Con la noticia de que Patti Smith, está lanzando un boletín (newsletter) con un complemento por suscripción. Esto a través de Substack, bajo el nombre de The Reader Is My Notebook. Patti hizo el gran anuncio a través de su cuenta de Instagram oficial, en el video dio detalles sobre este newsletter.

El cual incluirá información semanal, de ensayos originales, notas sobre libros o películas que la han inspirado, ensayos fotográficos, «fragmentos» de textos y música, notas de canciones que ha escrito y hasta una meditación sobre Sylvia Plath o sobre las propiedades curativas de la cúrcuma.

Y a continuación, el plus que tiene ésta prometedora publicación es que será gratuito. Será libre para cualquier persona que decida suscribirse, pero eso no es todo. Smith tiene beneficios para los que quieran convertirse en suscriptores de pago, ellos obtendrán acceso a las reflexiones de Smith en forma de una serie escrita durante el año pasado durante la pandemia de COVID-19.

La cual se titula: The Melting, y la describe como «un diario de mi pandemia privada». Lo que la cantante busca con el boletín es «formar un cuerpo de trabajo interconectado para una comunidad receptiva».

«Todas las mañanas, durante algunas horas, en mi café habitual, me siento y escribo. Reinado del cuaderno y el café. Escribir es lo que hago, y lo he hecho desde los doce, imaginándome a mí misma como Jo March. Ahora, en el momento de la pandemia, aislados de familiares, amigos y compañeros de trabajo, estamos reinventando nuestros procesos ”. Patti Smith

Es un material increíble para fans y no fans de Patti Smith. Pues en este caso el arte qué nos comparte sería a través de las letras, y puede fundiremos como inspiración y tiempo invertido en una lectura diferente. Substack es una web con literatura en formatos de blog y podcast, lo que la vuelve muy dinámica.