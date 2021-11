Los orígenes del punk se dieron a mediados de los años 70 en dos países clave para su impulso: Estados Unidos y Reino Unido. El punk, en sí es un género musical pero poco a poco fue transformándose en un movimiento cultural. Donde la actitud independiente y contracultural fue fundamental; así como sus formas de expresión como el arte, la manera de vivir, de vestirse, peinarse y pensar. No es tan complicado entender este estilo de vida, los punks siempre buscaron liberarse de los estigmas sociales, que no daba explicación alguna y el objetivo era incomodar lo establecido.

A continuación te dejamos diez películas que abordan justamente éstos tópicos y que te llevarán a recorrer la historia y raíces del punk mismo.

Rock and Roll High School (1979)

Para calentar motores tenemos una comedia musical. Rock ‘n’ Roll High School es una película dirigida por Allan Arkush y protagonizada por P. J. Soles, Vincent Van Patten, Clint Howard, Dey Young y Mary Woronov, con la participación especial de más ni menos que de la banda de punk rock The Ramones.

Suburbia (1984)

Suburbia, también conocida como Rebel Streets y The Wild Side, es una película estrenada en 1984 escrita y dirigida por Penelope Spheeris. La trama es acerca de los movimientos punk suburbanos donde llegan niños y jóvenes que se escaparon de sus casas. Y toman un estilo de vida punk minimalista al pertenecer a un movimiento okupa en zonas abandonadas. Los papeles protagónicos de los punks son interpretados por Chris Pedersen, Bill Coyne y el bajista de los Red Hot Chili Peppers Flea, entre otros.

We are the best! (2013)

Algo más contemporáneo es We are the best! una película de drama sueca lanzada en 2013. Escrita y dirigida por Lukas Moodysson y adaptada de la novela gráfica Never Goodnight de su esposa, Coco Moodysson. «Tres chicas de entre 12 y 13 años de edad que se niegan a ser convencionales deciden formar un grupo de punk en el Estocolmo de 1982».

Control (2007)

Es una parte importante del post punk y por eso entra en la categoría, para entender un poco más la línea del tiempo de éstos géneros. Control es una película inglesa dirigida por Anton Corbijn en 2007. Trata acerca de la vida del cantante post-punk Ian Curtis, su banda Joy Division y lo que lo llevó al suicidio.

The Blank Generation (1976)

Aquí nos vamos más al formato de «házlo tu mismo» y con videos caseros que documentaron la escena punk. The Blank Generation es la primera publicación con este archivo visual sobre el nacimiento punk rock en la ciudad de Nueva York específicamente en los años 70. Fue filmado por Amos Poe y Ivan Kral, el legendario guitarrista de Iggy Pop, Blondie y Patti Smith.

Summer of Sam (1999)

Una de las obras de Spike Lee es Summer of Sam estrenada en 1999. Y protagonizada por son John Leguizamo, Adrien Brody y Mira Sorvino. En el verano de 1977, un asesino en serie que se hacía llamar el hijo de Sam aterrorizó a la ciudad de Nueva York. Aquí entra algo de la cultura punk al introducir a un personaje con éstas características del movimiento.

The Filth and the Fury (2000)

Y ahora vámonos a Gran Bretaña, The Filth and the Fury se trata de la segunda película de Julien Temple hecha sobre los Sex Pistols. Y es básicamente un documental musical lanzado en 2000 sobre la carrera de la banda de punk. Así que si eres fan, no puedes perdértela.

SCL Punk! (1998)

SLC Punk! es una película de cine independiente bajo la dirección de James Merendino. El significado de las siglas corresponden a las siglas de Salt Lake City, capital del estado estadounidense de Utah. «Un estudiante de leyes de pelo azul y su amigo se rebelan contra la sociedad convencional de Salt Lake City.»

The Decline of Western Civilization (1981)

Tenemos un documental más, The Decline of Western Civilization filmado entre 1979 y 1980, sobre la escena punk en la ciudad de Los Ángeles, California. Es dirigido por Penelope Spheeris. Es exactamente una trilogía y esta es la primer entrega, en la que se muestra la cruda realidad de algunos adolescentes en Los Ángeles desde varios puntos de vista.

Class of 1984 (1982)

Y para cerrar este top tenemos algo más de acción. Class of 1984 es una película también de suspense lanzada en 1982 dirigida por Mark L. Lester. Es muy divertida y entretenida así que saca las palomitas y ponte cómodo en tu sillón favorito. «Un profesor de música entra a trabajar en un problemático instituto de Los Angeles donde una peligrosa banda de punkies campa a sus anchas.»

