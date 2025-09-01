Generic selectors
La revolución de lo «feo»: ¿Qué es el feísmo en la moda y por qué nos atrae tanto?
MODA

La revolución de lo «feo»: ¿Qué es el feísmo en la moda y por qué nos atrae tanto?

1
sep2025

En un mundo saturado de imágenes de perfección y belleza inalcanzable, ha surgido una corriente que lo desafía todo. Se trata del feísmo en la moda, una tendencia que ha revolucionado las pasarelas y el street style al abrazar lo antiestético, lo incómodo y lo inesperado. Lejos de ser un simple error de diseño, esta filosofía conceptual busca cuestionar los cánones tradicionales de belleza y provocar una conversación sobre lo que consideramos «buen gusto». Este movimiento, lejos de ser algo nuevo, tiene raíces profundas que se han manifestado de forma particular en las últimas décadas.

Pero, ¿a qué se refiere el feísmo en la moda y de dónde viene esta idea? No existe una única persona a la que se le atribuya su invención, pues el concepto es una evolución. Sin embargo, si hay una figura clave que impulsó esta estética en la alta costura, esa es Miuccia Prada. A lo largo de los años 90, la diseñadora italiana se atrevió a presentar colecciones con combinaciones de colores extrañas, tejidos industriales y siluetas que no buscaban favorecer la figura, sino ser «interesantes».

Este enfoque marcó un antes y un después, elevando lo ordinario a un nivel de sofisticación y vanguardia. Hoy en día, el feísmo en la moda ha sido llevado a su máxima expresión por figuras como Demna Gvasalia, quien con marcas como Balenciaga ha logrado convertir lo mundano —como las zapatillas de «papá» o los bolsos de bolsas de basura— en objetos de deseo.

Balenciaga arrasa en ventas con la pulsera más cara en su historia

El feísmo en la moda no es un capricho pasajero. Su significado va mucho más allá de las prendas. Es una crítica directa al consumismo masivo y a la tiranía de la perfección, tan visible en las redes sociales. Al romper con las expectativas estéticas, esta tendencia nos invita a reconsiderar nuestros propios prejuicios sobre la apariencia. Las prendas «feas» se vuelven un lienzo para la individualidad, la autenticidad y la disconformidad, demostrando que la belleza puede encontrarse en lo imperfecto, lo crudo y lo honesto.

Es una celebración de lo humano en toda su complejidad, lejos de los retoques digitales y las poses forzadas. En un sentido más amplio, el feísmo en la moda es una manifestación de la necesidad de expresión y libertad en un mundo que busca uniformar la apariencia. Desde la irreverencia del punk hasta la funcionalidad de la moda utilitaria, lo «feo» siempre ha estado ahí, pero es ahora, en la era de la información, cuando se ha consolidado como un movimiento global.

La importancia de Anna Wintour para Vogue y el mundo de la moda

feísmo en la moda

En esencia, la tendencia busca desafiar la forma en que consumimos la moda, invitándonos a valorar el diseño, el concepto y la historia detrás de cada prenda, en lugar de juzgarla solo por su atractivo visual. Es un recordatorio de que la moda, en su esencia más pura, es una forma de arte y de expresión personal, y que el feísmo en la moda es simplemente una nueva y audaz manera de contar una historia sin disculpas.

Etiquetas
balenciagaFeísmoFeísmo en la modaMODATENDENCIAS
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

