10 DISCOS DE PUNK QUE MARCARON UNA DÉCADA

El punk, una vertiente en la música que se convirtió en un completo movimiento mundial. Este género musical emergió a mediados de los años 70’s.

EL PUNK

En las raíces del punk era música realizada a partir de una estructura de composición minimalista, muy simple y cruda, a veces descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados y ruidosos cargados de mucha distorsión, pocos arreglos e instrumentos y, por lo general, de compases y tempos rápidos.

Y es para 1970 que el punk rock exploaó en la corriente musical con bandas británicas como Sex Pistols, The Clash y The Damned, y bandas estadounidenses como Ramones, The Dead Boys y Blondie, por ejemplo.

A continuación te presentamos 10 de las bandas de punk que marcaron toda una década, las cuales se convirtieron en el soundtrack de aquellos años de 1990.

Fugazi – Repeater

Repeater es el primer álbum de estudio de la banda norteamericana Fugazi, fue lanzado justo en 1990. Este álbum es una gran recomendación ya que con solo decirte que parece en el libro 1001 discos que hay que escuchar antes de morir.

Según un conteo para 2002, el álbum había vendido arriba del millón de copias tan solo en los Estados Unidos y rebasó los 2 millones a nivel mundial.

Social Distortion – Social Distortion

Para su tercer LP de estudio, el productor Dave Jerden agudizó los sonidos; las guitarras de Mike Ness y Dennis Danell se volvieron cada vez más duras. Igualmente la voz de Ness sonaba más controlada. En este álbum tenemos un Social Distortion lleno de gruñidos punk clásicos, un claro ejemplo son los temas iniciales: «So Far Away» y «Let It Be Me».

En cuanto a «Story Of My Life» y «Ball And Chain» se convirtieron en sus primeros éxitos en la radio. Siendo también un tiempo cuando MTV estaba enamorada del rock alternativo, los apoyó tanto dándoles su primer disco de oro.

Bad Religion – Against The Grain

El hardcore melódico de Bad Religion, se perfeccionó hasta su máximo en este disco. Contaba con 17 canciones en 35 minutos, con una duración media de 1:50. Prácticamente todos los temas, excepto «Faith Alone» y la versión original de «21st Century (Digital Boy)». El álbum vendió más de 100.000 copias, convirtiéndose aún más en el centro de atención.

Jawbreaker – Unfun

Jawbreaker, una banda que llamó mucho la atención en la escena punk-pop y se perfiló como el futuro del emo.

Justamente, Unfun es el álbum de estudio debut de la banda, lanzado por primera vez en Shredder Records en 1990 en CD, LP y formatos de cassette.

Está conformado por 12 canciones, las cuales grabaron en una sesión de dos días de Radio Tokio en enero de 1990. La súper guitarra de Schwarzenbach y la voz rasposa hicieron un increíbles click en este álbum; una verdadera joya.

Green Day 39/Smooth

Llegó Green Day, una banda que ha sido vista hacia abajo, sin embargo cuentan en su carrera con álbumes realmente representativos del punk.

Su debut no fue Dookie, fue 39/ Smooth; el primer álbum de estudio publicado también en 1990. Conformado por 10 canciones.​

Poison Idea – Feel The Darkness

Feel the Darkness es el álbum lanzado por la banda estadounidense de punk hardcore Poison Idea, otro más de 1990. El álbum fue relanzado en 1996 por Epitaph Records.

Los himnos como «Taken By Surprise» y «Plastic Bomb» se consolidaron con un punk – hardcore tremendamente salvaje y pegadizo. Es con este disco con el que sentirás la obscuridad definitivamente. El grupo de hardcore punk de Portland, siempre se movió en un circuito underground; y su reputación es propia de una banda de culto en los círculos punk.

Leatherface – Fill Your Boots

Fill Your Boots es el segundo álbum de larga duración de, ni más ni menos que de la banda de punk inglesa Leatherface. Sus nombre viene del espeluznante personaje de Texas Chainsaw Massacre.

Su propuesta musical se centró en una sección rítmica con ásperas guitarras de Frankie Stubbs y Dickie Hammond a la vez, y la voz grave de Lemmy. Vemos ludirse a lo grande a Leatherface con temas como «Razor Blades And Aspirin» y «Peasant In Paradise».

The Cramps – Stay Sick!

The Cramps la banda de punk rock -psychobilly estadounidense formada en 1976. Stay Sick! es el cuarto álbum de estudio de esta banda y fue lanzado el 12 de febrero de 1990 a través de Enigma Records. El álbum fue producido por el guitarrista de The Cramos, Poison Ivy, y diseñado por Steve McMillan.

Es cierto que sus eternas fascinaciones dieron vida a la mayoría de las canciones. Pero “God Damn Rock & Roll” destripó cierta cancioncilla de Bob Seger.

The Lazy Cowgirls – How It Looks How It Is

The Lazy Cowgirls fueron una banda de punk rock originaria de Los Ángeles, California, activa desde 1983 hasta 2004. Son considerados como verdaderas «leyendas del punk rock».

How It Looks es uno de los álbumes con algunas de las mejores canciones de su carrera para The Lazy Cowgirls. Principalmente canciones como “D.I.E. En Indiana « y «Teenage Frankenstein» fue definitivamente un éxito de los 90.

The Gories – I know You Fine, But How You Doin’

The Gories, un grupo estadounidense de garage punk y punk blues de Detroit, Míchigan. Estuvieron en la escena musical o desde los años 1986 hasta 1992. Tuvieron una gran influencia en la época revival del garage punk en Estados Unidos.



Este se trata de su segundo álbum, con 37 minutos del garage punk más ágil y primitivo. Fue producido por el ex-Box Tops y los grandes clásicos que produjeron fue “Nitroglycerine” y “Detroit Breakdown”.

