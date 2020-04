SIETE DOCUMENTALES SOBRE PUNK QUE PUEDES VER EN LÍNEA

Te compartimos una lista con siete documentales que puedes ver gratis

México Capital Punk

Es la historia no reconocida del punk hecho en México . Esta dirigido por Lalo Cráneo, fue grabado entre principios de julio del 2015 y finales enero del 2016. Después de ver este documental podrás resolver algunas preguntas ¿Cómo llegó el punk a México? ¿Cuáles fueron las primeras bandas? ¿Cómo se logró la vestimenta?

A FAT WRECK: THE PUNK-U-MENTARY

El documental narra los veinticinco años de historia de la compañía discográfica Fat Wreck Chords de Fat Mike. La cinta incluye entrevistas con personajes de la industria como: Laura Jane Grace de Against Me, John Snodgrass de Scorpios y Todd Kowalski de Propaghandi. Más allá de las entrevistas y las imágenes nunca antes vistas, también parece que el documental estará repleto de recreaciones de títeres, cortesía de Jennie Coterall.

JOE STRUMMER: THE FUTURE IS UNWRITTEN

Dirigido por Julien Temple, cuenta la vida del músico y compositor Joe Strummer y su banda The Clash. El documental muestra la personalidad musical de Strummer, quien además de ser el líder de una de las bandas más importantes, era un hombre con personalidad y mucha ideología.

FILMAGE: THE STORY OF DESCENDENTS/ALL

Es la historia de dos grandes bandas independientes de punk: The Descendents y All. El proyecto documental fue hecho en su totalidad por por Matt Riggle, quien lo produjo y dirigió junto a Deedle LaCour. El archivo contiene entrevistas y testimonios de algunos músicos entre ellos:rohl (Foo Fighters, Nirvana), Mark Hoppus (Blink-182), Mike Watt (Minutemen), Brett Gurewitz (Bad Religion) .

PUNK: ATTITUDE

Es un documental de Don Letts. Aquí los mismos grupos cuentan como vivieron ellos el punk rock. Dentro de los testimonios participan: David Johansen (New York Dolls), Thurston Moore (Sonic Youth), Henry Rollins (Black Flag), Captain Sensible (The Damned), Jim Jarmusch, Mick Jones (The Clash), Jello Biafra (Dead Kennedys), Siouxsie Sioux (Siouxsie and the Banshees).

Punk’s Not Dead

Se estrenó en 2007, esta dirigida por Susan Dynner, una fanática de la música independiente de estadounidense.Su intención era infiltrarse a los clubes americanos, centros comerciales, estudios de grabación; que dedicaron a apoyar y difundir la escena punk hardcore y la música pop punk.

HE OTHER F WORD

Sin duda este es uno de los mejores documentales sobre música que pueden existir. Se centra en la vida paternal de algunas estrellas de la música. Comenzando por Jim Lindberg, compositor y fundador de la banda de punk rock Pennywise, quién abandono la banda por un tiempo para poder dedicarse a su familia También podrás conocer las historias de: Mark Hoppus (blink-182), Flea (Red Hot Chili Peppers), Fat Mike (NOFX), Matt Freeman y Lars Frederiksen (Rancid) y Tony Hawk y Rick Thorne.