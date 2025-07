F1: Resumen de mitad de temporada 2025 y previa del Gran Premio de Bélgica

En este artículo, los expertos de 1xBet analizan cómo se perfila la temporada 2025 para pilotos y equipos de cara a la segunda mitad del campeonato, y qué pueden esperar los aficionados del próximo Gran Premio de Bélgica.

Clasificación de pilotos y campeonato de constructores

En la clasificación de pilotos, el dúo de McLaren lidera con autoridad tras ganar nueve de las doce carreras disputadas hasta ahora. Oscar Piastri encabeza la batalla interna con cinco victorias. Solo se ha quedado fuera del podio en dos ocasiones (9º en Australia y 4º en Canadá) y ha sumado puntos en todas las rondas. Actualmente lidera con 234 puntos.

Su compañero, Lando Norris, también comenzó la temporada con fuerza, logrando cuatro victorias y seis podios. Sin embargo, un movimiento arriesgado sobre Piastri en el Gran Premio de Canadá provocó un choque y un abandono. Aun así, sus dos triunfos consecutivos más recientes le han permitido reducir la distancia a solo 8 puntos: 226 contra 234.

Max Verstappen (Red Bull Racing) ocupa el tercer lugar, pero la forma actual del equipo no le da al cuatro veces campeón mundial una posibilidad realista de luchar por el título este año. Además, su compañero Yuki Tsunoda está en la posición 17 con apenas 10 puntos. En medio de estas dificultades, circulan rumores de que Verstappen podría estar considerando un cambio a Mercedes para la próxima temporada.

En cuanto a los grandes movimientos, también se rumora el posible regreso del talentoso piloto mexicano Sergio Pérez a la F1, esta vez con Cadillac. El nuevo equipo estadounidense debutará la próxima temporada y ya está buscando pilotos con experiencia. Según fuentes cercanas, Cadillac da prioridad a la trayectoria, y Pérez encaja perfectamente en el perfil: 14 temporadas, más de 280 Grandes Premios, 6 victorias, 39 podios y un subcampeonato en 2023. Tras dejar Red Bull a finales de 2024 y tomarse un año fuera, el mexicano es un candidato muy serio para ocupar un asiento con Cadillac.

George Russell (Mercedes) es cuarto con 147 puntos, seguido por Charles Leclerc (119) y Lewis Hamilton (103), ambos de Ferrari. Con una ventaja de 40 puntos sobre el siguiente piloto, parece que solo estos seis tienen posibilidades reales de pelear por un lugar en el podio final.

En el Campeonato de Constructores, prácticamente no hay sorpresas por delante. Gracias a las actuaciones de Piastri y Norris, McLaren ha acumulado 460 puntos, más del doble que su perseguidor más cercano. Salvo un giro extraordinario, ningún equipo parece capaz de alcanzarlos. La verdadera batalla está por el segundo lugar, con Ferrari (222 puntos) y Mercedes (210) peleando codo a codo. Por su parte, Red Bull marcha cuarto con 172 puntos, pero con Verstappen como único piloto sumando de forma constante y la reciente salida de Christian Horner tras un escándalo, es poco probable que logren entrar en el top 3.

Previa del Gran Premio de Bélgica

La 13ª ronda de la temporada, el Gran Premio de Bélgica, se disputará el 27 de julio en el icónico Circuit de Spa-Francorchamps. El fin de semana de carrera no solo contempla la prueba principal del domingo, sino también una sprint el sábado, donde Lando Norris podría aprovechar para recortar la distancia con su compañero en la clasificación de pilotos.

En las últimas cinco ediciones del GP belga, solo dos pilotos se han repartido las victorias: Lewis Hamilton (2020 y 2024) y Max Verstappen (2021–2023). Esta vez, Hamilton lo tendrá difícil para repetir, ya que su Ferrari actual no tiene el rendimiento del Mercedes del año pasado. Además, su implicación como productor en la película de F1, protagonizada por Brad Pitt y que ya ha recaudado más de 400 millones de dólares, parece haber afectado su adaptación al nuevo equipo.

Cabe destacar que Verstappen decidió no asistir al estreno mundial de la película en Nueva York y, en su lugar, aprovechó para probar un Aston Martin GT3 en el Circuito de Spa-Francorchamps. Max siempre ha mostrado un enfoque sumamente profesional hacia las carreras, y no sorprende que esté sacando el máximo provecho de un monoplaza que no está al nivel esperado esta temporada. Por eso, no se pueden descartar sus posibilidades de victoria este fin de semana.

Sin embargo, lo más probable es que el dúo de McLaren vuelva a liderar, con otra batalla directa por la victoria y el liderato del campeonato entre Oscar Piastri y Lando Norris. ¡Si quieres vivir esta emocionante carrera más allá de la pantalla, haz tu apuesta al ganador con 1xBet!

¿Quién es el dueño de 1xBet? 1xBet es una empresa global con 18 años de experiencia en el sector de las apuestas, operando con licencia internacional de Curazao. Más de 3 millones de usuarios en todo el mundo confían en sus servicios cada mes. Puedes dar tu primer paso con confianza y descubrir el gran juego con un líder mundial.