Las riendas del punk fueron tomadas en los 70 por bandas lideradas por mujeres. Pues la escena musical no respetaba y pisoteaba a las chicas. Por lo que un montón de grupos impulsados por el girl power que corría en sus venas, decidió levantarse y tomar los escenarios y dirigirse por su cuenta. Como bien recordaremos, el movimiento punk rock comenzó a mediados de la década de 1970, con bandas como The Ramones y Sex Pistols, quienes dominaron toda una era de rebelión juvenil.

Pero, se volvió costumbre pasar por alto a las mujeres que tanto contribuyeron a este género musical. Fue hasta que hartas del patriarcado, tomaron el control. Hasta entonces las bandas dirigidas por mujeres como Patti Smith y Blondie ganaron popularidad y desempeñaron un papel clave en el desarrollo del punk. Además de que también se involucraron con el movimiento feminista y alzaron la voz en representación de todas sobre los problemas de todo tipo que normalmente enfrentan las mujeres.

Estas son algunas de las mejores bandas de punk integradas por mujeres

Bikini Kill (1990-1997)

Las pioneras por excelencia del punk y el feminismo fueron Bikini Kill. Una banda integrada por tres mujeres y un hombre comenzaron con el movimiento Riot Grrrl y gracias a ellas el matriarcado se infiltró en la escena punk. Se fundó en Olympia en 1991 y tristemente desapareció en 1998. La banda de Kathleen Hanna, Tobi Vail, y Kathi Wilcox, tiene bien ganado el estatus de banda de culto.

Sus influencias en esa época fueron Patti Smith, Siouxsie & The Banshees, Blondie y The Runaways, estas chicas reivindicaron al punk de la época y acabaron con el estereotipo de groupies o novias de los músicos.

Babes in Toyland (1987-2001)

En 1987 se formó Babes in Toyland. Un grupo liderado por Kat Bjelland (voz y guitarra), Lori Barbero (batería) y Michelle Leon (bajo), quien más tarde fue sustituida por Maureen Herman en 1992. Courtney Love también tuvo un período muy breve en la banda en 1987 como bajista antes de ser expulsada, formando Hole en 1989. Babes in Toyland lanzaron tres álbumes de estudio; Spanking Machine (1990), Fontanelle (1992) y Nemesisters (1995).

Tristemente se separaron pero su legado fue fundamental para inspirar a la generación riot grrrl.

L7 (desde 1985)

L7 es una banda estadounidense exactamente de Los Ángeles. Afortunadamente siguen activas desde su formación en 1985. Inicialmente se dieron a conocer como una banda de punk rock durante varios años hasta que a principios de 1990 se les empezó a asociar más con el grunge. Estuvieron separadas o en pausa indefinida desde 2011 hasta 2015 que anunciaron un exitoso regreso. Sus integrantes son Donita Sparks, Jennifer Finch, Demetra y Suzi.

Hole (1989-2012)

Fue una banda estadounidense de rock alternativo fundada por Courtney Love y el guitarrista Eric Erlandson. Los primeros trabajos del grupo, como su álbum debut Pretty on the Inside, estuvieron fuertemente influenciados por la escena punk de Los Ángeles

. En total Hole lanzó cuatro álbumes de estudio, la alineación de la banda cambió frecuentemente a lo largo de los años e incluyó a la bajista Kristen Pfaff desde 1993 hasta su muerte por una sobredosis de heroína en 1994. Courtney Love siempre incluía en sus composiciones cuestiones de género por lo que se considera reflejó el movimiento feminista de la tercera ola en la década de 1990.

Kittie (desde 1997)

Kittie la banda oriunda de Canadá sigue activa desde 1997 y tocan groove metal. La banda está actualmente formada por las hermanas Morgan Lander (voz, guitarra y piano), Mercedes Lander (batería), Tara McLeod (guitarra) y Trish Doan (bajo). El grupo saltó a la fama en 1999 cuando la canción «Brackish» de su álbum debut Spit se convirtió en el mayor éxito lanzado.

The Donnas (desde 1993)

Es una banda de punk rock compuesta exclusivamente por mujeres originarias de Palo Alto, California. Actualmente se encuentran en una pausa, desde sus inicios la banda lanzó siete álbumes de estudio. Su sonido está influenciado por The Ramones, Kiss, AC / DC y The Runaways.

Heart (desde 1973)

Originaria de Seattle, fue formada por las hermanas Ann y Nancy Wilson, la banda fue fundada a principios de la década de 1970. Heart saltó a la fama a mediados de la década de 1970 con su música influenciada por el hard rock, el heavy metal y la música folclórica. La banda ganó fama alrededor del mundo desde mediados de los años 1970 hasta inicios de la década de 1980. Algunas de las canciones más emblemáticas y exitosas de la agrupación son «Magic Man», «Crazy On You» y «Barracuda».

The Runaways (1975-1979)

Una de las agrupaciones más famosas mundialmente fueron The Runaways. Fue un grupo estadounidense de hard rock y punk, compuesto exclusivamente por chicas adolescente. Su éxito se dio en los primeros años de la década de los 70 y las respaldó el productor Kim Fowley. Algunos de sus temas más populares son «Cherry Bomb», «Queens of Noise», «Neon Angels (On the Road to Ruin)» y «Born to Be Bad».

Su fama fue abrumadora, pero tuvieron una carrera corta y tempestuosa. Tras su separación, varias de sus integrantes emprendieron carreras en solitario como la legendaria Joan Jett en el rock y Lita Ford, quien emprendió su carrera más hacia el hard rock.

