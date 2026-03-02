La fotógrafa Pennie Smith y su estética del desenfoque que definió al rock

En la fotografía convencional, el desenfoque es un fracaso. En la cosmogonía de Pennie Smith, es la única prueba de vida. Cuando el 21 de septiembre de 1979, en el Palladium de Nueva York, Smith apretó el disparador de su Pentax ESII mientras Paul Simonon reventaba su bajo Precision contra el escenario.

La fotografía estaba fuera de foco, el grano era excesivo y la composición era un caos de sombras. Sin embargo, ese «error técnico» no solo se convirtió en la portada de London Calling; se erigió como la identidad visual definitiva del punk y del rock de las décadas posteriores. Esta imagen resultante desafió todas las leyes de la técnica aprendidas en la Escuela de Arte de Twickenham.

La academia del caos: De Twickenham al NME

El legado y reconocimiento de Pennie Smith no nace de la improvisación, sino del dominio de la estructura para saber cuándo destruirla. Su formación en diseño gráfico y bellas artes en Twickenham a finales de los 60 le otorgó una comprensión espacial que aplicó en sus años formativos en el New Musical Express (NME). Bajo la dirección de Nick Logan, Smith impuso una narrativa donde la fotografía musical dejaba de ser un ejercicio de relaciones públicas para convertirse en un fotorreportaje de trinchera.

Su metodología era la «invisibilidad reactiva». Mientras otros fotógrafos buscaban la pose heroica, Smith buscaba el residuo. Esta filosofía atrajo a las mentes más complejas de la música. Pennie Smith no solo fue la fotógrafa de cabecera de The Clash y Joe Strummer —con quien mantuvo una simbiosis creativa que culminó en el libro Before and After—, sino que su lente se volvió el estándar de validación para cualquier banda que buscara proyectar una verdad descarnada.

La arquitectura del accidente: De Led Zeppelin a The Strokes

El «error» técnico de Pennie Smith se volvió una firma aspiracional. Bandas con estéticas tan diversas como Led Zeppelin, The Rolling Stones y The Jam buscaron su mirada para humanizar su estatus de deidades del rock. Pennie sabía que la perfección técnica de un estudio era el enemigo de la mística; por ello, prefería el blanco y negro del negativo Tri-X forzado, donde las sombras se empastaban y las luces estallaban.

Esta «antitécnica» fue el puente que conectó el punk con el britpop y el indie moderno. La lista de quienes pasaron por su visor es un mapa genético de la música contemporánea:

The Smiths y Morrissey: Capturó la melancolía del Manchester de los 80 con una crudeza que evitaba el sentimentalismo.

The Stone Roses: Documentó el renacimiento psicodélico de finales de la década, manteniendo siempre esa distancia de reportera.

Oasis y Blur: En plena guerra del britpop, Pennie Smith fue la encargada de darles una pátina de realidad que los alejaba de la caricatura mediática.

The Strokes: Ya en el nuevo milenio, Casablancas y compañía buscaron en ella ese grano analógico que remitía directamente a la Nueva York de 1977.

El ojo de Pennie Smith que todo lo ve: Tom Waits y Lily Allen

Incluso figuras tan esquivas como Tom Waits sucumbieron a su discreción. Pennie Smith tenía el don de captar a los artistas en sus momentos de vulnerabilidad técnica: un ajuste de cuerdas, un cigarrillo en la penumbra o el agotamiento tras el encore. Esa misma sensibilidad le permitió retratar el desparpajo pop de Lily Allen, demostrando que su técnica del accidente era transversal a los géneros.

El legado de Pennie Smith no reside en la nitidez de su catálogo, sino en su capacidad para elevar el fallo técnico a la categoría de arte. En 2026, en una era saturada por la perfección de la Inteligencia Artificial y la edición digital impecable, el desenfoque de Pennie Smith se mantiene como un acto de resistencia política. Ella nos enseñó que la belleza no está en el foco, sino en la velocidad con la que la vida se escapa de la cámara. Su obra es el recordatorio de que, en la música y en la fotografía, la única perfección válida es aquella que se atreve a ser imperfecta.