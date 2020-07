CINCO RELATOS BREVES DE CHARLES BUKOWSKI

«Las partes buenas de nuestra relación eran como una rata revolviéndose y mordiéndome en el estómago«

Todos hemos escuchado esa frase de Bukowski era un borracho,un juicio bastante vulgar para un reconocido escritor. Sus historias literarias son una analogía a la intensa vida que tuvo durante 74 largos años.

Nació en Alemania durante los años 20 .Pero su madurez la experimento en Los Ángeles, ciudad en cuyos peligrosos suburbios se inspiró en su juventud. Comenzó a escribir inspirado por las letras de Hemingway, Dostoievski, Tolstoi, John Fante y Gorki .

Charles_Bukowski_seriesB5, 3/26/10, 3:19 PM, 8C, 5388×7390 (1577+1713), 100%, Custom, 1/25 s, R72.0, G55.3, B64.2

Su famoso alcoholismo del que todos hacen burla, fue consecuencia de una difícil infancia, que oscilaba entre la violencia y la sumisión. El alcohol y escritura fueron su forma de existir en el mundo que desde muy joven considero atractivamente hostil. Las mujeres también fueron una parte importante dentro de su literatura.

Cuando tenía 24 años, era un genio de los bares y el erotismo. La revista Story Magazine aprobó la publicación de uno de sus cuentos, así comenzó su efervescente vida como escritor pagado.

SI QUIERES VER MÁS CONTENIDO ORIGINAL, SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE, ENCIENDE LA CAMPANITA, DALE LIKE Y COMPÁRTELO CON TUS AMIGOS

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Algunas de sus obras más reconocidas fueron: Escritos de un viejo indecente (1978), La máquina de follar (1978), The Most Beautiful Woman in Town (1983), Hijo de Satanás (1993) Ausencia del héroe (1946-1992), The Curtains are Waving (1967), Los días corren como caballos salvajes por las montañas (1969), Arder en el agua, ahogarse en el fuego (1973), El amor es un perro del infierno (1977).

Te compartimos cinco relatos breves de Bukowski