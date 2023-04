El uso de la inteligencia artificial en la vida diaria no es precisamente algo nuevo. Es el resultado del binomio entre la investigación tecnológica y la informática, disciplinas en evolución constante. Desde hace un par de décadas aproximadamente, se comenzaron a percibir cambios en la sociedad moderna, derivados de la programación de mecanismos lógico-matemáticos cuya finalidad fue la de ordenar a las máquinas, satisfacer las necesidades de las personas.

La inteligencia artificial no debería suponer un peligro para la humanidad, sin embargo, para la naturaleza definitivamente no lo es. Si la inteligencia artificial está diseñada y programada para beneficiar y facilitar la vida de las personas, entonces invariablemente la naturaleza será cuidada. Lo que debe de ser de nuestro cuidado es el propósito humano para la tecnología, y para que la inteligencia artificial no tenga que decidir en lugar de una inteligencia «natural», como la humana. Estos son algunos ejemplos de uso de la inteligencia artificial en la vida diaria.

1. Planificar entrenamientos

ChatGPT va más allá de un creador de textos o notas. Ingresando adecuadamente las palabras y añadiendo esquemas de entrenamiento, la IA más famosa del momento puede generarte un plan de entrenamiento para mantenerte en forma.

2. Planificación de menús

El tema de la comida semanal siempre es un meollo. Pero ahora, la IA ChatGPT puede ayudarte a realizar un menú completo con tus especificaciones dietéticas de acuerdo a tu ritmo de vida. Olvida estar buscando recetas diarias o agobiándote por no saber que cocinar.

3. Redactar correos electrónicos.

La simpleza a veces termina siendo lo más agobiante. Redactar un correo electrónico puede resultar una tarea laboriosa si no se cuenta con las palabras en los dedos. ChatGPT puede realizar esta tarea con el simple hecho de escribirle cuál es el objetivo del correo.

4. Organizar investigaciones

Probablemente iniciar una investigación resulte complicado dado al temor de no saber por donde empezar. IA como Scholarcy y Scite pueden ofrecerte todo un esquema de inicio para investigación del cual tomes parte para emprender dicha pesquisa.

4. Descubrir qué libros son más aptos

Mediante Elicit, es posible conocer si un libro contiene o no la información que buscamos sin tener que leerlo detalladamente. Ojo, esto no quiere decir que la IA lea por ti y te vuelvas inteligente de todas formas. Significa que evitarás tener que leer textos para saber si corresponde a tu tema o no. Simplificará la investigación.

5. Corrección de estilo artificial

La parte de corregir y editar un texto puede ser laboriosa y engorrosa. Sin embargo, puedes pedirle a ChatGPT que se perciba como el corrector que acabas de contratar para la edición de tus textos. Esta maravilla puede ahorrarte mucho tiempo.

6. Realizar notas médicas

En materia de salud, es vital la nota médica para llevar un control respecto a los antecedentes, las síntomas, la valoración y la medicación de un paciente. Sin embargo, el rito de vida resulta imperioso acelerar las consultas y eso implica reducir el tiempo de escritura. Copiloto de Nabla es la herramienta que todo doctor necesita.

7. Usar Excel

¿Cuántas personas no han lidiado con Excel y su amplia gama de fórmulas? Si eres lo suficientemente específico, ChatGPT puede colaborar a darte la fórmula adecuada para el procesos que estés buscando.

8. Cuidar de tus plantas o jardín

Antes tenías que ser todo un as de la jardinería para poder saber porque razón tus plantas se estaban secando antes de ahogarlas con la regadera o bien, saturarlas de insecticida. Hoy día, basta con dirigir la cámara de tu teléfono móvil hacia la víctima del posible mal cuidado y en las aplicaciones dedicadas a ello, te será posible descifrar qué es lo que tu planta está tratando de decirte así como generar esquemas de riego que funcionen para las habitantes verdes de tu casa.

9. Crear listas inteligentes de reproducción

Conectar GPT-3 a Spotify, te permitirá seleccionar de manera más minuciosa lo que quieres escuchar en ese momento. Puede que quieras escuchar las canciones de determinado artista pero solo las enérgicas o en su caso, las que te lleven casi casi a dormir. Con especificaciones claras, GPT-3 es capaz de generar la lista de tus deseos del momento.

10. Ordenar el escritorio de tu ordenador

Muchos tenemos el problema de tener un «vomitadero» dentro del escritorio del ordenador. Ya sea falta de tiempo u organización, tener tus documentos en orden también ayuda a ahorrar tiempo, basta darle a ChatGPT un directorio, una lista de las nombres de las carpetas y los nombres de los archivos para que te arroje una lista de en que carpeta debes almacenar tal o cual archivo.