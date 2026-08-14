Publicado originalmente el 26 de septiembre de 2019. Actualizado el 14 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Ernest Hemingway fue uno de los cuentistas estadounidenses más influyentes del siglo XX. Si quieres acercarte a su obra sin comenzar por una novela, aquí reunimos seis relatos breves de Ernest Hemingway para leer en línea: Las nieves del Kilimanjaro, Los asesinos, Un canario como regalo, La capital del mundo, El mar cambia y Un lugar limpio y bien iluminado.

Los cuentos permiten reconocer algunos de los recursos más característicos de su narrativa: diálogos que dejan información sin explicar, oraciones contenidas y conflictos cuyo peso suele encontrarse tanto en lo que los personajes dicen como en aquello que callan. Tatiana Calderón-Le Joliff analiza este procedimiento en La teoría del iceberg y la práctica de la alusión en los cuentos de Ernest Hemingway y de Francisco Coloane, publicado en Acta Literaria, donde estudia la relación entre la omisión, la alusión y aquello que permanece bajo la superficie del relato.

Breve contexto sobre Ernest Hemingway

Ernest Miller Hemingway nació el 21 de julio de 1899 en Oak Park, Illinois. A los 18 años trabajó como reportero de The Kansas City Star y en 1918 viajó a Europa con el servicio de ambulancias de la Cruz Roja estadounidense. Fue herido en Italia y pasó parte de su recuperación en un hospital de Milán. Esa experiencia se incorporó posteriormente a su ficción: además de su relación con Adiós a las armas, la John F. Kennedy Presidential Library documenta que durante su hospitalización escribió en papel del hospital la primera historia de Nick Adams, publicada décadas después como Untitled Milan Story. La misma etapa también dejó elementos que utilizaría en el cuento In Another Country.

Durante la década de 1920 vivió en París, donde coincidió con Gertrude Stein y otros escritores vinculados con la llamada Generación Perdida. En esos años publicó libros fundamentales para su trayectoria, entre ellos In Our Time, Fiesta —The Sun Also Rises— y Adiós a las armas. Más adelante aparecerían Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar.

En 1954 recibió el Premio Nobel de Literatura por su dominio del arte narrativo, demostrado recientemente, según la propia Academia Sueca, en El viejo y el mar, así como por su influencia en la escritura contemporánea. La obra de 1952 tuvo, por tanto, un peso señalado en el reconocimiento, pero no fue la única razón del galardón.

Cómo escribe Hemingway sus cuentos

Buena parte de la fuerza de sus cuentos procede de la economía narrativa. En lugar de explicar todos los antecedentes o emociones de los personajes, Hemingway presenta conversaciones, gestos y situaciones concretas para que el lector reconstruya parte del conflicto.

Calderón-Le Joliff explica que la aparente sencillez del relato puede coexistir con información y significados que permanecen fuera de lo dicho directamente. Esa relación entre superficie y omisión es una de las bases del llamado principio o teoría del iceberg de Hemingway. Estos procedimientos aparecen de distintas maneras en los seis relatos siguientes.

Relatos breves de Ernest Hemingway para leer en línea

Las nieves del Kilimanjaro

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Publicado originalmente en 1936, el cuento presenta a Harry, un escritor enfermo durante un viaje por África que, mientras espera ayuda, revisa decisiones, relaciones y trabajos que nunca llegó a escribir. El conflicto avanza entre el deterioro físico del protagonista y la conciencia de aquello que dejó pendiente. Hemingway alterna las conversaciones de Harry con distintos episodios de su memoria, de modo que el lector conoce una vida a través de fragmentos y omisiones. Es una buena entrada para observar cómo el autor relaciona muerte, arrepentimiento, creación literaria y paso del tiempo.

Los asesinos

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Dos hombres entran en un restaurante de Summit y pronto queda claro que no han llegado únicamente para comer: esperan a Ole Andreson, un antiguo boxeador al que pretenden matar. Nick Adams queda involucrado en una situación cuya causa nunca se explica por completo. Ahí está buena parte de la fuerza del cuento. El peligro aparece mediante conversaciones aparentemente cotidianas y datos parciales, mientras el lector debe imaginar qué ocurrió antes de la llegada de los asesinos. El investigador Oliver Harris analiza precisamente Los asesinos como un caso destacado de la teoría de la omisión de Hemingway, a partir de las propias explicaciones del escritor sobre la construcción de sus cuentos.

Un canario como regalo

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Una pareja estadounidense comparte un viaje en tren hacia París con una mujer que lleva un canario comprado en Palermo para su hija. Durante la conversación, la pasajera habla del matrimonio, de su hija y de las decisiones que tomó sobre la relación amorosa de esta. Poco a poco, esos comentarios adquieren otro sentido por la situación de la pareja que la escucha. Hemingway construye el cuento casi exclusivamente mediante observaciones, conversación y detalles del trayecto. El resultado permite leer, sin explicaciones sentimentales extensas, un relato sobre separación, expectativas familiares y la distancia entre lo que creemos saber de otras relaciones y lo que realmente ocurre en ellas.

La capital del mundo

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Paco es un joven extremeño que trabaja como ayudante de camarero en una pensión de Madrid frecuentada por toreros. Fascinado por ese mundo, mira a sus huéspedes como figuras extraordinarias aunque la realidad de varios de ellos sea mucho menos gloriosa: algunos están enfermos, endeudados o han perdido el lugar que alguna vez tuvieron. El cuento confronta las aspiraciones del muchacho con las condiciones materiales que lo rodean y permite observar la atención de Hemingway hacia el mundo taurino sin limitarse a celebrar sus apariencias. Bernard Oldsey estudia específicamente el relato desde las relaciones entre sus temas, sus recursos narrativos y su dimensión social dentro del Madrid representado por Hemingway.

El mar cambia

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Una pareja conversa en un café de París después de que la mujer revela su intención de irse con otra persona. Hemingway proporciona muy pocos antecedentes: el conflicto se reconstruye a través de preguntas, interrupciones, silencios y respuestas que muestran progresivamente lo que está sucediendo. Esa falta de explicación directa convierte al diálogo en la parte principal del cuento. También permite observar cómo el autor representó la sexualidad y las relaciones afectivas desde las tensiones presentes entre los personajes. Estudios posteriores han examinado específicamente la sexualidad no heterosexual de la mujer y la forma en que el relato la presenta a través del lenguaje y de la reacción de su pareja.

Un lugar limpio y bien iluminado

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En un café casi vacío, dos camareros observan a un anciano que bebe solo entrada la noche. El más joven quiere cerrar e irse a casa; el mayor entiende mejor por qué alguien puede necesitar permanecer en un establecimiento limpio, tranquilo e iluminado cuando todo lo demás parece vacío. Hemingway construye prácticamente todo el relato mediante diálogo y un breve monólogo interior. En pocas páginas aborda soledad, vejez, insomnio y necesidad de compañía sin desarrollar una explicación psicológica convencional. La Hemingway Society mantiene análisis especializados del cuento y de la función que adquieren en él la soledad, la luz y el espacio del café (Hemingway Society).

Estos seis relatos muestran distintas posibilidades de la narrativa breve de Hemingway: violencia latente, relaciones en crisis, temor a la muerte, juventud, fracaso y soledad aparecen sin necesidad de largas explicaciones. Si nunca lo has leído, Los asesinos y Un lugar limpio y bien iluminado son dos puntos de entrada especialmente claros; Las nieves del Kilimanjaro permite acercarse después a una narración más extensa y construida alrededor de la memoria.