CONOCE LOS LIBROS FAVORITOS DE TOM WAITS

Te compartimos los diez libros favoritos de Tom Waits

Tom Waits, es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense. Es un icono dentro de la historia musical y al igual que Dylan su música esta inspirada por el mundo de la literatura. Algunas de sus letras hacen referencia Charles Bukowski y algunos escritores de la generación beat, en especial Jack Kerouac.

Bobi Thomas, ex compañera sentimental del cantante compartió en su libro titulado: Lowside of the Road. algunas de sus intimidades de la relación. Una de ellas fue las interminables noches que Waits pasaba despierto leyendo un motón de libros.

«Me decía cuán inspirado estaba por una historia corta u otra, y creo que esa ha sido siempre su musa, la fuente de su inspiración. Algunos escritores van al cine para obtener ese enganche y poder emocional, y luego escriben. Creo que Tom ha obtenido casi todo de los libros» .

Esta revelación hizo que la gente se interesara por los libros que le robaban el sueño a Waits. Tiempo después el músico sería invitado para contribuir en el número 200 de la publicación estadounidense de música Mojo en una serie titulada «¿Qué andas leyendo?».

Fue ahí donde compartió una lista con sus diez libros favoritos además de compartir algunas reflexiones literarias: «Antes de descubrir a Kerouac, andaba buscando algo a lo que aferrarme estilísticamente». Y sobre Bukowski, confesó «Uno de los escritores más coloridos e importantes de la ficción moderna, la poesía, la prosa, de la literatura contemporánea», escribió»

Aquí te compartimos la lista completa

1. The Stories of Breece D’J Pancake, de Breece D’J Pancake

2. The Light The Dead See: Selected Poems, de Frank Stanford

3. The Americans, de Robert Frank

4. The Old West: The Gunfighters, de Paul Trachtman

5. Pic, de Jack Kerouac

6. The Last Night of the Earth Poems, de Charles Bukowski

7. Hard Candy, de Tennessee Williams

8. Nine Stories, de J.D. Salinger

9. The Collected Works of Billy the Kid, de Michael Ondaatje

10. It Catches My Heart In Its Hands, de Charles Bukowski