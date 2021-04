5 BANDAS LEGENDARIAS DEL PUNK ARGENTINO

El que quizás sea el primer vestigio del punk argentino data de abril de 1978, entre las cartas al editor de la Revista Pelo; publicación dedicada al rock fundada por el periodista y editor Osvaldo Daniel Ripoll en 1970.

Uno de sus artículos insistía en que el movimiento punk era un concepto ajeno a la Argentina; sin embargo, la idea fue refutada acaloradamente por un lector, quien escribió a la redacción: «El movimiento punk en Argentina existe porque estoy aquí y existo».

La misiva estaba firmada con el seudónimo de “Hari B” (Pedro Braun); una elección bastante acertada dado que el país atravesaba por el capítulo más sangriento de su dictadura militar. Afortunadamente, la valiente declaración del aquel chico impetuoso invitó a otras voces a compartir con él sus experiencias punk.

Un adolescente aceptó la oferta de “Hari B” y le escribió: “Quiero comunicarme contigo, escríbeme pronto. Adiós amigo punk”. Ambos adolescentes finalmente se conocieron y comenzaron a escuchar y memorizar ‘Leave Home’, el segundo álbum de los Ramones.

“Cuando escuché la primera canción, Glad to See You Go, pensé, ‘esto es increíble’”, rememora el baterista Sergio Gramática. El frenético sonido del conjunto neoyorquino inspiraría hasta la médula a Gramática y Braun, quienes formaron Los Testículos, generalmente considerada como la primera banda de punk argentina.

Años más tarde, continuarían bajo el nombre de Los Violadores (1980) con algunos cambios en la alineación original. Los Violadores se convertirían en la banda de punk más importante e influyente de los primeros años no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica.

1976 fue el año en el que la música punk comenzó a surgir en el Reino Unido, con bandas como los Sex Pistols y The Clash. Ese mismo año, la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional comenzó en la Argentina.

La política represiva del gobierno militar era secuestrar, desaparecer, torturar y asesinar en campos de concentración ilegales a personas opositoras denominadas como subversivos.

Tanto el contexto político y la censura; como las ideas anárquicas y revolucionarias del género estaban prohibidas. Desde sus primeros años el punk argentino fue mal visto, por difundir ideales que se oponían al régimen dictatorial.

Naturalmente, comenzaron a formarse otras bandas de punk en la región. Estos pioneros del punk fueron Los Laxantes (1979); Alerta Roja (1979) y Los Baraja (1981), que fue el primer conjunto en actuar para la televisión argenta.

El nuevo espíritu de apertura en Argentina también dio lugar a anarco-punks como Comando Suicida (1984) y Enema (1984), conocidos por ser «demasiado punks» para la escena porteña.

Enema tocó una vez en Cemento, club nocturno generalmente considerado como el bastión del rock & roll argentino, como telonero de Todos Tus Muertos. Sin embargo, los dueños del club decidieron dejar que los cabezas del cartel abrieran el espectáculo, por temor a que el público destruyera el lugar si no lo hacían.

Otro año clave en la historia del punk argentino sería 1987, cuando se forman Flema, Dos Minutos, Attaque 77 y Mal Momento. Dejando de lado las manifestaciones políticas, Flema utilizó sus canciones para hablar sobre alcohol, drogas y sexo, algo que tuvo irepercusión en bandas posteriores.

En Valentín Alsina, Lanús, se forma 2 Minutos. Los hermanos Pertusi por su parte conformaron otras dos bandas importantes de esta etapa: Ciro formó Attaque 77 y su hermano Federico, Mal Momento.

Sin lugar a dudas, la escena musical argentina contemporánea tiene sus raíces en el punk. La rabia, el sufrimiento y los sentimientos indómitos como forma de expresión finalmente pudieron ser liberados, gracias a la sola existencia del género.

Te compartimos 5 bandas icónicas del punk argentino

Flema

Flema es una banda perteneciente al movimiento punk rock argentino oriunda de Gerli, Buenos Aires, formada en el año de 1987. Liderada por Ricky Espinosa desde 1990 hasta su muerte en 2002; Flema siguió activa en la escena musical a partir de 2017, pero ya sin ninguno de los miembros originales.

Sus canciones generalmente tratan sobre soledad, alcohol y drogas; amigos, mujeres, política; y quejas sobre las cosas difíciles de la vida. Llevan títulos como «Borrachos en la esquina», «Semen de buey» y «El Blanco Cristal», desafiando todo lo establecido.

El líder de la banda, Ricardo Espinosa, era una figura muy controversial y querida, núcleo y espíritu de Flema. Siempre borrachos, siempre en cocaína, siempre en problemas; a menudo Flema no podía tocar en fechas programadas porque Espinosa y sus compañeros de banda estaban detenidos en alguna estación de policía local.

Attaque 77

Attaque 77 se formó en 1987 como un grupo de amigos que se reunía para coverear sus canciones favoritas, la mayoría de ellas de los Ramones, su banda predilecta, y la que más les influyó. Empezaron a escribir temas en el mismo estilo punk rock, con letras de contenido proletario. Llevaban chaquetas vaqueras, que se convirtieron en elemento identitario del ensamble en sus inicios.

Los puntos altos en la historia del Attaque incluyen el álbum El Cielo Puede Esperar de 1990, con el primer gran éxito de la banda «Hacelo Por Mí». Por su parte, Antihumano del 2003 marcó la consagración comercial de la banda en Argentina y otros países.

Condujo al éxito del rock alternativo «Arrancacorazones» y al hardcore melódico de «Ojos de perro». Casi tres años después, la banda editó Karmagedon, el último trabajo con Ciro Pertusi.

Actualmente, solo tres miembros originales continúan tocando y grabando.

2 Minutos

2 Minutos, también conocido como 2′, es una banda punk rock formada en 1987, en Valentín Alsina (Lanús), provincia de Buenos Aires, Argentina.

Debido a que la mayoría de su lírica se refiere a temas barriales como el alcohol; la delincuencia; los problemas con la policía; los trabajadores; las peleas callejeras y el fútbol; se le considera una banda clasificada en el subgénero oi! punk.​ El nombre del proyecto surgió a manera de homenaje al corte «Two Minute Warning», de la agrupación británica Depeche Mode.

Pilar de la escena punk local, 2 Minutos fue la primera banda argenta que se presentó en el mítico CBGB de Nueva York; donde dieron sus primeros pasos grupos como The Ramones, Television y Patti Smith, entre otros.

Cadena Perpetua

Cadena Perpetua es una banda de punk rock formada en el año 1990 en Villa del Parque, Capital Federal. Luego de un tiempo tocando por el circuito under porteño editaron una producción independiente homónima en formato casete. Durante 1993, 1994 y 1995 tocaron como banda soporte de The Ramones, La Polla Records y Steve Jones.

Trabajadores incansables editaron seis discos de estudio, dos en vivos y una colección de tres DVD. En cada uno de ellos estuvo el pulso social del país, la disputa de poderes, la desigualdad, las ilusiones y crisis emocionales, entre otras tantas inquietudes. 25 años después Hernán Valente en guitarra y voz, Edu Graziadei en bajo y Damián Biscotti en batería, siguen firmes en las calles del punk rock.

Comando Suicida

Comando Suicida fue un grupo punk y Oi! de Buenos Aires, Argentina formado en 1984. Sus letras discutieron temas como el desempleo, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, la clase obrera y la violencia (barras bravas, etcétera).

Su postura política y letras hacen referencia a la Tercera Posición y las conquistas proletarias; sin embargo, han sido repudiadas por su temática nacionalista y anti marxista; incluso por asociaciones israelitas argentinas. Cabe recordar que varios de sus integrantes eran militantes activos del Movimiento Nacionalista Social de Federico Rivanera Carlés.

Comando Suicida fue una continuación parcial de Los Desalmados, una banda de punk rock formada en 1981, de la cual salieron Sergio (voz) y Key (guitarra). El nombre del grupo es un homenaje a los soldados argentinos que murieron en la Guerra de Malvinas.

Al principio, la banda era estilísticamente similar al sonido punk crudo de los Sex Pistols, con letras nihilistas, que cambió significativamente a medida que evolucionaron hacia un mensaje más social, influenciados principalmente por Cockney Rejects, Sham 69, Last Resort, los Decibelios de España, Cock Sparrer, The 4-Skins y los italianos Nabat.

