Wendy O’ Williams: la mujer en el punk con más ruido que prestigio

Wendy O’ Williams era una mujer sin igual. La simulación de sexo en sus presentaciones, sus incontables arrestos y ataques a policías, su desfachatez y su desinhibición la convirtieron en un icono de la contracultura estadounidense junto con el grupo que lideraba: “The Plasmatics”.

En 1976, una joven que abandonó su casa a los 16 años buscando su propio rumbo, encontró un anuncio que buscaba “anti-artistas radicales” para la puesta en escena experimental de «Captain Kink’s Theatre” de Rob Swenson augurando con ello su camino en el punk rock mediante “The Plasmatics”.

Wendy O’ Williams es reconocida como una salvaje anti sistémica, la más radical de los punks en su época que más tarde, abandonó el bullicio y el estruendo de las guitarras para alejarse de todo, vivir rodeada de los animales que tanto protegía y férreamente luchaba por sus derechos abrazando una dieta vegetariana.

Curiosamente, Wendy O’ Williams fue una niña rechazada y por ende, tímida. Una mujer silenciosa en sus primeros años que guardaba una ira y una euforia que más tarde saldría a la luz para romper el tabú de la mujer norteamericana. Tanto, que en 1979 grabó una película porno titulada “Candy goes to Hollywood” donde lanza pelotas de ping pong por la vagina.

1979 fue el año de debut también de The Plasmatics. Presentándose en el legendario «Whisky a Go Go» de Los Angeles, Wendy O’ Williams cultivó una imagen de sí misma imposible de borrar: un vestuario casi nulo, un cabello al estilo mohicano y una actitud furiosa que absorbió el escenario. Tras este debut, firmaron en 1980 por el sello inglés Stiff Records que se enfocaba en el punk rock y el new wave.

Sus presentaciones posteriores estuvieron marcadas por la polémica y la censura. Un episodio emblemático de ello fue cuando la prensa londinense se escandalizó de su show y junto con las autoridades, prohibieron su show tildandolo de anarquismo en su más pura presentación. En 1981, fue amenazada por la policía ya que, argumentaban que su música atraía a “negros y maricas” (sic) haciendo una evidente demostración de sexismo, racismo y homofobia.

Fue una gran oradora que participó continuamente en programas de debate defendiendo el derecho a la libre expresión y el cese a la censura. Wendy O’ Williams no respetaba reglas, no era partidaria de las buenas costumbres y menos, del pudor, cosa que le valió innumerables arrestos y una profunda enemistad con la ley. Wendy apostaba por un discurso que iba más allá de la oralidad usando su cuerpo como herramienta de provocación más que de seducción.

Tuvo distintas colaboraciones como la canción “Stand by your man” donde trabajó junto a Lemmy Kilmister de Motörhead o “It’s my life” canción de de la banda Kiss contenida en su disco solista que elaboró en compañía de Paul Stanley y Gene Simmons. Poco a poco y pese a ser una gran influencia del punk en los años ochenta, Wendy O’ Williams se fue alejando de los escenarios para dedicarse más enteramente a los talk shows de la televisión estadounidense escandalizando y provocando a los conductores como Joan Rivers y Phil Donahue.

En 1985, fue nominada al Grammy como mejor cantante femenina de rock sin que ganará, muy probablemente por cuestiones de censura. Actuó de manera magistral en el musical “The Rocky Horror Show” y en la película “Reform school girls” así como intervenciones en series televisivas como “MacGyver” y “The New adventures of Beans Baxter” Para 1988 hizo la última gira con The Plasmatics y grabó “Deffest! and baddet!” su último álbum como solista que mezclaba metal y rap.

Su deseo de vivir fuera del sistema la llevó a Storrs, Connecticut lugar a donde se retiró de los escenarios para vivir rehabilitando animales y trabajando en una cooperativa de alimentos. En 1993, Wendy O’ Williams tuvo su primer intento de suicidio, clavándose un cuchillo en el pecho que chocó con su esternón. Cuatro años más tarde probó con una sobredosis de efedrina que tampoco se consumó pese a haber dejado una carta de amor para Rod Swenson y una declaración sobre el derecho al suicidio.

Finalmente Wendy O’ Williams logró quitarse la vida con el más puro estilo frenético con que llevó su vida. Un disparo en la cabeza con una escopeta, finalizó su escandalosa existencia a los 48 año dejando un legado inigualable si de mujeres en el punk hablamos y frases donde notoriamente hablaba de su personalidad.

“…Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior de mi oído, en un lugar en el que no hay yo, sólo la calma.»