nick Cave vía The Red Hand Files.

The Boatman’s Call es el décimo material de estudio de Nick Cave and the Bad Seeds, publicado en 1997. El álbum está enteramente instrumentado a piano, con un estado de ánimo alternativamente sombrío y romántico; marcando un notorio alejamiento del catálogo post-punk del conjunto. A la fecha, The Boatman’s Call sigue siendo uno de los lanzamientos más aclamados por la crítica de la carrera de Nick Cave.

Cave describió el álbum como «una ruptura artística» y «la generosidad compensatoria de un corazón roto» , diciendo que «lo curó de Polly Harvey» y «cambió su forma de hacer música». La ruptura, escribió: «Me llenó de una energía lunática»; y le dio el valor para escribir sobre sus propias experiencias, en lugar de historias basadas en personajes que habían dominado su obra hasta entonces.

En los años posteriores a la ruptura, circuló por Internet una carta de amor enviada por Cave a Harvey que dejaba entrever su profunda admiración por Polly 💞. La carta decía:

«Polly Jean, te quiero. Me encanta la textura de tu piel, el sabor de tu saliva, la suavidad de tus orejas. Me encanta cada centímetro y cada parte de todo tu cuerpo». «Desde tus dedos y los hermosos arcos curvos de tus pies, hasta el excepcional tono y la calidez de tu cabello oscuro. Te necesito en mi vida, espero que tú también me necesites». Nick Cave a PJ Harvey.