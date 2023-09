Las Super Apps han llegado para quedarse

La llegada del iPhone en junio 2007, el primer modelo de teléfono táctil inteligente, revolucionó todo el concepto que se tenía hasta ese entonces sobre la telefonía celular e hizo posible la aparición de las apps, es decir, las aplicaciones que se podían instalar en la nueva variedad de teléfonos denominados smartphones y que cambió para siempre la forma de comunicarnos.

Pero todo esto ha quedado eclipsado con la llegada de la nueva forma mucho más eficiente y efectiva de manejar estas valiosas aplicaciones: las súper apps.

Una plataforma mucho más efectiva

De acuerdo a un estudio de IAB Spain, se calcula que un modelo smartphone básico de gama media puede traer un promedio de unas 36 aplicaciones orientadas a la comunicación, búsqueda de información, mensajería, sistemas de pago, gestión de bienes y servicios, recursos recreativos y lúdicos y consumo de contenido.

Si bien se trata de aplicaciones con una extraordinaria utilidad, también han terminado en convertirse en un engorro debido a la inmensa cantidad de íconos y funciones desorganizadas que copan la interfaz del smartphone, sobrecargan la capacidad de memoria de los dispositivos y en no pocas ocasiones dificultan su correcta utilización.

Las Super Apps no son otra cosa que plataformas cuya función y objetivo es gestionar todo ese desorden y reubicar todas esas aplicaciones en un único lugar logrando que los usuarios puedan manejar distintas tareas sin necesitar descargar múltiples aplicaciones ni necesitar abandonar la herramienta en cada gestión.

Esto se traduce en la agilización del contenido y de cualquier actividad asociada y reduce de manera dramática la memoria empleada para cada app dejando más almacenamiento libre.

La incorporación de las Super Apps en los smartphones incrementa su productividad y funcionalidad, en especial en lo referente a múltiples funciones que exigen mucha memoria como la visualización de canales de streaming, los juegos de video, la gestión de compra de moneda digital o la recepción y envío de material audiovisual.

El origen de las Super Apps

Las actuales Super Apps surgieron en China y poco a poco han ido consolidándose a nivel mundial.

China comenzó una estrategia encauzada en fortalecerse en aquellas áreas en donde podían competir con las potencias occidentales, siendo las aplicaciones la mejor baza posible, algo que puede palparse luego del furor causado por TikTok y de su increíble popularidad.

El problema fue que al de aumentar la accesibilidad digital dentro de su mercado interno, donde hubo un boom tremendo tanto de producción, manufacturación y venta de smartphones como al aumento exponencial de contenido por parte de la población china, se tradujo en un auténtico “embotellamiento digital” debido a la mala gestión de las apps.

Esto llevó a dedicar ingentes recursos en ID para encontrar una manera de gestionar estas apps de forma más eficiente, en especial las destinadas al pago de bienes y servicios y de gestiones bancarias para no quedar rezagados con occidente.

Con las Super Apps fue posible desarrollar áreas “débiles” como el servicio de delivery, los portales de chat, las grandes plataformas de contenido audiovisual y especialmente las operaciones interbancarias. En muy poco tiempo las Super Apps lograron gestionar prácticamente todas las aplicaciones existentes dentro de un smartphone.

Las Super Apps más importantes de la actualidad

En los actuales momentos existen varias Super Apps que han aglutinado y absorbido el gran mercado asiático y que se están expandiendo de una manera impresionante por otras regiones.

WeChat

Esta Super App china es la plataforma para mensajería más usada en China y sus alrededores, pero también gestiona de manera eficiente los pagos de bienes y servicios, de facturación, el envío de remesas o criptodivisas, el análisis de productos y muchas funciones más.

El nivel de integración que ofrece WeChat se ha traducido en miles de millones de usuarios registrados con un éxito impresionante y una proyección futura que apenas ahora se comienza a analizar.

AliPay

También de origen chino, AliPay es una Super App orientada a la gestión de pagos de bienes y servicios que va desde la plataforma china Alibaba hasta la compra de artículos o productos al detal en Pymes, tiendas y restaurantes.

AliPay también gestiona apps que permiten el acceso a los cupones de descuento, los servicios financieros, comerciales y empresariales y otra serie de apps de usos variados.

Grab

Originada en Singapur, Grab gestiona una serie de apps vinculadas al delivery de artículos y comidas, pagos de bienes y servicios digitales y la gestión de funciones bancarias y comerciales.

Line

Esta peculiar Super App de origen japonés integra y gestiona aplicaciones destinadas a los servicios de mensajería y chat, envíos y recepción de divisas, reservas de servicios de transporte como taxis o autobuses, gestión de las plataformas de videojuegos y musicales e inclusive aglutina las apps que ofrecen servicios de mapas de diferentes centros comerciales.

Otras Super Apps reconocidas a nivel mundial y regional son Rappi, Truecaller, OMNI, Go To, Yander Go y Paytm & baz que se encargan de gestionar recursos destinados a servicios delivery, pago de bienes y servicios, compra de entradas para espectáculos, servicios de streaming y transferencias interbancarias y P2P.

Ecosistemas digitales en plena expansión

Las Super Apps son intuitivas y se comportan como ecosistemas cuyo objetivo es facilitar y simplificar las tareas cotidianas que regularmente se hacen con los dispositivos, y esto es apenas lo que se ha podido hacer en la actualidad, lo cierto es que son plataformas en plena expansión.

El proceso amigable e intuitivo de las Super Apps inclusive convierten los asuntos y acciones mundanas en procesos lúdicos debido a su arquitectura atractiva e interesante creando entornos mucho más interesantes para las operaciones de índole financiero o comercial, además de blindar la seguridad de la data delicada y vulnerable.

Otra de las grandes ventajas es el factor ocio donde el usuario puede aprovechar el excedente de memoria útil de sus dispositivos para dedicarlo a actividades lúdicas y recreativas aumentando más el bienestar de los usuarios dentro del ecosistema web.

El futuro de las Super Apps

No es sorpresa para nadie saber que las grandes potencias tecnológicas y económicas están en este momento desarrollando sus propias Super Apps para hacer frente a lo que comenzó como una simple gestión de recursos digitales en China.

De hecho, las proyecciones de las grandes empresas de Fortune 500 es que en menos de un lustro, en 2027 para ser más precisos, más de la mitad de la población mundial utilizarán Super Apps de manera cotidiana en sus dispositivos móviles, lo que habla por sí solo del enorme alcance que estas nuevas plataformas tendrán en el corto plazo.

Para las regiones económicamente emergentes como Latinoamérica o África se prevé la aparición de nuevas Super Apps que incorporarán ecosistemas digitales completos basados en servicios primarios mientras que otras regiones enfrentarán retos más complejos debido a diferencias técnicas, regulatorias e inclusive idiosincráticas.

Otro aspecto que ni siquiera se ha comenzado a plantear es la unión que supondrá las Super Apps con la AI donde estas plataformas se retroalimentarán de su propia experiencia mejorando casa vez más y más el nivel de eficiencia, efectividad y alcance geográfico y comercial.

Se trata de una revolución dentro de la propia revolución digital cuyos alcances apenas comenzamos a apreciar y que definirán el futuro de lo que será la gestión de aplicaciones en el corto y mediano plazo.