JIMI HENDRIX: LA GRAN INSPIRACIÓN DE ROBERT SMITH

Jimi Hendrix fue una de las máximas inspiraciones para el buen Robert Smith, vocalista y líder de The Cure. A tal grado que el músico a confirmado que si no fuera a la influencia de Hendrix en él, jamás hubiera existido The Cure, así como lo lees.

Y bueno, es que hoy en día agradecemos infinitamente al guitarrista, ya que sinceramente no nos imaginamos un mundo sin la magia de Smith.

La conexión entre Jimi Hendrix y The Cure

Si nos detenemos un momento y vemos por encima de The Cure, quizás muchos creeríamos que no tiene ninguna influencia notoria de por ejemplo, el sonido de Hendrix. Sin embargo esta conexión va más allá.

Todo inicia cuando Robert Smith conoció por primera vez el mundo del rock, el mundo de Hendrix, ese momento cambió significativamente su vida para siempre. Smith quedó deslumbrado por Hendrix, pues el líder de The Cure era todavía un niño y rápidamente se obsesionó con su trabajo. Tiempo después, por lo que le hacía esa música supo que el camino de su carrera estaba frente a él.

La experiencia que terminó de reforzar el rumbo de la vida de Robert, sucedió cuando tuvo la oportunidad de ver a Jimi Hendrix en vivo y en directo. Smith con tan solo 11 años de edad, asistió al posiblemente el mejor concierto que haya visto jamás. Jimi Hendrix se presentaba en el Festival de la Isla de Wight (1970), consolidando su estatus de héroe a lo largo de la historia.

Se trataba precisamente de una actuación importante, ya que Hendrix, Mitch Mitchell y Billy Cox estuvieron uno de los espectáculos finales en los que el ícono participaría antes de su prematura muerte el 18 de septiembre.

“Hendrix fue la primera persona con la que me encontré que parecía completamente libre. Cuando tienes nueve o diez años, tu vida está completamente dominada por adultos. Así que representó lo que yo quería ser. Hendrix fue la primera persona que me hizo pensar que sería bueno ser cantante y guitarrista; antes de eso, quería ser futbolista ”.

Robert Smith

En conclusión, Jimi Hendrix era el héroe de Smith, tuvo una fuerte influencia en él y en su vida. Por lo que la inspiración directa y conexión que tienen ambos música no es su sonido como tal. Es más bien su forma de ser y dedicación a la música. Fue ese enfoque despreocupado y sin precio de la creación artística a lo que se refiere Robert Smith.

Como dato extra, ahora tiene más sentido ese increíble tributo a Hendrix por parte de The Cure; la canción fue «Purple Haze».