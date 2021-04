«TEDDY GIRLS», LAS CHICAS REBELDES DE LOS AÑOS 50

Las Teddy Girls, conocidas también como “Judies”, fueron las chicas rebeldes de los años 50s. Ellas fueron quienes pusieron de cabeza a la sociedad de esa época.

Éstas chicas se distinguieron no solamente por estar siempre en grupos, sino por una vestimenta diferente a la que en esos dominaría la moda femenina, incluyendo a la juventud.

Photo by Ken Russell – January 1955 The last of the Teddy Girls Iris Thornton and Pat Wiles friend standing on some linoleum in front of upright rolls of flooring. ©2006 TopFoto/Ken Russell

La importancia de las Teddy Girls y la contracultura

Las Teddy Girls, fueron de las primeras mujeres que se atrevieron a utilizar ropa de “hombre” y la incorporaron como un auténtico atuendo de moda. Todo comienza como un reflejo de la combinación de la extravagancia aristocrática, propia de un caballero duardiano con la actitud rebelde del rock & roll estadounidense.

Este híbrido fue iniciado por los Teddy Boys, el cual fue adaptado más tarde por estas chicas. La identidad visual que crearon estas mujeres, fue extrañamente atractiva y con una realidad más rebelde de lo que parecía. Incluso mucho más que los considerados punks, ya que no es posible siquiera compararlos, pues de los Teddys se plantaría la semilla para otras corrientes como los Mods y los Punks.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres fueron quienes tuvieron que salir a trabajar, logrando cambiar así la valoración que se tenía de ellas en la sociedad. El uso de esas prendas lo tomaron como una manera de democracia y la mayoría se salía de la escuela para trabajar y sobrevivir.

El atuendo de las Teddy Girls

Normalmente utilizaban sacos, chaquetas, abrigos, blazers de la época de Eduardo VII; camisas con cuellos, zapatos planos, mascadas y pantalones doblados hasta la pantorrilla. Rompiendo así con los horribles estereotipos impuestos por la sociedad; pues la guerra les arrebató a padres y hermanos, por lo que el rol de amas de casa y de trabajadoras había sido totalmente desplazado.

Ellas mismas confeccionaban su ropa, al tener un sueldo bajo se dedicaban a buscar en lugares y mercados de 2da mano las prendas. Y las arreglaban con un estilo andrógino y personalizado.

Photo by Ken Russell – January 1955 The Last of the Teddy Girls Elsie (15) and Rose Hendon with Mary Toovey and Jean Rayner (14) in front of the Seven Feathers Club in Edenham Street, North Kensington. ©2006 TopFoto/Ken Russell

En su tiempo, las Teddy Girls, eran un verdadero escándalo, pues no era muy común ver a una chica vestida con ropa de hombre, hoy en día la ropa no tiene género realmente. Pero imaginemos esa época de ideas cerradas y retrógradas; realmente es de admirar la lucha social que comenzaron aquellas mujeres.

Uno de los registros documentales más interesantes, es una serie fotográfica de Ken Russell bajo el título de “The Last of the Teddy Girls” (1995). Ya que fue de los pocos fotógrafos que las retrató en las calles.

“Eran rudas estas chicas. Nacieron en los años de guerra y el racionamiento de comida no terminó sino hasta 1954, un año antes de que tomara esas fotografías. Se sentían orgullosas, ellas sabían lo que valían. Simplemente vestían lo que vestían”. Russell para The Guardian